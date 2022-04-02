Место, где остановилось время: Мьянма и её жители в объективе Дэвида Лазара

Мьянма - одно из немногих мест на земле, где время словно остановилось.
Мьянма – удивительная страна, которую известный путешественник Афанасий Никитин называл Шабат. Кажется, что стрелки часов в этих местах остановились где-то во времена викторианской колониальной Британии. В Мьянме красивые люди красиво работают на красивой земле. И кажется, что даже небо здесь дышит добротой.
1. Буддийский монах во время молитвы
Человек, посвятивший свою жизнь познанию буддийского учения.
2. Мама с ребенком
Яркие солнечные лучи на окраине древнего города Мраук-У, на западе Мьянмы.
3. Лицо, намазанное «танакхой»
Лучшее средство от того, чтобы не сгореть на солнце, к тому же еще и дезинфицирующее.
4. Рыбалка на озере Инле
Рыбаки гребут веслом, зажатым в ноге, при этом у них свободны руки.
5. Молодой монах из Янгуна, Мьянма
Монахам позволяется принимать пищу только дважды в день.
6. Приобщение к монашеской жизни
Центр силы и сознания, расположенные во внутреннем теле человека.
7. В монастырь в юном возрасте...
Молодые монахи зажигают свечи, чтобы помолиться.
8. Татуированное лицо
Татуировка в виде паутины паука.
9. Буддийские монах
Буддийские монахи не должны иметь волос на голове и лице.
10. Буддистские монахи-новички
На лицах монахов читается тотальное отсутствие эмоций и смирение.
11. Сбор подаяний
Каждое утро монахи обходят окрестности монастыря, собирая в чаши подаяние.
12. Туманное утро
Природа способна создавать головокружительные шедевры.
13. Портрет старушки из Мьянмы
Бирманская леди.
14. Кое-Тхаунг храм
Монах во время молитвы.
15. Медитирующий монах
Медитация для максимального очищения разума от заблуждений и иллюзий.
16. На уроке
Воробей, залетевший во время школьного процесса.
17. Мост У-Бейн, Мьянма
Тиковый мост У-Бейн в лучах заката считается самым длинным деревянным мостом в мире.
18. Три послушника
Молодые монахи привыкают к строгому режиму дня и повседневному труду в рамках монастырского уклада и распорядка.
19. Курение самодельной сигары
Жители Мьянмы курят не обычные сигареты, а толстые сигары.
20. Заготовка древесины тика
Весьма трудоёмкий процесс.
21. Арка храма
К светлому будущему!
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