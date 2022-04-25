Великолепная Рига: город с самой большой в мире коллекцией зданий в стиле модерн

Рига прекрасна...
Югендстиль или стиль модерн, или арт-нуво был популярен в Европе во второй половине 19-го - начале 20-го вв. Как архитектурный стиль, Югендстиль достаточно неоднороден - он варьируется от города к городу. Входные павильоны парижского метро, Дом Бальо авторства Гауди в Барселоне, московская гостиница “Метрополь” - все это примеры Югендстиля. Но наибольшей концентрацией архитектуры в этом стиле славится Рига - центральные рижские улицы просто усеяны зданиями с причудливыми растительными декорами, масками женщин и лепниной в виде драконов и прочих мифических существ.
Движение в стиле модерн возникло в 1890-х годах. Основным принципом этого стиля была идея о том, что искусство должно быть частью всего вокруг.
Здание на улице Альберта, построенное по проекту Михаил Эйзенштейна.
Вдохновленный природой и ее формами революционный художественный стиль начали применять в живописи, скульптуре, иллюстрациях, ювелирных изделиях, дизайне интерьера, и, прежде всего, в архитектуре. Стиль впервые появился в Англии, и вскоре распространился по всей Европе и Соединенных Штатах. Хотя этот стиль называли по разному в различных странах, в основном были приняты названия модерн, ар-нуво или югендстиль.
Здание на ул. Смилшу, 2 построенное по проекту Константина Пекшенса, 1902 год.
Здание на улице Альберта, построенное по проекту Михаил Эйзенштейна. Хотя оно очень популярно у туристов, подобная очень богато украшенная разновидность югендстиля не является типичной для Риги. Хороший пример рижской архитектуры в стиле модерн, в котором сочетаются рациональность и декор. Проект этого здания на улице Смилшу разработал Константин Пекшенс.
Лестница в доме на улице Альберта.
Популярность модерна начала падать в 1910 году, но примеры этой прекрасной архитектурной формы по-прежнему являются одними из самых популярных среди туристов по всей Европе. Брюссель, Барселона, Париж, Вена... во всех этих городах есть много известных зданий в стиле модерн. Тем не менее, в Европе есть город, в котором можно найти самую большую в мире коллекцию зданий в стиле модерн. Это Рига.
Деталь украшения на доме. Проект Константина Пекшенса, 1908 год.
Столица Латвии была основана в 1201 году и является самым большим городом в странах Балтии. В Риге живет около одной трети населения Латвии, а центр этого прекрасного города был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Деталь здания, проект Жан-Пьера Далбер, Париж.
Буквально переполненная модерном и примерами деревянной архитектуры XIX века, Рига привлекает все больше и больше посетителей каждый год, в основном из-за дешевых авиарейсов в Латвию из других европейских городов.
Банк в Риге, проект Пауля Мандельштама, 1913 год.
Всего в Риге можно насчитать около 800 зданий в стиле модерн. Столь впечатляющее количество является результатом экономического и демографического бума, который Рига испытала в конце XIX — начале XX века. А именно в это время на пике популярности был стиль модерн.
Здание на улице Альберта 12.
Расширение Риги привело к сносу старых зданий, которые окружали средневековый центр города, и строительству новых зданий, бульваров и садов. Богатые рижане использовали свои накопления, чтобы построить величественные здания, в то время как местные архитекторы переняли европейский стиль, который был популярен в то время.
Балкон одного из зданий в стиле ар-нуво.
В данном случае, это был стиль модерн. Большинство зданий были построены в центральной части города, а также несколько примеров модерна появились в Старом городе Риги. Почти половина зданий в стиле модерн в городе были созданы благодаря архитекторам Михаилу Эйзенштейну и Константину Пекшенсу.
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