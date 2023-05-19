С нами не соскучишься!

8 322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Почему "на выхлопе" оказываются такие тусклые политики, что даже как-то неВдобно за нарезку луТших университетов. ...Лучшие университе...
  • Владимир Акулов
    Историк Плутарх пишет , что Красс в походе в Парфию проявил беспечность ... Шел со своими стальными...Как Марк Лициний ...
  • Александр Седой
    Вся Европа в то время, с благоговением приняла фашизм. И только под давлением Советского Союза как победителя фашизма...Была ли Коко Шане...

Необычная подкормка для большого урожая томатов

Для того чтобы получить богатый урожай томатов и перца, необязательно использовать сложные схемы подкормки и дорогие химические препараты.
Отличные результаты даст всего одна подкормка, приготовленная из пшена. Эффективность использования пшена обусловлена тем, что в нем содержится большое количество азотистых соединений, витамины группы В, а также калий и фосфор, которые необходимы для активного роста и развития и завязывания плодов овощных культур.

Необычная подкормка для большого урожая томатов

Чтобы приготовить подкормку, залейте 1 кг пшена 5 л теплой воды и оставьте в теплом и темном месте на 5 суток.

Необычная подкормка для большого урожая томатов

Готовый концентрат разведите 5 л теплой воды и используйте для полива растений под корень. На один кустик будет достаточно 1 л подкормки.

Необычная подкормка для большого урожая томатов

Результат от использования такой бюджетной подкормки превзойдет все ожидания.

Необычная подкормка для большого урожая томатов
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Томатыподкормка

Картина дня

наверх