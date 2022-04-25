Великолепная Рига: город с самой большой в мире коллекцией зданий в стиле модерн

Рига прекрасна...

Здание на улице Альберта, построенное по проекту Михаил Эйзенштейна.

Здание на ул. Смилшу, 2 построенное по проекту Константина Пекшенса, 1902 год.

Лестница в доме на улице Альберта.

Деталь украшения на доме. Проект Константина Пекшенса, 1908 год.

Деталь здания, проект Жан-Пьера Далбер, Париж.

Банк в Риге, проект Пауля Мандельштама, 1913 год.

Здание на улице Альберта 12.

Балкон одного из зданий в стиле ар-нуво.