Манила — столица Филиппин, является самым густонаселенным городом в мире. Хотя население здесь не настолько большое (1,6 млн человек), люди обитают на площади всего 38,55 квадратных километров. Это настоящий город контрастов, который удивит даже бывалого путешественника. Вот как выглядит жизнь в самом густонаселенном городе мира.



Манила переживает тяжелые времена. Плотность населения в этом городе самая высокая в мире — 17 761 человек на км², вдвое больше, чем в Нью-Йорке. Более того, Манила расположена в так называемом «огненном кольце» — вулканическом поясе Тихого океана, из-за чего на город постоянно обрушиваются стихийные бедствия, такие как землетрясения и ураганы. Помимо проблем с окружающей средой Манила испытывает экономические и демографические трудности. Коэффициент рождаемости вырос до 3,1 ребенка на одну женщину, к тому же жители города сталкиваются с растущим неравенством в условиях жизни. Увеличивается число высоток и небоскребов, но вместе с ними множатся и трущобы, в которых ищут приюта все, кто пострадал от природных катаклизмов или потерпел финансовый крах.







Манила расположена на северо-западном побережье Филиппин. Население, которое составляет 1,6 млн человек, разделилось на тех, кто живет в процветающем деловом районе Макати-Сити, и тех, кто ютится на окраинах бедняцких кварталов.

В самых бедных районах города семьи объединяются в импровизированные сообщества . Они живут в домах, построенных на сваях, а их одежда сохнет на веревках, натянутых между покосившимися крышами.Из-за частых наводнений мусор постоянно попадает в воду, загрязняя ее, что приводит к риску бактериальных заболеваний.В особо тяжелых случаях, как, например, в 2009 году, когда город сотрясла серия наводнений , спортивные залы использовались в качестве убежищ. Однако плотность населения от этого не уменьшилась — люди просто переместилась из одного места в другое.Но и в спокойные времена в Маниле не протолкнуться. Чтобы доехать куда-либо, горожанам приходится выбирать: торчать в пробках на машине или стоять в переполненных автобусах и поездах.Поэтому все больше филиппинцев пересаживаются на мотоциклы. Свободы перемещения становится больше, но и риск на дорогах значительно повышается.В 2008 году в стране в разгар экономического спада цены на топливо подскочили настолько высоко, что большинство людей пересели на общественный транспорт. На фото сотни людей плечом к плечу поднимаются к станции пригородного поезда , который, скорее всего, уже переполнен.Когда заканчивается рабочий день, местные спешат в торговые центры, которые в Маниле стали частью местной культуры. И в них тоже не протолкнуться . Однако не всегда толпы людей устремляются в торговые комплексы исключительно за покупками. Когда на Филиппинах случается экономический спад, в них устраивают масштабные ярмарки вакансий.И тогда тысячи людей выстраиваются в очередь в надежде устроить лучшую жизнь для себя и своих близких . Даже в таком густонаселенном городе дети все равно находят возможность для игр.Кроме того, в Маниле есть места, где можно отдохнуть от ежедневной рутины.Однако уровень рождаемости невероятно высок. По оценкам экспертов, численность населения города удвоится к 2025 году. Однако столица Филиппин абсолютно не готова вместить в себя еще 1 , 6 млн человек.И хотя многие здесь живут за чертой бедности, Манила стремительно развивается, и ее влияние растет. А это значит, что у самого густонаселенного города на Земле есть шанс подарить своим жителям шанс на лучшую жизнь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)