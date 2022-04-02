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Место, где остановилось время: Мьянма и её жители в объективе Дэвида Лазара


Мьянма - одно из немногих мест на земле, где время словно остановилось.

Мьянма - одно из немногих мест на земле, где время словно остановилось.

Мьянма – удивительная страна, которую известный путешественник Афанасий Никитин называл Шабат. Кажется, что стрелки часов в этих местах остановились где-то во времена викторианской колониальной Британии. В Мьянме красивые люди красиво работают на красивой земле. И кажется, что даже небо здесь дышит добротой.

1. Буддийский монах во время молитвы


Человек, посвятивший свою жизнь познанию буддийского учения.

Человек, посвятивший свою жизнь познанию буддийского учения.

 

2. Мама с ребенком


Яркие солнечные лучи на окраине древнего города Мраук-У, на западе Мьянмы.

Яркие солнечные лучи на окраине древнего города Мраук-У, на западе Мьянмы.

 

3. Лицо, намазанное «танакхой»


Лучшее средство от того, чтобы не сгореть на солнце, к тому же еще и дезинфицирующее.

Лучшее средство от того, чтобы не сгореть на солнце, к тому же еще и дезинфицирующее.

 

4. Рыбалка на озере Инле


Рыбаки гребут веслом, зажатым в ноге, при этом у них свободны руки.

Рыбаки гребут веслом, зажатым в ноге, при этом у них свободны руки.

 

5. Молодой монах из Янгуна, Мьянма


Монахам позволяется принимать пищу только дважды в день.

Монахам позволяется принимать пищу только дважды в день.

 

6. Приобщение к монашеской жизни


Центр силы и сознания, расположенные во внутреннем теле человека.

Центр силы и сознания, расположенные во внутреннем теле человека.

 

7. В монастырь в юном возрасте...


Молодые монахи зажигают свечи, чтобы помолиться.

Молодые монахи зажигают свечи, чтобы помолиться.

 

8. Татуированное лицо


Татуировка в виде паутины паука.

Татуировка в виде паутины паука.

 

9. Буддийские монах


Буддийские монахи не должны иметь волос на голове и лице.

Буддийские монахи не должны иметь волос на голове и лице.

 

10. Буддистские монахи-новички


На лицах монахов читается тотальное отсутствие эмоций и смирение.

На лицах монахов читается тотальное отсутствие эмоций и смирение.

 

11. Сбор подаяний


Каждое утро монахи обходят окрестности монастыря, собирая в чаши подаяние.

Каждое утро монахи обходят окрестности монастыря, собирая в чаши подаяние.

 

12. Туманное утро


Природа способна создавать головокружительные шедевры.

Природа способна создавать головокружительные шедевры.

 

13. Портрет старушки из Мьянмы


Бирманская леди.

Бирманская леди.

 

14. Кое-Тхаунг храм


Монах во время молитвы.

Монах во время молитвы.

 

15. Медитирующий монах


Медитация для максимального очищения разума от заблуждений и иллюзий.

Медитация для максимального очищения разума от заблуждений и иллюзий.

 

16. На уроке


Воробей, залетевший во время школьного процесса.

Воробей, залетевший во время школьного процесса.

 

17. Мост У-Бейн, Мьянма


Тиковый мост У-Бейн в лучах заката считается самым длинным деревянным мостом в мире.

Тиковый мост У-Бейн в лучах заката считается самым длинным деревянным мостом в мире.

 

18. Три послушника


Молодые монахи привыкают к строгому режиму дня и повседневному труду в рамках монастырского уклада и распорядка.

Молодые монахи привыкают к строгому режиму дня и повседневному труду в рамках монастырского уклада и распорядка.

 

19. Курение самодельной сигары


Жители Мьянмы курят не обычные сигареты, а толстые сигары.

Жители Мьянмы курят не обычные сигареты, а толстые сигары.

 

20. Заготовка древесины тика


Весьма трудоёмкий процесс.

Весьма трудоёмкий процесс.

 

21. Арка храма


К светлому будущему!

К светлому будущему!

 

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Место, где остановилось время: Мьянма и её жители в объективе Дэвида Лазара

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Место, где остановилось время: Мьянма и её жители в объективе Дэвида ЛазараПодписаться на мой Instagram
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