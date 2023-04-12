Применение специй в косметологии

Люди еще в древние времена заметили, как отдельные специи и приправы положительно влияют на внешность. Даже королевская знать не упускала возможности побаловать себя масками и кремами на основе этих ароматных ингредиентов. И дальнее расстояние или баснословная цена не были помехой для заполучения вожделенной специи. Нередко они везлись из-за океана и стоили целые состояния.
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Куркума, корица, лавровый лист, имбирь молотый… Давайте же сегодня узнаем, какие из видов специй и по сей день широко применяются в косметологии, и в чем заключается их польза для красоты.
Имбирь
Имбирь обладает мощными антисептическими свойствами, а потому отлично устраняет воспалительные процессы на коже. Он активизирует обмен веществ, очищает и уменьшает поры, повышает эластичность кожи, а также заметно ее омолаживает. Отлично укрепляет волосы, останавливая их выпадение и стимулируя рост. Имбирь используется при растираниях, в массажах, для приготовления ванн. Купить специю для применения в косметологии рекомендуется в молотом виде.
Куркума
Очищает кожу и улучшает кровоток. Восстанавливает поврежденные волосы и усиливает их рост. Наносится на локоны в виде маски и через время смывается. Обратите внимание на то, что куркума имеет сильный красящий пигмент, а потому старайтесь не наносить ее на кожу лица.
Корица
Содержит в составе эфирные масла, витамины, А, В1, В2, С, кальций, калий, фосфор. А потому эффективно оказывает антисептический, противовоспалительный и противогрибковый эффект. Поможет придать коже красивый цвет и укрепить ослабленные волосы. Наносится в виде скраба или маски на кожу. Как и многие специи и пряности добавляется в ванны.
Лавровый лист
Богат на эфирные масла, дубильные вещества, цинеол, валерьяновую и капроновую кислоту. Помогает усиливать кровоснабжение и способствует усилению лимфоотока. Оказывает успокаивающее и расслабляющее действие. Устраняет любые воспалительные процессы на коже. Активно используется в приготовлении ванн, ароматерапии и при массажах.
Гвоздика
Отлично влияет на общее состояние кожи, тонизируя ее и дезинфицируя. Обладает мощным антисептическим свойством благодаря содержанию в составе натрия, калия, фосфора, магния и железа. А потому гвоздика эффективна в борьбе с прыщами и черными точками. Будьте внимательны: гвоздику нельзя наносить на кожу в чистом виде, чтобы не вызвать раздражение.
Кардамон
В семенах кардамона содержатся эфирные масла, витамины А, В1, В2, РР, С, кальций, калий, фосфор и железо. А потому они способствуют питанию кожи, повышению ее эластичности и обретению здорового цвета. Также кардамон обладает тонизирующими и дезинфицирующими свойствами. Помогает очистить и устранить воспаления на коже. Купить пряности кардамона рекомендуется представительницам прекрасного пола. Ведь они эффективно борются с целлюлитом.
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