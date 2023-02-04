Зачем французы кормят объедками молодожёнов и другие странные свадебные традиции со всего мира

Почему французские молодожёны лакомятся объедками гостей

Довольно странная традиция, которая не соответствует обычным представлениям о Франции







Зачем в Кении плюют на невесту

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Какое проклятие нужно снять с индийских жениха и невесты

Ритуал снятия проклятия – один из многих индийских свадебных обрядов

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Традиционная свадебная церемония на Борнео имеет множество обычаев

Почему первая брачная ночь молодожёнов из Южной Кореи проходит с запахом рыбы

Первая брачная ночь в Южной Корее проходит весьма необычно

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Китайских невест нельзя назвать самыми счастливыми

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Русские свадебные традиции и обряды разнятся в каждом регионе

Традиционная казачья свадьба на Кубани