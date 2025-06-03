Тревожные факты о врачах

Они первыми встречают нас, когда мы приходим в этот мир, лечат нас и носят авторитетные белые халаты. Хотя врачи стоят за большинством медицинских исследований, иногда они сами становятся объектом исследований. Последние исследования обнаружили, что ДНК врачей претерпевает пугающие изменения, и что на их решения сильное влияние оказывают продавцы медицинских препаратов.

10. У медсестер руки чище

9. Врачи-инки были лучше, чем врачи Гражданской войны

8. Фармацевтическая пропаганда искажает рецепты

7. Опальный доктор Оз в Совете правительства

6. Врачи грубые

5. Случай эвтаназии в Нидерландах

4. Они заставили пациента смеяться во время операции на головном мозге

3. Врачи специально глотают лего

2. Во время операции вспыхивают пожары

1. Их ДНК стареет быстрее