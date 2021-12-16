Действительно ли современные румыны являются потомками древних римлян и воинственных даков.
Как только не трактовалась историография румын. В разные эпохи им то приписывали римские корни, то настаивали на огромном влиянии других племен, обитавших на территории современной Румынии. При Чаушеску отвергались оба утверждения. Политик пропагандировал этническую чистоту народа, подвергая сомнению любое генетическое и культурное влияние иных племен и народностей.
Тем не менее, во втором куплете государственного гимна Румынии есть явная отсылка к происхождению ее жителей:
«Сейчас или никогда докажем миру,
Что в этих руках еще течет римская кровь
И в нашей груди мы храним с гордостью имя
Победителя в битвах, имя Траяна.»
В гимне идет речь о римском императоре Траяне, известном своими военными подвигами. Это при нем войско легионеров завоевало румынские территории, и фракийские даки, проживающие на них, были вынуждены стать римскими подданными.
Император Траян
Даки — воинственные предки румын
В писаниях древнегреческого историка Геродота даки упомянуты как самый многочисленный народ после индийцев. Они проживали на территории нынешней Румынии и всего Балканского полуострова. Если бы не территориальная разрозненность, фракийские даки стали бы опасной военной силой тех времен.
Но даже в разобщенном состоянии они представляли серьезную угрозу. Описывая дакийских воинов, Геродот рассказывал об их безграничной отваге. Воины считали себя бессмертными, поэтому умирали с улыбкой на губах. Даки радовались возможности погибнуть в бою, ведь это даровало им возможность после смерти отправиться к своему богу Залмоксису.
Племена даков
Расцвет дакийцев пришелся на царствование Буребисты, современника Цезаря. Племя занимало территорию от Северных Карпат до Балканских гор, от Среднего Дуная до Черного Моря. Объединенные воинственным царем, даки неоднократно вмешивались в дела соседних народов. Они уничтожили посягнувших на их территории кельтов, подчинили себе часть греческих городов и даже пытались повлиять на исход войны между Помпеем и Цезарем.
Завоевание Дакии римскими легионами
После свержения Буребисты, дакийское царство распалось на пять частей, однако все так же продолжало угрожать римлянам. Под предводительством опытного полководца Децебала воинствующие племена время от времени нападали на владения Римской Империи, чем вынудили заключить с ними мир. Договор с даками был крайне невыгоден римлянам, несмотря на то, что по его условиям Децебал признал себя поверженным.
Фракийские даки сражаются против римлян
Молодой император Траян не мог мириться с подобным положением дел. Он решил завоевать Дакию. Полностью истощив военную мощь противников в изнуряющих битвах, Траян добился капитуляции Децебала. Как результат, даки лишились большей части своих территорий, которые стали римскими провинциями. Именно это и стало отправной точкой в постепенном слиянии местных и римлян.
Генетическая связь румын с римлянами
На протяжении полутора столетий в Дакию на поселение направляли римских легионеров. Лишь малая часть из них приезжали с семьями, большинство же вступало в отношения с фракийскими женщинами.
Так выглядели дакские воины
Осевшие легионеры остались в Дакии даже после того, как она утратила свою стратегическую значимость для Римской Империи, и оттуда была отозвана вся военная знать. Это не прибавило региону стабильности: вскоре через территорию современной Румынии началась миграция воинственных народов. В разное время по Дакии проходили славяне, гунны, вестготы, авары, гепиды. Несмотря на это, ее продолжали считать римской провинцией.
Происхождение румынского языка
Полуторавековая колонизация существенно повлияла на даков. Римляне сделали латинский официальным языком захваченных территорий, навязывая его местному населению на всех уровнях. Стараясь адаптироваться, даки модернизировали латынь настолько, что в некоторых провинциях ее невозможно было узнать. Однако языковая политика дала свои результаты: все коренные жители на том или ином уровне овладели латинским.
Национальные костюмы румын
Что интересно, славяне и другие этнические группы, которые совершали набеги на даков уже после римлян, значительного влияния на их язык не оказали. Коренные жители продолжали оставаться преимущественно латиноязычными. Со временем латинский получил столь широкое распространение, что многие румыны стали считать его родным.
Современный румынский язык не утратил своих римских корней. Он входит в балкано-романскую подгруппу, и, более того, является в ней одним из самых распространенных. Сложившись на основе разговорной латыни колонистов и диалекта древних даков, румынский стал государственным и основным разговорным языком всей страны.
Румыны — прямые потомки древних римлян
Период римского господства над Дакией был не очень длительным, однако его влияние на будущий румынский народ оказалось колоссальным. Какие племена не приходили бы впоследствии к фракийским дакам — они попадали под остаточное влияние Римской империи и романизировались.
Современные румыны
Об этом красноречиво говорит название, которое получила современная Румыния. Оставаясь окраиной Римской Империи на протяжении почти двух столетий, а впоследствии пережив изнуряющие войны и многочисленные нападения разных народов, в конце XIX века государство стало Romania (на русском: Румыния). Примерный перевод термина звучит как «страна римлян». Он был преобразован из латинского слова romanus («римский»), — именно так называли коренное население, которое в период правления римлян смешалось с легионерами-переселенцами.
Всём, кто интересуется историей, будет интересно знать,
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