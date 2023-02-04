Зачем французы кормят объедками молодожёнов и другие странные свадебные традиции со всего мира

Каждая девочка с детства мечтает о пышной и красочной свадьбе. О том, чтобы надеть шикарное платье и хотя бы немного побыть принцессой. Но не каждая страна и культура предоставляет невестам возможность поразить гостей своей красотой. Иногда свадебная церемония перерастает в сущее испытание для молодожёнов. Облитые грязью и обесчещенные невесты, трапеза объедками и подпиленные зубы – путь к счастливому браку никогда не бывает лёгким, и некоторые свадебные традиции только подчёркивают это. В каждой стране есть свои обычаи и традиции, которые порой удивляют даже самых изощренных, видавших виды людей.
Почему французские молодожёны лакомятся объедками гостей
Довольно странная традиция, которая не соответствует обычным представлениям о Франции
Среди самых странных и причудливых свадебных обычаев народов всего мира можно смело выделить французский.
Согласно древней традиции, вечером после праздника молодожёны должны съесть содержимое ночного горшка. В него бросают остатки пищи, которую свидетели собирают после застолья. Жених и невеста должны отведать несколько ложек неприятной смеси, чтобы доказать свою близость.
Казалось бы, Франция – страна с изысканными манерами и богатым культурным прошлым, ан нет, даже подобные традиции остаются в почёте, пускай и придерживаются их не все.
Зачем в Кении плюют на невесту
Жизнь африканских государств многим отличается от европейской реальности. И больше всего это касается правил и норм гигиены, которые жители южного континета часто игнорируют.
Одна из множества свадебных традиций гласит, что для того, чтобы семейная жизнь невесты имела успех, отец должен плюнуть ей в лицо.
«Очернение» молодой в Шотландии
Крайне жестокая шотландская традиция по отношению к невесте
В некоторых шотландских деревушках существует ритуал под названием «очернение невесты» — вековая традиция, которую бережно хранят по сей день. Её суть заключается в том, что невесту с ног до головы обливают помоями. Тухлые яйца и рыба, мусор, пиво и гнилые объедки – в ход идёт всё самое вонючее и неприятное.
Все эти действия происходят до свадьбы, на девичнике. Считается, что чем больше страданий перенесёт невеста в этот день, тем удачнее сложится грядущий брак.
Девушка должна не только принять «пахучий душ», но и сопровождать друзей жениха в пабы по всему городу, чтобы показать окружающим, что традиции соблюдаются. После такого унижения любая семейная ссора будет казаться детской шалостью.
Какое проклятие нужно снять с индийских жениха и невесты
Ритуал снятия проклятия – один из многих индийских свадебных обрядов
На индийских свадьбах проводится огромное количество ритуалов. Один из них – снятие проклятия. Это делается, если невеста родилась в день схождения Сатурна и Марса. Считается, что невеста, родившаяся в этот день, принесёт преждевременную смерть своему супругу. Чтобы предотвратить рок, старейшины проводят ритуал, снимающий проклятие. Вначале девушку выдают замуж за банановое дерево. Затем дерево срубают – и тогда молодые вступают в брак.
Свадебная церемония с испытанием на Борнео
Традиционная свадебная церемония на Борнео имеет множество обычаев
У племени Тудонг на Борнео сохранился древний обычай проверять волю и тело новобрачных. Если они пройдут испытание, то проживут счастливую и беззаботную жизнь, если нет – их ждут беды, ссоры и страшные горести.
Согласно правилам, жених и невеста не имеют права посещать туалет в течение трёх дней после свадьбы. У молодых людей нет выбора, кроме как пить немного воды и воздерживаться от пищи, чтобы пройти эти неприятные испытания. Бдительное око наблюдателей не даёт паре нарушить жестокую традицию.
Почему первая брачная ночь молодожёнов из Южной Кореи проходит с запахом рыбы
Первая брачная ночь в Южной Корее проходит весьма необычно
Азиатские свадебные обычаи всегда скорее забавные, чем жуткие. Так, перед окончанием свадебного торжества друзья жениха бьют его рыбой по пяткам.
