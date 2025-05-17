Что сегодня выпускает легендарный завод «Икарус», который снабжал автобусами треть глобуса

Компания «Икарус» прошла долгий, сложный и насыщенный путь. В лучшие времена в цехах этого машиностроительного предприятия собирали в год не менее 12 тысяч одних только автобусов. Увы, подобно мифическому персонажу Икару, в честь которого фирму и назвали, завод пережил столь же драматическое падение, сколь и красочный взлёт., так и…».
Когда-то фирма снабжала треть глобуса автобусами. /Фото: drive2.ru.
История самой известной венгерской компании началась с бизнеса промышленника Имре Ури, основавшего в конце XIX века небольшой цех по производству и ремонту карет. В 1920 годы предприятие занялось выпуском кузовов для автобусов, преобразовавшись в мастерскую имени братьев с той же фамилией. Дела быстро пошли в гору, и вскоре предприятие занялось сборкой собственных машин. Между тем в 1916 году венгерские промышленники Эмеи и Вечеи основали АО по производству машин с названием «Икарус». На момент 1939 года обе фирмы процветали. В годы мировой войны обе предсказуемо трудились на экономику Третьего рейха.
Серьёзное было производство. /Фото: drive2.ru
Когда же война закончилась, а к власти в Венгрии пришли коммунисты, обе упомянутые фирмы были национализированы и объединены в одну компанию, которая сохранила за собой название «Икарус» в честь персонажа древнегреческой мифологии – Икара, юноши желавшего полететь к солнцу. После перехода к социалистической организации завод заработал с новой силой. Так, если к 1939 году предприятие «Ури» собрало свою первую тысячу автобусов, то уже в 1962 году была взята планка в 8 тысяч, а спустя неполные десять лет предприятие «Икарус» выкатило свой 100-тысячный автобус.
Перестройка больно ударила по заводу. /Фото: ya.ru.
Венгерское предприятие продавало автобусы не только в страны социалистического блока, но и в государства третьего мира. Марку неплохо знали в странах Африки и Азии. Впрочем, главным покупателем «Икарусов» оставался все-таки Советский Союз. Именно его рынок за годы стал главным источником доходов венгерского завода. Проблемы на предприятии начались с приходом к власти Михаила Сергеевича Горбачева. С 1987 года импорт «Икарусов» начал стремительно падать, что серьёзно ударило по компании. Однако, настоящая буря началась после распада Союза и ликвидации СЭВ. В один момент «Икарус» лишился главного рынка сбыта. Обрушившиеся на завод финансовые проблемы привели к остановке части производств и разделению предприятия. При этом первым под кувалду Перестройки попал именно цех массовых серий.
На заводе все еще делают автобусы, но чуть-чуть. /Фото: autosprite.ru.
В «лихие 90-е» годы «Икарус» продолжал «барахтаться», лишившись основных производственных мощностей и львиной доли сотрудников. В 94-м году заводчане предприняли попытку вдохнуть жизнь в угасающее предприятие, разработав новую машину, однако без прежних рынков сбыта и в условиях хлынувшей техники от производителей победившего капиталистического блока, «Икарусу» уже ничего не светило. К началу 2000-х предприятие фактически остановилось, а уже в 2007 году его закрыли из-за нерентабельности. Три года предприятие простояло мёртвым грузом, пока местный предприниматель Габор Селеш не перезапустил завод в 2010 году. С тех пор «Икарус» выпускает небольшими партиями городские и междугородние автобусы, в том числе на электродвигателях. Львиную долю продукции потребляет сама Венгрия, а предприятие, некогда поставлявшее автобусы на треть глобуса, сегодня остаётся крошечной фирмой.
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