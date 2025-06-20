Как простой художник придумал самую совершенную в мире систему шифрования

Азбука Морзе стала практически самым влиятельным изобретением в истории телекоммуникаций. Она, несомненно, оказала также и огромное влияние на создание всех последующих технологий передачи информации. Сама по себе Азбука Морзе является системой передачи информации с помощью особых последовательных сигналов — точки и тире.
Создатель Азбуки Морзе /Фото:masterok.livejournal.com
Создал Азбуку Морзе Самюель Финли Бризор Морзе в первой половине девятнадцатого века. СОн по образованию был художником, что никак не связано с технологиями. Своё художественное образование он получил в колледже под названием Иэлия. И даже обрёл некую популярность в обществе из-за своих работ по живописи. Помимо этого, Морзе основал Национальную академию художеств в Нью-Йорке. Он занял там пост президента академии. Но имеющийся интерес к науке и технике всё же привёл его к разработке будущей системы.
Несмотря на и без того значительные достижения, поворотным моментом, оказавшим влияние на его судьбу, стало наблюдение за демонстрацией электромагнитной индукции. Это произошло во время его морского путешествия обратно из Европы. То, что он увидел, вдохновило его на создание в будущем особой системы связи, которая могла бы работать на больших расстояниях. Такой, которая прежде не существовала в мире. После того как он понял принцип работы электричества, он стал разрабатывать специальные коды, которые бы обозначали буквы и цифры. А самый большой акцент в этом он сделал на максимальной простоте и понятности подобной системы.
Алфавит Морзе /Фото:evakuatop.ru
Именно в 1830-ых годах Морзе осознал всю необходимость создания подобной системы с помощью электрических сигналов. Он тут же приступил к разработке системы названной позже, Азбукой Морзе, ставшей основой телеграфии. Самым первым изобретенным устройством стал эскиз простой, но гениальной в создании конструкции.
В основе созданного устройства был заложен рычаг с пружиной, который удерживал прилагаемый карандаш. Когда подавался ток через провода, то карандаш опускался на движущуюся бумажную ленту и оставлял на ней отметки. Так и появлялись точки и тире, который потом сопоставлялись с буквами и цифрами в его азбуке. А когда ток на мгновение прекращал подаваться, то карандаш поднимался, создавая тем самым необходимые пробелы между символами. Так сигналы передавались с помощью электрических импульсов по проводам.
Аппарат передачи сигнала /Фото:proza.ru
Отсутствие у Морзе специального образования сказывалось на скорости процесса создания первого аппарата. Он смог принимать и фиксировать сигналы на проводе, который имел длину пятьсот метров. Но самое первое изобретение не получило широкой огласки, поскольку отсутствовала какая-либо коммерческая выгода.
Спустя некоторое время, чтобы сделать систему передачи информации более совершенной и эффективной, Самюель Морзе начал работать над кодом, который состоял бы исключительно из простых элементов. Помогал ему в этом его партнер по бизнесу, американский промышленник Стив Вэль. Тот решил профинансировать изобретение, которое ещё нужно было усовершенствовать. В помощь к Морзе был приставлен его сын Альфред.
Приём сигнала /Фото:in.pinterest.com
И всё равно у аппарата был недостаток. Можно было передавать линии лишь определённой длины, они были фиксированы. К сожалению, нельзя точно сказать, кто именно придумал всю концепцию в целом по итогу — Морзе или Вель, потому что достоверной информации об этом так и не обнаружено. Сначала система базировалась на самых простых визуальных сигналах и состояла из трёх основных элементах. Это были единичные точка, тире и пауза. Из-за ограничений точка имела длительность в одну единицу, а тире выглядело как последовательность трёх точечек. Это и было основной проблемой в передаче изначальной информации.
Паузы между буквами же состояли из трёх единиц времени, а между словами они занимали целых семь. Для такого кода нужна была особая внимательность, и это не могло не затруднять работу. Особенно если условия передачи были стрессовыми. Система, несомненно, нуждалась в упрощении. И тут уже появились конкуренты Морзе, они решили также улучшить систему, это включало и создание наиболее компактных символов. Они нужны были для самых распространённых, что чаще использовались в словах. Благодаря совместным усилиям прибор очень сильно видоизменился: его провода увеличились, а качество принимаемого и отправляемого сигнала стало более точным.
Для передачи сигнала о помощи /Фото:warball.ru
Это было сделано для того, чтобы легче было запоминать передачи. В 1838 году наконец-то была разработана первая версия азбуки, но со временем она претерпела разные изменения и доработки. Впервые вся система была успешно построена и применена в 1844 году. После того как система была исправлена, время на расшифровку сообщений значительно снизилось, а также были минимизированы ошибки. Азбука стала очень удобной. Новые комбинации также улучшили и производительность, она стала популярнее.
По ней была передана телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Морзе сам с успехом продемонстрировал эту технологию, в переданном сообщении было написано - «Чудны дела твои, Господи», это подтвердило эффективность изобретения. Азбука Морзе стала первым механизмом в разработке истории связи. Конгресс Соединённых Штатов принял положительное решение о создании и первой телеграфной линии между этими городами.
Демонстрация работы аппарата /Фото:iz.ru
Такой простой и эффективный механизм позволял очень быстро обучать операторов, передавать разнообразные сообщения на большие расстояния. Система, созданная Самюелем Морзе, сразу же после усовершенствования завоевала огромную популярность. Она смогла обеспечить быструю, но главное максимально надёжную связь.
Изначально этот код включал в себя комбинации точек и тире, которые обозначали под собой буквы. К примеру, буква «А» передавалась как «точка-тире» — ·-, а вот буква «Б» стала «тире-точка-точка-точка» —···. Особенно эта система оказалась полезной в морском деле, там она применялась и применяется по сей день для передачи сигналов между судами, а также береговыми станциями. В последствии Азбука Морзе начала адаптироваться и для других языков.
На флоте всё ещё актуально /Фото:ru.pinterest.com
И даже сегодня, несмотря на то, что в мире появилось огромное количество вариантов связи на расстоянии, Азбука Морзе продолжает пользоваться популярностью. И особенно это можно заметить среди радиолюбителей, а также в армии и на флоте. Она всё также продолжает обеспечивать передачу зашифрованной информации в разнообразных условиях. Таких как плохая видимость, ситуациях, когда другие методы просто недоступны.
Сегодня она называется Морзянка и продолжает быть актуальной в морской практике. Так она — универсальный язык общения. Кроме того, службы экстренной помощи тоже общаются таким методом для передачи сигналов в критических ситуациях. Даже в современную эпоху шифрования, она имеет уникальную ценность. Обучиться ей тоже не составит огромнейшего труда, хоть и не так просто. Также она адаптирована под алфавиты разных стран, но в целом соответствуют некому стандарту.
Система была не сложной /Фото:culture.ru
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