Почему змея на самом деле стала символом медицины и еще 4 вопроса, которые задает весь мир

Безусловно, в нашем мире все устроенно идеально и гармонично. Но иногда совершенно непонятно, как появился именно этот символ или название. К примеру, почему змея стала символом врачебного искусства, ведь она причиняет множество проблем...
1. Что за полоска из другого материала на полотенцах?
Полоска на махровых полотенцах выполняет важные функции.
На каждом махровом полотенце есть деталь, которая выполнена из «не пушистых» нитей. Они создают узор в виде полоски. Казалось это обычно дизайнерское решение. А вот и нет! У этой части полотенца есть несколько полезных функций.
Во-первых, отличающая по текстуре и плотности тканевая полоса служит неким «увеличителем» прочности махрового изделия. Благодаря ей мягкая ткань сохраняет свою первоначальную форму и после многочисленных стирок выглядит аккуратно. Во-вторых, полоса помогает равномерно распределять воду по всей поверхности полотенца. Оная является самым настоящим защитником от избыточной влаги.
В-третьих, разделительная полоса служит декоративным элементом, благодаря которому скучное однотонное полотенце приобретает более привлекательный вид. Известно, что полотенца с таким декором первыми стали использовать древние египтяне. Такое изделие являлось показателем статуса в богатых домах.
2. Почему баскетбольный мяч именно оранжевого цвета?
Первый баскетбольный мяч был коричневого цвета. / Фото: astanatv.kz
Из уроков школьной физкультуры всем известно, что классический мяч для баскетбола строго оранжевого цвета. Но почему так повелось? Зачем мячу нужен такой яркий оттенок?утвержден в 50-х годах. Именно с этого времени их дизайн больше не изменялся. Главные характеристики указаны в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации). Согласно правилам, классический мяч должен быть изготовлен из искусственной или натуральной кожи именно оранжевого цвета.
Цвет мячам придумал баскетбольный тренер из США. / Фото: news.tts.lt
Такие правила ввел баскетбольный тренер Тони Хинкл. Он обнаружил, что его команда часто проигрывает лишь потому, что плохо видит мяч во время движения (раньше он был коричневого цвета). И тогда он обратился в американскую компанию «Спалдинг», которая изготавливала эти мячи, с просьбой изменить их цвет на самый яркий. Именно оранжевый подходил по всем параметрам. Это цвет энергичный, высоко контрастный и хорошо заметный даже в темноте.
3. Почему колеса советских паровозов именно красного цвета?
Красить колеса в красный цвет стали во времена СССР, но изначально это придумали в царской России. / Фото: stock.adobe.com
В Советском Союзе была традиция красить колеса локомотивов в красный цвет. Также в этот цвет окрашивали звезду, буферный брус, торец ходового мостика и раму. Но именно красные колеса смотрелись наиболее эффектно. Правда, так было не всегда. В самом начале колеса у железнодорожного транспорта долгое время были без покраски. Машинисты стали сталкиваться с такой проблемой, как плохая видимость во время технического осмотра. Колеса покрывались сажей, пылью, грязью и оценить их состояние было просто невозможно. Тогда было принято решение покрыть их красный цветом (как это было модно в царской России). Контрастные элементы паровоза на темном фоне отлично выделялись. Это помогало специалисту вовремя обнаружить потенциальную проблему и устранить ее заблаговременно. Также красный цвет предупреждал путешественников и простых зевак об повышенной опасности.
4. Зачем нужен «ловец снов» и помогает ли он на самом деле?
Амулет для сна придумали в Северной Америке. / Фото: in.pinterest.com
В наши дни во многих современных квартирах можно заметить интересный атрибут - «ловец снов». По его названию несложно догадаться, что нужен он людям, которые страдают бессонницей. Но помогает ли он на самом деле?
Этот амулет придумали в Северной Америке. Индейские племена сооружали его из деревянного прута, в который вплетали нити и перья. Жители считали, что он защищает их детей от кошмаров. Если верить легенде, то плохие сновидения должны попадать в паутину и там запутываться. А вот хорошие - по легким перышкам спускаться к спящему человеку.
Современные сомнологи утверждают, что амулет, придуманный индейцами, будет работать если в него верить и нет явных проблем со здоровьем. Однако если человек страдает от бессонницы из-за заболеваний, то лучше обратиться к специалисту за квалифицированной помощью.
5. Почему змея является символом медицины?
Змея стала символом медицины еще в Античности. / Фото: in.pinterest.com
В больницах, аптеках или на медицинских документах можно заметить нарисованную змею, которая обвивает чашу. Это символ медицины! Но почему именно это пресмыкающееся стало символом врачебного дела, ведь от его укуса ежегодно погибает 80 тысяч человек со всего мира.
Медицинский символ связан с мифологией. Самым популярным мифом считается про Асклепия.
Итак, Возлюбленная Аполлона Коронида родила сына Асклепия от простого смертного Исхия. Это означало, что мальчика нужно было сразу же убить, но его передали кентавру на воспитание, который его обучили врачебному делу. А когда он вырос, то отправился во дворец, там на него накинулась змея. К счастью, в руках у него был посох, которым он ее убил. Вот только делать этого он не хотел и тогда он кинул на нее сухую травку, которая у него была с собой. Змея ожила и обвилась вокруг посоха. С тех пор Асклепий научился воскрешать умерших. А змея на посохе стала символом врачебного искусства. Однако на этом история не заканчивается...
В медицины существует несколько варианатов символов со змеей. / Фото: in.pinterest.com
У Асклепия родилась дочь Гигея — ей передался отцовский дар. Она искусстно лечила людей. Вот только вместо посоха у нее была чаша с таинственным зельем. Из этой чаши она однажды напоила отцовскую змею ради ее исцеления. Змея снова ожила и стала новым символом медицины - обвитой вокруг чаши.
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