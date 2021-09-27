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Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

При сборке мебели, а также при изготовлении других деревянных изделий нередко используются шканты конической формы. В некоторых случаях они намного эффективнее цилиндрических (мебельных) шкантов. 

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками сделать кондуктор для изготовления конических шкантов из дерева. 

Конечно, можно обойтись и без кондуктора: например, изготовить шканты на токарном станке или просто отшлифовать деревянный дюбель на конус.

Однако работа на токарном станке — это займет много времени, а шлифовка не позволит получить конические шканты одного размера.

Поэтому использование самодельного кондуктора вполне оправданно. Во-первых, работа выполняется в разы быстрее. Во-вторых, качество самой работы всегда на высоте: конические шканты получаются «один в один». 

Пошаговый процесс изготовления кондуктора

 

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Также потребуется коническая развертка по металлу, с помощью которой мы будем сверлить в заготовке отверстие конической формы. 

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Основные этапы работ

Зажимаем алюминиевую болванку в координатных тисках сверлильного станка, и фрезеруем две боковые стороны. 

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Горизонтальную плоскость заготовки тоже необходимо будет выровнять. После этого сверлом по металлу высверливаем в болванке отверстие.

Затем устанавливаем в сверлильный патрон конусную развертку, и придаем отверстию конусообразную форму. 

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

На следующем этапе одну из сторон «срезаем» до необходимой глубины. Сверлом по металлу высверливаем два отверстия, и нарезаем в них резьбу метчиком. В этом месте будет крепиться лезвие для ножа. 

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Как сделать конусные шканты

Первым делом зажимаем самодельный кондуктор в слесарных тисках. Потом подготавливаем деревянную заготовку, и зажимаем ее в патроне электродрели. 

Пропускаем заготовку через отверстие в кондукторе. После этого останется только отшлифовать изделие с помощью наждачной бумаги.

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

Видео по теме

Если вам понравилась данная самоделка, подробный процесс ее изготовления можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Идея принадлежит автору Black Beard Projects.

 

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