Самые сложные языки мира

Изучать другой язык не только интересно, но и очень полезно. Мало что развивает мозг так же, как и попытка разобраться в чуждых конструкциях фраз. Но главное выбрать «соперника» по силам: вот 10 самых сложных наречий мира, разобраться в которых сможет разве что опытный лингвист.









Тагальский

Навахо

Норвежский

Персидский

Индонезийский

Голландский

Словенский

Африкаанс

Корейский

Японский