Считается, что это придаст ему мужскую силу и зарядит положительной энергией, необходимой для семейной жизни. А чтобы укрепить эффект, бедному жениху не разрешается мыть ноги до самого утра. Впрочем, в этом случае стоит пожалеть невесту, которая вынуждена терпеть этот ужасный запах во время брачной ночи.
Жестокий традиционный балийский ритуал, который избавляет от пороков
Обряд подпиливания зубов крайне болезнен
У балийцев есть древний обычай подпиливать зубы молодожёнам перед свадебной церемонией. Шесть резцов и шесть клыков каждому. Этот ритуал символизирует начало взрослой, самостоятельной жизни. Жёны покидают родительский дом и попадают под крыло избранников, освобождаясь от бремени заботы о себе.
По мнению коренных жителей, неподпиленные зубы являются признаком животных инстинктов и неизбежно ведут к несчастью. Кроме того, эта процедура изгоняет из возлюбленных шесть демонических пороков: гнев, похоть, зависть, чревоугодие, жадность и глупость.
Жестокая традиция похищения невесты перед свадьбой в Киргизии
Заключение брака в Киргизии часто происходит против воли невесты
Реальность такова, что бедных незамужних кыргызских девушек похищают средь бела дня, чтобы принудить к браку.
Жених насилует желанную невесту и оставляет ее в своем доме на ночь. Даже если никакого насилия не было, провести ночь в доме мужчины — это все равно, что объявить, будто невеста «осквернена». Родственники жениха, которые воспринимают этот обычай как должное, иногда накидывают на голову девушки белый платок, который знаменует её замужество, и заставляют ходить в таком виде по улицам.
Многие похищенные девушки дают своё согласие, чтобы сбить с толку бдительность родственников молодоженов и затем сбежать. Или они просят помощи у отца или братьев. В консервативных семьях родители сами заставляют украденную девушку выйти замуж, к стыду её родителей как «испорченной» девушки, но в современных семьях невесту отбирают у похитителей.
Зачем проливать слёзы перед свадьбой в Китае
Китайских невест нельзя назвать самыми счастливыми
Среди самых необычных и удивительных традиций народов мира – китайский ритуал слёз. В течение месяца до свадьбы невеста каждый день обязана проливать горькие слёзы.
Этот обычай присущ для народа туцзя. Сначала невеста плачет одна в течение 10 дней, затем с матерью в течение следующих 10 дней, затем с родственниками, а позже к ней присоединяются подружки. Говорят, что если невеста вдоволь наплачется перед свадьбой, то её жизнь с мужем будет счастливой.
Странные свадебные традиции народов России
Русские свадебные традиции и обряды разнятся в каждом регионе
Традиции малых народов России, как правило, по-своему уникальны в каждом регионе и отличаются оригинальностью. На Кавказе, например, невесте запрещено разговаривать с родственниками мужа в день свадьбы. С другой стороны, задача гостей всячески упрекнуть невесту, рассказывая злые шутки в её адрес и указывая на то, что невеста могла бы быть красивее.
Свадьба на Кубани станет, пожалуй, самым радостным праздником. Однако сюрприз для неподготовленного гостя может быть не в первый день свадьбы, а на второй. Как правило, добраться до места празднования не так-то просто. Самые смелые родственники жениха и невесты, одетые в довольно оригинальные костюмы, выстраиваются в очередь у ресторана или дома, где ранее проходило застолье. Их задача – не допустить на праздник тех, кто не выпьет пиво с водкой, или не прокатится на импровизированных качелях из простыни.
Но больше всего страдают родители молодых. Кубанцы уверены, что подготовка к свадьбе занимает всё время матери и отца, да так, что они не имели времени помыться. Поэтому местные шуты ведут родителей к ближайшему водоёму, по пути поливая бедняг грязью.
Традиционная казачья свадьба на Кубани
Свадебные обычаи уходят корнями в далёкое прошлое. Они формировались на протяжении тысячелетий под влиянием культуры, религии и менталитета населения. Поэтому многие из них, скорее всего, покажутся странными современному человеку, и даже парадоксальными. Но если задуматься, то причина всех свадебных обычаев – сохранение крепкого и долговечного брака, что иногда оправдывает любую необычность свадебных традиций.
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