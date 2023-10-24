«Дольчики» и загадочный Abibas: тренды постсоветской молодежи в «лихие 90-е»

Девяностые... Шальные времена с не менее шальной модой. Именно этот период вызывает максимальные приступы ностальгии сейчас у всех, кому 30+. Часто любят говорить о том, что мода циклична, но давайте будем надеяться, что эти модные тренды к нам не вернутся никогда и просто с улыбкой умиления вспомним самые впечатляющие модные веянья девяностых на постсоветском пространстве.
1. Брови-запятые
Брови-запятые. / Фото: bugaga.mirtesen.ru
Тонкие, дугообразные брови с четким закругленным основанием приводят в ступор современных красоток. А ведь в нулевые только такие запятые и носили! Сегодня же макияж бровей выглядит совсем иначе - их намеренно делают широкими, прорисовывают каждый волосок и стараются оформлять основание максимально мягко. В этом женщинам помогают карандаши, тени и помадки для бровей, которые они растушевают в легкую дымку при помощи кистей. Кстати, о них - 20 лет назад многие даже и не слышали про кисти, потому что ими пользовались только профессиональные визажисты. Не спешите думать о невозврате подобной моды. Как известно, мода циклична. И сегодняшнее недоумение от вида бровей-ниточек и жирно обведенных карандашом губ может смениться восторгом в любой момент. Кстати, так уже было с одеждой из нулевых - штаны-бананы и «мамины джинсы» из прошлого века сейчас лежат на витринах модных магазинов и ждут, когда красотки их купят.
2. Наложение теней вверх до бровей
Тени в девяностые. / Фото: pinterest.ru
20 лет назад женщины красили веки, растушевывая тени наверх. В результате их глаза приобретали своеобразную округлую форму, как у кукол. Сегодня такой прием кажется нам дикостью, ведь в тренде миндалевидные кошачьи глаза, которых можно добиться особой техникой нанесения теней.
3. Неестественный начес на волосах
Начес из девяностых. / Фото: funbest.ru
Укладка с начесом - особый элемент образа женщины из девяностых, который сегодня вызывает у модниц нервный тик. А ведь сделать такую дико модную по тем временам укладку было крайне непросто! Да и по современным канонам чрезмерно кропотливо созданная прическа выглядит устарело. Другое дело - небрежные пляжные волны или незатейливый пучок, которые сейчас в тренде.
4. Большое количество светлой пудры на лице
Светлые лица. / Фото: pisez.com
Щедрый слой матовой светлой пудры на лице - нормальное явление для девяностых. Но сегодня так уже никто не делает. Более того - переборщить с современной пудрой не так уж и просто - уж больно качественно сделан продукт и даже плотным слоем он лежит достойно. Удивительно, но в суровые 90-е даже загорелые девушки пользовались светлой пудрой, что смотрелось крайне странно.
5. Контрастные нерастушёванные румяна
Румяна в лихие девяностые. / Фото: letsgophotos.ru
20 лет назад молодые девушки все как одна пользовались румянами одинакового цвета - кораллового. Никого не волновало, что тон кожи и цветотип у всех разный. Дефицит плюс мода равно нарумяненные массы! Кроме того, румянили ещё виски, веки!
6. Подчеркнутый тёмным карандашом контур губ
Равнялись на таких кумирш! / Фото: parslian.com
Девушки девяностых активно использовали карандаш для губ в своем макияже. Но делали они это совершенно не так, как современные. Они обводили губы ярким или темным карандашом, который очень отличался от цвета помады и применяли причудливую технику. Кумиром девчонок девяностых была несравненная Джулия Робертс. Именно она ввела в моду манеру подрисовывать контур губ таким образом, чтобы они как бы растягивались в горизонтальной плоскости. Что касается сегодняшнего макияжа губ, то карандаш в нем все еще уместен. Однако его оттенок всегда соответствует цвету помады, а сами губы современные модницы стараются сделать более объемными, вытягивая их по вертикали. Проще говоря - выходя за контур сверху и снизу.
