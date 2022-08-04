Многие огородники задаются вопросом о том, почему листья рассады томатов становятся светло-зелеными, затем желтеют, сохнут и вовсе опадают. Умение правильно считывать знаки, которые «подает» растение, поможет вырастить хорошую рассаду.

Уход за рассадой помидоров – дело ответственное. Чтобы сеянцы были здоровыми и в будущем радовали вас богатым урожаем, нужно уделять им достаточно внимания, тем более что растение само «сигнализирует» о надвигающейся беде.







Почему желтеют листья у рассады томатов?





Почему у рассады томатов скручиваются листья?

Скрученные листья – результат неправильного ухода за рассадой

Почему на рассаде томатов сохнут листья?

Почему у рассады томатов опадают листья?

Что делать?

Один из самых заметных «сигналов» о том, что с рассадой томатов что-то не так, – изменение окраски и формы листьев. Основные причины таких изменений следующие:избыток влаги;недостаток света;перепады температуры;повышенная кислотность почвы;нехватка питательных элементов;заболевания растений;слишком тесная емкость.Все это упирается в одну большую проблему – ненадлежащий уход за растением, вследствие чего рассада меняет внешний вид: листья скручиваются, желтеют, засыхают и опадают.Листья могут закручиваться в силу особенностей сорта томата. Для таких сортов как Медовая капля, Японский краб, Оксхарт и многих томатов черри легкое закручивание листьев вниз – нормальное явление и беспокоиться тут не о чем.Но если листья у рассады начали скручиваться внезапно, что не соответствует описанию сорта, то пора бить тревогу.Одна из частых причин скручивания листьев – слишком высокая температура в помещении. Растение пытается уменьшить площадь испарения влаги, потому-то и «сворачивает» листочки. Рассада будет чувствовать себя хорошо, если в первую неделю после всходов поддерживать температуру в пределах 15-17⁰С днем и 11-13⁰С ночью, а затем постепенно повышать до 20-23⁰С и 15-18⁰С соответственно. Это позволит сеянцу нормально развиваться и в будущем дать хороший урожай.Что касается влияния полива на закручивание листьев у рассады томатов, то здесь важно соблюдать баланс, так как и избыток, и недостаток влаги могут стать причиной проблемы. Для полива лучше брать отстоявшуюся водопроводную или талую снеговую воду.Первые всходы нужно аккуратно опрыскивать теплой водой дважды в день, а уже подросшие сеянцы умеренно поливать под корень по мере подсыхания земли. За 2 дня до пикировки и на 5-й день после нее растения следует полить. В дальнейшем рассаду томатов нужно поливать раз в неделю.Полив рассады томата производят под кореньНеправильное внесение удобрений приводит к избытку или нехватке питательных веществ в почве, что может проявляться в виде пожелтевших и деформированных листьев у рассады томатов. К примеру, когда желтеют только нижние листья, это говорит о недостатке азота, а пожелтение всего сеянца – признак слишком большого количества азота в грунте.Для профилактики проблем сеянцы обычно удобряют по такой схеме: первая подкормка – на 10-й день после пикировки, следующая – через 2 недели и далее с этим же интервалом до высадки в грунт. Подкармливать рассаду томатов можно любым комплексным удобрением (по инструкции), а при скручивании листьев помогут удобрения, богатые фосфором, магнием, медью и цинком.Скручивание и появление пятен на листьях рассады может быть сигналом того, что сеянец атаковали вредители: тля, белокрылка или паутинный клещ. Чтобы не допустить вторжения незваных гостей, нужно создать подходящие условия для выращивания рассады, а также регулярно и тщательно осматривать сеянцы.Если растение сильно поражено вредителями, придется обработать рассаду инсектицидами, но при незначительном повреждении достаточно будет собрать тлю вручную и опрыскать листья раствором мыльной воды (30 г хозяйственного мыла на 1 л теплой воды).Обработка рассады инсектицидами поможет в борьбе с вредителямиОт белокрылки избавит настой чеснока: 10 зубчиков чеснока измельчите в кашицу и залейте 1/2 л воды, накройте и настаивайте 5 дней, а затем 1 ч.л. настоя разведите в 1 л воды и опрыскивайте пораженные листья. Процедуру проведите 2-3 раза через 10-15 дней.Избавиться от паутинного клеща (вредителя можно распознать по небольшим черным точкам на нижней стороне листьев), особенно если вредителей на листьях немного, поможет регулярное опрыскивание простой водой. При массовом поражении опрыскивайте растения Актелликом, Фитовермом, Искрой М или другими подобными инсектицидами.Листья могут пожелтеть и по естественным причинам, например, во время и после пикировки сеянцу свойственно испытывать стресс, из-за чего меняется и цвет листьев. В таких случаях уже через неделю рассада приобретет здоровый вид, привыкнув к новому месту.Чаще всего листья рассады сохнут из-за слишком высокой температуры в помещении. Если ящик с растениями стоит, к примеру, вблизи работающей батареи, нужно переставить его в другое место либо отгородить от источника тепла при помощи широкой фанеры. Также рассада сохнет из-за недостаточной влажности в помещении, используйте увлажнитель воздуха или просто поставьте рядом с рассадой большие емкости с водой.Причиной усыхания листьев может стать засаливание субстрата из-за полива жесткой водой или избыточной подкормки. В этом случае рекомендуется аккуратно снять верхний слой земли и подсыпать свежую.Главные признаки засаливания почвы – белые или желтоватые пятна на поверхностиЕсли листья стали подсыхать после пикировки, значит, были повреждены корни сеянца. Чтобы растение быстрее вернулось к жизни, можно опрыскивать его слабым раствором комплексного минерального удобрения.Опадание самых первых листков рассады (семядолей) – процесс естественный, и волноваться не стоит, но если настоящие листья начинают менять цвет и форму, а затем сохнут и отваливаются – это может быть симптомом заболеваний, которые нужно диагностировать и срочно предпринимать меры защиты.Чтобы оказать пострадавшему растению первую помощь, пересадите сеянец в свежий грунт, затем вылейте под корень 20 мл раствора марганцовки (0,5 г порошка на 100 мл воды) и переставьте ящик с рассадой в хорошо освещенное место. При пересадке аккуратно очистите корни от земли и удалите желтые и чернеющие корешки. Если под рукой нет свежего обеззараженного субстрата, то можно промыть старый грунт большим количеством воды.Как видите, главное в выращивании рассады любой культуры – соблюдать оптимальные условия для здорового развития растения и внимательно наблюдать за сеянцами.