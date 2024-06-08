О спорт, ты — мир!: 20 ретро фотографий советских физкультурников и спортсменов

Настоящий культ спорта.

1. Купальщицы

Летний отдых у реки, 1928 год.

2. Отряд пловцов со знаменем

Физкультурный парад в Ленинграде , 1930 год.

3. Волейбольный матч

Стадион «Динамо», Москва, 1930 год.

4. Женщины-милиционеры

Выполнение гимнастических упражнений, 1930 год.

5. Теннисисты

В московском парке имени М. Горького, 1931 год.

6. Занятия по физподготовке

Курсанты Высшего Военно-Морского училища, Ленинград, 1931 год.

7. Холодный душ

Закаливание спортсменов, 1932 год.

8. Колонны физкультурников

Представители союза транспортного машиностроения , Ленинград, 1933 год.

9. Представители школы бокса

Парад физкультурников на Дворцовой площади в Ленинграде, 1933 год.

10. Акробатический этюд

Репетиция перед главным выступлением, 1933 год.

11. Молодые спортсмены

Надежда советского спорта, 1937 год.

12. Парусный спорт

Лодочная станция на Москве-реке, 1937 год.

13. Колонна девушек - спортсменок

Первое мая в Москве, 1937 год.

14. Физкульт-парад в Москве

Представители школы «Динамо», 1938 год.

15. Спортсмены с вымпелами

На параде в Москве, 1937 год.

16. Репетиция перед парадом

Спортсмены оттачивают движения, 1938 год.

17. Физкультурницы фабрики «Комунарка»

Шествие спортивных коллективов, 1938 год.

18. В московском парке

Физкультура для всех, 1938 год .

19. Девушки - пловчихи

Подготовка к соревнованиям на открытой воде, Москва, 1938 год.

20. Парад на Красной площади