7. «Лосины» и фантазийные колготки
Лосины. / Фото: natalka-made.blogspot.com
Лосины, как черные, так и ядовитых цветов, были в гардеробе у каждой девушки в девяностых. Фотографии из ранних 1990 х обычно выдают за главный тренд эпохи лосины ядовитых оттенков, на самом деле девушки в то время гораздо чаще носили чёрные. Цветные лосины тоже даже оставили след в поп-культуре. Группа «Попугай» в 1993 году исполнила шуточную песню с такими словами: «Твои зелёные лосины сведут с ума меня сейчас, / Твои зелёные лосины затмили цвет твоих же глаз!»
Синтетические леггинсы в обтяжку пришли из восьмидесятых, когда все бросились заниматься фитнесом, изначально их надевали для занятий спортом. И в Советском Союзе 1980 х годов они были известны в основном благодаря редким записям сессий аэробики Джейн Фонды, но мало кто мог себе их позволить. Среди счастливых владелиц - «ночные бабочки», как героини фильма «Интердевочка» (1989), носившие лосины и колготки с узорами. После развала СССР к подобной роскоши приобщились не только те, кто был раньше близок к интернационалу, фарцовщикам и магазинам «Берёзка». Модные мини-юбки позволяли демонстрировать не только стройные ноги, но и необычные колготки - кружевные, в сетку, с люрексом и фантазийными рисунками.
8. «Дольчики»
Дольчики - чертовски хороши! / Фото: natalka-made.blogspot.com
В продаже появились «дольчики» - такое разговорное название получили колготки бренда Dolci Calze. Это были плотные колготки с разнообразными принтами - в горошек, ромбик, полоску, анималистичные… «Дольчики - чертовски хороши!» - этот рекламный слоган звучал повсюду. Тёплые и качественные, «дольчики» позволяли не замерзать зимой в мини, но большинство носили обычные колготки без узоров.
9. Костюмы ADIDAS
Адидас - круто, Аббибас - не очень. / Фото: vatnikstan.ru
Вещевые рынки заполонили спортивные костюмы и кроссовки Adidas, о которых когда-то мечтали в СССР. Не избалованные знакомством с западными брендами свежеиспечённые россияне не замечали или не придавали особого значения тому, что надпись на лейбле знаменитых «трёх полосок» могла гласить «Abidas» или «Adedas», - фейками в ту пору никого было не удивить. Мужчины и женщины носили спортивные костюмы как повседневную одежду, даже на работу. Можно было встретить человека, одетого только в «спортивки» с кроссовками. Популярны были и отдельные элементы спортивной моды - болоньевые куртки-ветровки и олимпийки, толстовки, худи и бейсболки.
10. Свитеры с орнаментами
Культовые свитеры с орнаментами из 90-х. / Фото: vatnikstan.ru
В историю свитеры с орнаментами вошли как «турецкие» или «свитера Бойс», названные так благодаря легендарной надписи «Boys Team». Свитеры были исключительно приглушённых, иногда даже мрачных расцветок, но с пёстрыми и разнообразными рисунками, которые, кажется, никогда не повторялись. Чаще всего среди узоров были норвежские и этнические мотивы, или геометрические фигуры.
Свитеры были модой унисекс, их носили мужчины и женщины. Один и тот же свитер могли надевать все члены семьи без вопросов, подходит ли он по размеру. Мешковатые объёмные свитеры даже считались более модными. Понятия и самой моды оверсайз тогда не было, поэтому девушки просто выбирали свитеры очень больших размеров, чтобы носить их как мини-платья вместе с лосинами.
Свитер Boys стал одной из знаковых вещей моды девяностых, в последние несколько лет поднявшись на пик популярности винтажной моды. Об истории свитера и возможностях его приобретения рассказывают фешен-блогеры. Цена на них может доходить до нескольких тысяч. Многие современные марки копируют Boys.
11. Цветные мужские пиджаки
Малиновый пиджак. / Фото: fishki.net
В качестве фразеологизма данный предмет одежды из «лихих девяностых» вошёл в словарь в устойчивой форме «малиновый пиджак». Но, разумеется, они были не только малиновыми. Просто этот цвет почему-то предпочитали представители бизнеса, которых называли «новыми русскими». Возможно, их привлекал благородный, почти царский оттенок, придававший вещи «дорогой» вид. А если прибавить крупные «золотые» пуговицы, получится типичный шик нуворишей.
Но популярны были и пиджаки других расцветок - жёлтые, зелёные, фиолетовые. Их носили с классическими чёрными брюками и модными остроносыми туфлями. Невероятная популярность цветных пиджаков дала толчок к запуску отечественного производства. Их шили не только во всё той же Турции, но и в России.
