Необычные способы потерять лишний вес

Регулярные физические упражнения и сбалансированные диеты — залог здоровья и хорошей фигуры. Но в культуре каждого народа есть свои секреты и обычаи для избавления от лишнего веса.

К примеру, в Африке, чтобы не поправляться, пьют чай ройбуш, а в Японии блюда подают маленькими порциями и готовят миниатюрные десерты. Какие еще нестандартные способы потерять лишний вес существуют?

1. Контроль средств от аллергии

Для тех, кто регулярно принимает лекарства для борьбы с аллергией, лишний вес может быть более частой проблемой, чем для остальных людей. Британские ученые обнаружили, что при приеме антигистаминных препаратов вес тела может повышаться в среднем на 4,5 кг. По предварительным исследованиям, антигистамины H1-типа (к примеру, кларитин) блокируют гистамины иммунной системы, которые играют важную роль в метаболизме и контроле аппетита. Поэтому тем, кто вынужден принимать противоаллергические препараты, стоит особое внимание обратить на диеты и физическую нагрузку.

2. Отказ от искусственных подсластителей

Использование заменителей сахара на регулярной основе может не лучшим образом отразиться на фигуре. К примеру, мыши, которых кормили сахарином имели лишний вес больше, чем их остальные собратья.

3. Правильное потение

Поддельный сахар не дает телу калории, что немного сбивает с толку пищеварительную систему и нарушает процесс метаболизма. Поэтому лучше потреблять умеренное количество натурального сахара, чем использовать его заменители. В качестве здоровой альтернативы подойдут фрукты, натуральные соки и сухофрукты.

Пот может выделяться по разным причинам: температурный режим, острая еда, стресс, интенсивные упражнения и пр. Но не всегда обильное потение способствуют похудению. Когда человек сидит в горячей сауне, из его тела уходит не жир, а лишняя жидкость. Но она также может давать ненужные килограммы, поэтому после парной нередко весы показывают меньшее значение. А значит, пот тоже играет определенную роль в потере лишнего веса. К тому же во время занятий спортом потение сигнализирует о правильной физической нагрузке, при которой лишние калории уходят быстрее.

4. Бразильская диета

Красавицы из Бразилии гордятся своими соблазнительными формами и стройной фигурой. Один из секретов их диеты кроется в частом использовании бобовых культур. Исследования показали, что при таком подходе можно снизить риск ожирения на 14%, по сравнению с обычным питанием. Причиной этого удивительного метода является то, что эти продукты питания содержат минимум жиров и максимум клетчатки, помогая нормализовать сахар в крови.

5. Обязательный завтрак

В утренней спешке некоторые люди пропускают завтрак, не придавая этому особое значение или даже полагая, что это убережет их от лишних калорий. Однако утренняя трапеза — один из важнейших приемов пищи за весь день. Согласно исследованиям, те, кто пропускает завтрак, чаще набирают лишний вес, чем остальные. Этот прием пищи дает телу энергию до обеда и позволяет удержаться от частых перекусов.

6. Куркума от лишних калорий

Эта восточная пряность обладает многими полезными свойствами и очень ценится на Востоке. Один из ее основных компонентов — куркумин, который помогает организму более эффективно сжигать жир и подавлять развитие жировой ткани. Блюда и диеты с включением этой пряности, по результатам исследований Бостонского Университета, способствуют лучшему расщеплению жира и потере веса.

7. Аромат мяты для контроля аппетита

Мята перечная обладает сильным, пряным ароматом и имеет массу преимуществ для здоровья. Но помимо ее целебных качеств, эта трава может посодействовать и в похудении. Полезно пить чай с мятой, чтобы поддерживать метаболизм и эффективнее терять лишний вес. А если перед едой понюхать свежую мяту, то можно немного унять аппетит и уменьшить количество потребляемой пищи.

8. Цветные и маленькие тарелки

Неплохой и доступный способ контролировать аппетит — выбирать тарелки правильных оттенков и размеров. Лучше всего подавляет желание перекусить посуда черных, темно-зеленых, сиреневых и фиолетовых оттенков. А чтобы удержаться от переедания, желательно избегать тарелок огромных размеров (не более 20-25 см).

9. Хлеб в конце трапезы

Диетологи советуют начинать трапезу с закусок и салатов, чтобы оставить основное блюдо на потом. Так же стоит поступить и с хлебом. К нему лучше приступать в конце трапезы, чтобы не переесть и не набрать пустых углеводов с лишними калориями.

10. Правильное место за столом

Обилие вкусных блюд, закусок, алкогольных напитков на праздничном столе — настоящий соблазн для переедания. Существует множество хитростей, как себя контролировать. Один из самых простых методов — сесть в конце стола, откуда будет сложно дотягиваться до основных видов блюд и закусок. Так будет меньше шансов переесть.

11. Медленное поглощение пищи

Этот подход предпочитают японцы и французы. Медленное поглощение пищи с тщательным ее разжевыванием удерживает человека от переедания. Лучше всего трапезничать в семейном кругу, периодически отвлекаясь на общение и не торопясь менять блюда. Как правило, ощущение сытости к человеку приходит не сразу, поэтому при быстрой еде он больше рискует получить лишние калории и тяжесть в желудке, чем во время неспешной трапезы.

12. Совместный обед

В обеденный перерыв женщинам диетологи советуют садиться за столик рядом с мужчинами. По наблюдениям психологов, многие представительницы прекрасного пола стесняются есть много и большими порциями перед мужчинами. Такой подход тоже может принести пользу в борьбе с лишним весом.

13. Зеркало от лишнего веса

Видя себя в зеркале во время еды, человек ест на порядок меньше, чем это он обычно делает. Отражение в зеркале позволяет лучше контролировать количество потребляемой пищи, а значит, способствует похудению.

14. Палочки для еды

Палочки для еды, которые распространены во многих восточных странах, тоже могут сослужить хорошую службу в борьбе с лишним весом. Используя их, переесть довольно трудно. За один раз палочки могут захватить ограниченное количество пищи, по сравнению с другими столовыми приборами. К тому же слишком быстро есть с палочками не получится.

Если их использовать ежедневно, то контролировать количество потребляемой пищи будет проще.

15. Есть «неудобной» рукой

Британцы утверждают, что если правша во время еды будет использовать левую руку, то съесть он сможет меньше обычного. Такая же ситуация наблюдается и у левшей, которые едят правой рукой. Поскольку непривычной рукой работать неудобно, то слишком много и долго есть не получиться, что убережет человека от переедания.

16. Горький перец в меню

Согласно исследованию, при регулярном добавлении (пол чайной ложки) красного горького перца в блюдо, калории будут уходить быстрее. Ученые полагают, что такая пряность помогает повысить метаболизм. Однако тем, у кого есть проблемы с желудком, стоит осторожнее относиться к этому продукту и не злоупотреблять им.

17. Сон в холодной комнате

Этот странный способ тоже содействует похудению. Прохладный воздух в спальне улучшает метаболизм и делает сон более крепким. В условиях прохлады тело будет вынуждено задействовать энергию, чтобы согреться. Это способствует сжиганию калорий и помогает контролировать лишний вес.