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Типовое жильё в разных странах

Типовое жилье – это квартиры с маленькой площадью в панельных, блочных и кирпичных домах, расположенные в спальных районах города. Проект типового дома утверждён для массового строительства.

Типовое жильё в разных странах

В панельных и монолитных многоэтажных домах почти все стены несущие, и перекрытия жестко связаны между собой. Поэтому, перепланировка практически не возможна. Дома с кирпичными стенами обязательно имеют железобетонные поперечные стены, для того, чтобы дом был более устойчивым.

Современные новостройки, типового типа, в настоящее время, является самым востребованным и недорогим. Чаще всего квартиры покупают молодые семьи на первое время, к тому же, по оценкам специалистов, цена квадратного метра в новостройке типового типа, ниже, чем цена квадратного метра на вторичном рынке

Основные характеристики типового жилья, являются:


Строительный материал, который используется для постройки такого вида недвижимости, это железобетонные панели;
Размер кухни составляет не больше 6 м.кв.;
Маленькие санузлы;
Для многоэтажных домов типового жилья характерен мусоропровод на каждом этаже и лифт;
Общая квадратура квартир очень мала, часто от 32 до 63 м.кв.
Самая низкая стоимость квартир относится именно к типовому жилью;
Если дом пятиэтажный, то балконов на первых этажах, чаще всего нет;
Практически во всех квартирах есть подсобное помещение или кладовая;
Плохая звукоизоляция и теплоизоляция;
Если дом малоэтажный, то нет чердака и мусоропровода.
Представление о том, как выглядит жильё за границей у нас сформировано зарубежными фильмами и журналами, в которых нам показывают идеальные интерьеры.Но одно дело — экран и страницы модных журналов, а другое — реальная жизнь.

Япония


Типовое жильё в разных странах

Токио является одним из самых густонаселенных и дорогих мегаполисов на земле. Поэтому лишь очень зажиточные японцы могут позволить себе просторные апартаменты. Большинство обитает именно в таких миниатюрно-компактных квартирах.

Типовое жильё в разных странах

Единственная комната квартиры служит всем: и спальней, и гостиной, и столовой. В углу можно увидеть холодильник. А если перелезть через кровать, можно попасть на балкон. Комната светлая и хорошо освещенная, что зрительно увеличивает пространство.

Типовое жильё в разных странах

За желтыми дверями в коридоре скрываются шкаф, туалет и даже кухня! К слову, в ней есть все необходимое.

Испания


Типовое жильё в разных странах

Испанцы живут в основном в квартирах. Вот так выглядит типичный спальный район любого города королевства.

Типовое жильё в разных странах

Белые стены, каменные полы и ставни на окнах — обязательные атрибуты испанских квартир. Такие условия помогают пережить жаркое южное лето. Но вот зимой в них очень холодно, так как в большинстве квартир отопление отсутствует. Жители пользуются электрическими обогревателями. А электричество, стоит заметить, там очень дорогое.

Типовое жильё в разных странах

Едят испанцы обычно в гостиной. И даже большая кухня является пространством исключительно для готовки.

Швеция


Типовое жильё в разных странах

Это не дома на окраине Москвы, это обычный шведский спальный квартал.

Типовое жильё в разных странах

Первое, что стоит отметить, — это рациональное использование подвалов: в них жители хранят велосипеды, обустраивают прачечные сразу на весь дом, а иногда даже устанавливают тренажеры.

Типовое жильё в разных странах

Также в подвале у каждой квартиры имеется вот такая клетушка-кладовка. Именно здесь и хранят летнюю резину, лыжи, чемоданы — в общем, весь хлам, что лежит у нас на балконе. Таким образом, балконы они используют для отдыха.

Типовое жильё в разных странах

Ну и конечно же, всему миру известный шведский интерьер. Вот комнаты в типично скандинавском стиле: белые стены, белая мебель, яркие акценты в оформлении, огромные окна и отсутствие штор.

Великобритания


Типовое жильё в разных странах

Ни один англичанин не захочет жить в квартире, если у него есть, конечно, выбор. Предпочтение отдается вот такому милому английскому пригороду с таунхаусами.

