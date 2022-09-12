10 рабочих мест, на которые бы ни один отец не устроил свою дочь

10. Надзиратель в тюрьме

Надзиратель в тюрьме

9. Полицейский

Полицейский

8. Шахтер

Шахтер

7. Уборщица

Уборщица

6. Водитель грузовика

Водитель грузовика

5. Бармен

Бармен

4. Коллектор

Коллектор

3. Политик

Политик

2. Танцовщица экзотических танцев

Танцовщица экзотических танцев

1. Проститутка

Проститутка