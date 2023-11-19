Негатив, который отравляет нашу душу

Негативные мысли часто прокрадываются в наш мозг. Они шепчут нам, что мы не достаточно хороши или умны для достижения наших целей. Они удерживают нас от положительных изменений и мешают нам обрести счастье. Эти отравляющие мысли разрушают нашу душу и не дают нам жить полноценной жизнью. Способность распознать эти мысли является первым шагом к тому, чтобы сохранять ясность ума и позитивное отношение.



1. «Я не готов»

2. «Я не достаточно хорош»

3. «Жизнь слишком сложная»

4. «Я не буду счастлив, пока …»

5. «Слишком поздно»

6. «У меня нет времени»

7. «Я ни на что не способен»

8. «Я не вписываюсь»

9. «Я неудачник»

10. «Мои цели недостижимы»