Наши соотечественники в основной своей массе живут в городских квартирах, но редко кто отказался бы от своего дома. Поэтому многие приобретают земельные участки и начинают строительство собственного жилья. Тогда вопрос, где купить щебень с доставкой, становится одним из актуальных. Покупать щебень в ГК «Строй рент» — это выгодно и удобно.

Типовое жильё в разных странах

Отсутствие во многих домах центрального отопления и постоянная экономия ресурсов влияет на внутреннее убранство дома. В доме обязательно будет ковролин во всех комнатах, подушки от сквозняков, пуфы, пледы, думки и, конечно же, камин. И самое для нас непривычное — это раковина с двумя кранами: из одного течет холодная вода, из другого — горячая.

Типовое жильё в разных странах

Результатом такого противостояния холоду является уют и комфорт английских домов.

Южная Корея


Типовое жильё в разных странах

80% корейцев живут в однотипных панельных многоэтажках — «апатах» (от английского apartment). Заметьте, как удобно написан номер дома — на самом верху и огромными цифрами, чтобы было видно издалека.

Типовое жильё в разных странах

В корейских квартирах коридоров нет. Даже само слово «коридор» может показаться незнакомым. Прихожая имеет размер порядка метр на метр, так что с порога практически сразу проход в кухню или гостиную. В прихожей, пол которой, как правило, покрыт кафельной плиткой, вы обязательно должны снять обувь.

Типовое жильё в разных странах

Квартиры в Корее небольшие, но всегда очень светлые за счет огромных окон. От этого кажется, что пространства в них намного больше. Из непривычного нашему человеку, наверное, только отсутствие ванной и душевой кабинки, что заменяется простым сливом в полу.

Австралия


Типовое жильё в разных странах

Большинство австралийцев предпочитают жить в домах. В квартирах живет около 30% населения, но этот процент постоянно растет.

Типовое жильё в разных странах

Среднестатистическая австралийская семья живет в доме с тремя спальнями площадью примерно 80–120 кв. м. Кроме спален там есть еще гостиная, кухня, иногда вторая гостиная, иногда маленькая комната для стирки — прачечная, ванная, два туалета и гараж. Двери обычно все стеклянные.

Индия


Типовое жильё в разных странах

Если семья состоятельная, то она будет жить в собственном доме с множеством комнат. Такие дома обычно двухэтажные, внутри предусмотрен большой двор.

Типовое жильё в разных странах

Интерьер в таких домах — нечто среднее между современным западным дизайном и восточным традиционным. Нижний этаж занимают кладовые и амбары, верхний — парадные комнаты для приема гостей. Лучшую комнату занимает семейный идол, которому молятся дважды в день. Окна женских спален выходят во внутренний дворик, так как считается, что женщине смотреть в окно неприлично.

Куба


Типовое жильё в разных странах

В городах Кубы дома в основном бетонные и 1—2-этажные. Что примечательно, там нет стекол. Вместо них используются деревянные, иногда металлические жалюзи.

Типовое жильё в разных странах

В столице Кубы, в центральной части Гаваны, дома представляют собой настоящие произведения искусства, построенные в колониальном стиле, с высоченными потолками, старинной мебелью и предметами интерьера. Если вы будете там, непременно снимите жилье именно в таком доме, дабы прочувствовать эту почти музейную южную атмосферу.

Типовое жильё в разных странах

США


Типовое жильё в разных странах

США занимает одно из первых мест по количеству жилых метров на человека. Типичный американский дом выглядит именно так. Жилье здесь сдается полностью готовое, максимально приспособленное для проживания, с ковролином по всему дому, сантехникой и кухонной техникой. Остается лишь установить мебель.

Типовое жильё в разных странах

Главное правило: сколько спален — столько и ванных комнат. И, возможно, гардеробных

Типовое жильё в разных странах

Фишка интерьера американских домов в том, что они смотрится очень дорого, уютно и просто одновременно. Затраты при этом минимальны. Что касается планировки, все устроено таким образом, чтобы удержать гостя в передней части дома, которая обычно выглядит наиболее парадной, и максимально скрыть от чужих глаз все внутренние покои обитателей дома.

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