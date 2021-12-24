Как выбрать кровельное покрытие для дома

Кровлю надлежит выбирать, отталкиваясь от толщины кошелька, климатической зоны и конструкции крыши. Многие сейчас спросят, а из чего выбирать? Наверняка они удивятся, когда узнают, что как раз сейчас выбрать есть из чего.

Итак:

- 6 килограммовый гибкий лист, основанный на картоне с битумной пропиткой. Поверхность снабжена особым покрытием. Хорошая альтернатива как рубероиду, так и шиферу. Эксплуатационные характеристики листов неплохие, но имеется один минус. Со временем выцветает, портя облик постройки.

- битумная черепица превосходно смотрится на сложных крышах. Базой материала выступил стеклохолст с битумной пропиткой. Для предохранения от ультрафиолета внешняя поверхность покрыта сыпучим гранулятом. Внутренняя поверхность снабжена пленкой, уберегающей материал от склеивания.

Маленькие листики прекрасно противостоят температурным колебаниям, осадкам и пр. Но такая кровля подразумевает наличие сплошной основы, выполняемой традиционно из ОСБИ.

Листочки склеиваются друг с другом клейким битумом. Причем, чтобы исключить сползание вниз всей кровли, ее надо прикрепить особыми гвоздями. Поверхность листов шероховата, это не позволит снегу падать с крыши лавинами;

- металлическая крыша тоже довольно распространена. Самая простая подобная кровля - фальцевая. Листы соединяются друг с другом фальцами, изготовленными специализированным инструментарием. Материал может быть медным, с медными или титановыми добавками, или оцинкованным;

Самая простая подобная кровля - фальцевая. Листы соединяются друг с другом фальцами, изготовленными специализированным инструментарием. Материал может быть медным, с медными или титановыми добавками, или оцинкованным; - металлочерепица в последнее время стала очень любимой в нашей стране. Единственный ее минус - много отходов;

- натуральная черепица традиционно крепится к брусовой обрешетке за один край. Это обусловливает необычное свойство материала - смещаться и легко переживать такие беды, как, к примеру, усадка здания или довольно сильное воздействие ветра;

- рулонная кровля, бесспорно, стара и популярна, но недолговечна и боится морозов;

- если основание бетонное, то можно обратиться к мастикам или наливным конструкциям. Они дают единую эластичную пленку. Оптимальный вариант для сложных мест;

- мембранная кровля используется при строительстве промышленных объектов с несущественными уклонами.

Подобное многообразие кровельной продукции предоставляет строителю или ремонтнику весьма обширный выбор. Остается лишь выбирать, отталкиваясь от личных потребностей и, понятно, возможностей.