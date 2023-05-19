Необычная подкормка для большого урожая томатов

Для того чтобы получить богатый урожай томатов и перца, необязательно использовать сложные схемы подкормки и дорогие химические препараты.

Отличные результаты даст всего одна подкормка, приготовленная из пшена. Эффективность использования пшена обусловлена тем, что в нем содержится большое количество азотистых соединений, витамины группы В, а также калий и фосфор, которые необходимы для активного роста и развития и завязывания плодов овощных культур.







Чтобы приготовить подкормку, залейте 1 кг пшена 5 л теплой воды и оставьте в теплом и темном месте на 5 суток.







Готовый концентрат разведите 5 л теплой воды и используйте для полива растений под корень. На один кустик будет достаточно 1 л подкормки.







Результат от использования такой бюджетной подкормки превзойдет все ожидания.





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