12. Мини-юбки
Кадр из самого честного фильма про девяностые. / Фото: m.fishki.net
Длина юбок могла быть самой разной. В начале эпохи носили миди, а иногда и макси, которым дамы зрелого возраста остались верны на протяжении десятилетия. В фильме Георгия Данелии «Настя» (1993) мама, чья дочка волшебным образом превратилась в красавицу, сразу начинает укорачивать свои старомодные советские юбки: «К нам же теперь люди ходят!» Но в постсоветскую эру молодёжная мода очень быстро потребовала мини. Юбки всё сильнее укорачивались, пока не достигли длины микро-мини, как в 1960 е годы. Юбки могли быть тканевыми и трикотажными «в облипку». Юбка-лапша, облегающая все изгибы, задиралась при ходьбе, но девушки терпели неудобства. Были популярными не только прямые и узкие, но и короткие слегка расклешённые юбки-трапеции.
13. «Варёнка»
Звёзды начала 90-х в варёнке... Ой, там же Аллегрова!!! / Фото: fishki.net
В СССР джинсы были предметом вожделения модников, вот только «достать» их было почти невозможно. В Союзе их не шили, а из-за границы в магазины не привозили. Вариантов раздобыть вожделенную пару было всего два - фарцовщики или магазины «Берёзка». К фарцовщику водила свою немодную подругу Надю (Ирина Муравьёва) роскошная женщина Сусанна (Татьяна Васильева) в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (1985). Надя пугается экстравагантных нарядов («Карден! У нас в Союзе всего две-три единицы таких, да и те на жёнах дипломатов неприсоединившихся стран») и решается приобрести только джинсы. Надя выкладывает за джинсы 50 рублей (примерно треть среднестатистической советской зарплаты), но на работе не производит фурора. Коллега-модница, которая с подружками «каждый месяц журнал «Burda» смотрит», скептично осведомляется, не индийские ли джинсы. Надя возмущается, предлагая посмотреть «по коттону и по лейблу».
В фильме «Криминальный талант» (1988) главный герой обещает сделать дочери дорогой подарок на шестнадцатилетие: джинсы из «Берёзки». Обойтись это удовольствие должно в 200 долларов при его зарплате в 200 рублей (примерно половина зарплаты). Для посещения валютного магазина нужны были специальные чеки. Он спрашивает у дочки, где она собирается их достать, но та загадочно отвечает, что это её дело.
После советского дефицита люди на радостях облачились в деним с ног до головы. Настоящие марки или поддельные - до этого пока никому не было дела, главное, что джинсы можно было свободно и относительно дёшево приобрести. Джинсовой могла быть любая одежда: куртки, юбки, плащи и даже платья. Мода на «варёнку» проследовала в ранние девяностые из 1980‑х годов. Ещё в СССР люди знали, как добиться эффекта разводов на ткани: скрутить джинсы и замочить их в отбеливателе «Белизна». Получался каждый раз разный результат. Некоторые тёрли джинсы пемзой, замачивали в соде или уксусе. Богатый простор для креатива!
14. Широкие плечи
Мода девяностых. / Фото: yaplakal.com
Широкие плечи - ещё одно наследие восьмидесятых и свидетельство того, что Россия отставала от всемирных модных тенденций примерно лет на пять. Запад тоже пережил «эпидемию» подплечников, достаточно посмотреть на бизнес-леди из американского фильма «Деловая женщина» с Сигурни Уивер. Только фильм сняли в конце 1980‑х годов, когда эпоха яппи требовала гипертрофированной деловитости и искусственной «мужественности» от женщин.
В начале 1990‑х годов на Западе по-прежнему носили пиджаки «с плечами», но они постепенно уменьшались. России же только предстояло «переболеть», причём в сравнении с восьмидесятыми подплечники стали огромными. В моде был силуэт в форме треугольника, поэтому плечи расширяли как могли. Специальные объёмные прокладки вшивали или подкладывали (иногда приклеивали на липучки) в любой верх, от блузок и джемперов до пальто. Кстати, неверно думать, что «широкоплечими» были только дамы: мужские пиджаки и верхнюю одежду тоже снабжали подплечниками, и мужчины были похожи на игроков в регби.
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