Почему змея на самом деле стала символом медицины и еще 4 вопроса, которые задает весь мир

1. Что за полоска из другого материала на полотенцах?

Новости СМИ2 Полоска на махровых полотенцах выполняет важные функции./ Фото: news.myseldon.com

2. Почему баскетбольный мяч именно оранжевого цвета?

Первый баскетбольный мяч был коричневого цвета. / Фото: astanatv.kz

Цвет мячам придумал баскетбольный тренер из США. / Фото: news.tts.lt

3. Почему колеса советских паровозов именно красного цвета?

Красить колеса в красный цвет стали во времена СССР, но изначально это придумали в царской России. / Фото: stock.adobe.com

4. Зачем нужен «ловец снов» и помогает ли он на самом деле?

Амулет для сна придумали в Северной Америке. / Фото: in.pinterest.com

5. Почему змея является символом медицины?

Змея стала символом медицины еще в Античности. / Фото: in.pinterest.com

В медицины существует несколько варианатов символов со змеей. / Фото: in.pinterest.com