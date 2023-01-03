Самые соленые места на Земле

Многие ошибочно считают моря и океаны крупнейшими поставщиками соли. Однако, 96% всей воды приходится на Мировой океан. Он содержит тысячи миллиардов тонн растворенных солей, а соленость его постоянно изменяется. У полюсов снег и лед значительно разбавляет состав воды. Но есть места на нашей планете, которые отличаются куда более высокой концентрацией соли.









Соляная дорога

Соляной Собор Сипакиры

Мертвое море

Пруд Дон Хуан

Салар-де-Уюни

Озеро Эйр

Соляная шахта Годерих