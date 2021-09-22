Чем поможет кока-кола в быту

Обычная кола, причём абсолютно любого вида и марки, способна идеально почистить унитаз от ржавчины, мочевого камня и известкового налёта — лучше и эффективнее, чем покупные чистящие средства. Добавьте к ней немного пищевой соды, и результат вас удивит.



Кола действует так эффективно потому, что в её составе находится фосфорная кислота. И хотя концентрация её низкая, этого достаточно, чтобы прекрасно почистить унитаз и при этом не нанести ему вреда. Просто вылейте баночку кока-колы в унитаз, стараясь разлить её по стенкам. Сверху посыпьте пищевой содой, примерно 1-2 ст. л. Оставьте всё в таком виде минимум на 30 минут. Если загрязнения сильные, то увеличьте время до 1 часа.



По прошествии указанного времени почистите унитаз ёршиком и смойте остатки колы и соды.



Вы будете поражены результату — кола с содой реально чистят унитаз, просто и быстро!



Подробнее о том, как можно почистить унитаз с помощью колы, смотрите в видео ниже:

