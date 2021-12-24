С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...
  • Иван Захава
    Про формы и грудь автору должно быть стыдно - самый большой процент грудастых в населении в Японии, на втором Китай! ...Что скрывается за...
  • Виктория Иванова
    Они причесывались и одевались по моде того времени и вовсе они не были менее симпатичными, чем сейчас, тем более, что...Как дорогой конья...

Как выбрать кровельное покрытие для дома

Как выбрать кровельное покрытие для дома

4121583_scale_1200 (700x466, 311Kb)

Кровлю надлежит выбирать, отталкиваясь от толщины кошелька, климатической зоны и конструкции крыши. Многие сейчас спросят, а из чего выбирать? Наверняка они удивятся, когда узнают, что как раз сейчас выбрать есть из чего.

Итак:

- 6 килограммовый гибкий лист, основанный на картоне с битумной пропиткой. Поверхность снабжена особым покрытием. Хорошая альтернатива как рубероиду, так и шиферу. Эксплуатационные характеристики листов неплохие, но имеется один минус. Со временем выцветает, портя облик постройки.

- битумная черепица превосходно смотрится на сложных крышах. Базой материала выступил стеклохолст с битумной пропиткой. Для предохранения от ультрафиолета внешняя поверхность покрыта сыпучим гранулятом. Внутренняя поверхность снабжена пленкой, уберегающей материал от склеивания.

 

Маленькие листики прекрасно противостоят температурным колебаниям, осадкам и пр. Но такая кровля подразумевает наличие сплошной основы, выполняемой традиционно из ОСБИ.

4121583_183eac5f4e5f11ebab9440b07661d831_2d61c3b24e6811ebab9440b07661d831 (700x498, 356Kb)

Листочки склеиваются друг с другом клейким битумом. Причем, чтобы исключить сползание вниз всей кровли, ее надо прикрепить особыми гвоздями. Поверхность листов шероховата, это не позволит снегу падать с крыши лавинами;

  • - металлическая крыша тоже довольно распространена.
    Самая простая подобная кровля - фальцевая. Листы соединяются друг с другом фальцами, изготовленными специализированным инструментарием. Материал может быть медным, с медными или титановыми добавками, или оцинкованным;
  • - металлочерепица в последнее время стала очень любимой в нашей стране. Единственный ее минус - много отходов;
  • - натуральная черепица традиционно крепится к брусовой обрешетке за один край. Это обусловливает необычное свойство материала - смещаться и легко переживать такие беды, как, к примеру, усадка здания или довольно сильное воздействие ветра;
  • - рулонная кровля, бесспорно, стара и популярна, но недолговечна и боится морозов;
  • - если основание бетонное, то можно обратиться к мастикам или наливным конструкциям. Они дают единую эластичную пленку. Оптимальный вариант для сложных мест;
  • - мембранная кровля используется при строительстве промышленных объектов с несущественными уклонами.

Подобное многообразие кровельной продукции предоставляет строителю или ремонтнику весьма обширный выбор. Остается лишь выбирать, отталкиваясь от личных потребностей и, понятно, возможностей.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх