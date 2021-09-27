Самодельный кондуктор для изготовления деревянных конических шкантов

При сборке мебели, а также при изготовлении других деревянных изделий нередко используются шканты конической формы. В некоторых случаях они намного эффективнее цилиндрических (мебельных) шкантов.

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками сделать кондуктор для изготовления конических шкантов из дерева.

Конечно, можно обойтись и без кондуктора: например, изготовить шканты на токарном станке или просто отшлифовать деревянный дюбель на конус.

Однако работа на токарном станке — это займет много времени, а шлифовка не позволит получить конические шканты одного размера.

Поэтому использование самодельного кондуктора вполне оправданно. Во-первых, работа выполняется в разы быстрее. Во-вторых, качество самой работы всегда на высоте: конические шканты получаются «один в один».

Пошаговый процесс изготовления кондуктора

Также потребуется коническая развертка по металлу, с помощью которой мы будем сверлить в заготовке отверстие конической формы.

Основные этапы работ

Зажимаем алюминиевую болванку в координатных тисках сверлильного станка, и фрезеруем две боковые стороны.

Горизонтальную плоскость заготовки тоже необходимо будет выровнять. После этого сверлом по металлу высверливаем в болванке отверстие. Затем устанавливаем в сверлильный патрон конусную развертку, и придаем отверстию конусообразную форму.

На следующем этапе одну из сторон «срезаем» до необходимой глубины. Сверлом по металлу высверливаем два отверстия, и нарезаем в них резьбу метчиком. В этом месте будет крепиться лезвие для ножа.

Как сделать конусные шканты

Первым делом зажимаем самодельный кондуктор в слесарных тисках. Потом подготавливаем деревянную заготовку, и зажимаем ее в патроне электродрели.

Пропускаем заготовку через отверстие в кондукторе. После этого останется только отшлифовать изделие с помощью наждачной бумаги.

Видео по теме

Если вам понравилась данная самоделка, подробный процесс ее изготовления можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Идея принадлежит автору Black Beard Projects.