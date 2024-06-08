О спорт, ты — мир!: 20 ретро фотографий советских физкультурников и спортсменов

Настоящий культ спорта.
Спорт в советской стране занимал особое место - практически все дети ходили в какую-нибудь спортивную секцию, молодёжь выступала за спортивные команды от своих учебных заведений или трудовых коллективов и каждый должен был сдать нормы ГТО. В этом обзоре собраны ретро фотографии, посвящённые советским спортсменам и физкультурникам.
1. Купальщицы
Летний отдых у реки, 1928 год.
2. Отряд пловцов со знаменем
Физкультурный парад в Ленинграде, 1930 год.
3. Волейбольный матч
Стадион «Динамо», Москва, 1930 год.
4. Женщины-милиционеры
Выполнение гимнастических упражнений, 1930 год.
5. Теннисисты
В московском парке имени М. Горького, 1931 год.
6. Занятия по физподготовке
Курсанты Высшего Военно-Морского училища, Ленинград, 1931 год.
7. Холодный душ
Закаливание спортсменов, 1932 год.
8. Колонны физкультурников
Представители союза транспортного машиностроения, Ленинград, 1933 год.
9. Представители школы бокса
Парад физкультурников на Дворцовой площади в Ленинграде, 1933 год.
10. Акробатический этюд
Репетиция перед главным выступлением, 1933 год.
11. Молодые спортсмены
Надежда советского спорта, 1937 год.
12. Парусный спорт
Лодочная станция на Москве-реке, 1937 год.
13. Колонна девушек - спортсменок
Первое мая в Москве, 1937 год.
14. Физкульт-парад в Москве
Представители школы «Динамо», 1938 год.
15. Спортсмены с вымпелами
На параде в Москве, 1937 год.
16. Репетиция перед парадом
Спортсмены оттачивают движения, 1938 год.
17. Физкультурницы фабрики «Комунарка»
Шествие спортивных коллективов, 1938 год.
18. В московском парке
Физкультура для всех, 1938 год.
19. Девушки - пловчихи
Подготовка к соревнованиям на открытой воде, Москва, 1938 год.
20. Парад на Красной площади
Москва, 1939 год.
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