Место, где остановилось время: Мьянма и её жители в объективе Дэвида Лазара

Мьянма - одно из немногих мест на земле, где время словно остановилось.

1. Буддийский монах во время молитвы

Человек, посвятивший свою жизнь познанию буддийского учения.

2. Мама с ребенком

Яркие солнечные лучи на окраине древнего города Мраук-У, на западе Мьянмы.

3. Лицо, намазанное «танакхой»

Лучшее средство от того , чтобы не сгореть на солнце, к тому же еще и дезинфицирующее.

4. Рыбалка на озере Инле

Рыбаки гребут веслом, зажатым в ноге, при этом у них свободны руки.

5. Молодой монах из Янгуна, Мьянма

Монахам позволяется принимать пищу только дважды в день.

6. Приобщение к монашеской жизни

Центр силы и сознания, расположенные во внутреннем теле человека.

7. В монастырь в юном возрасте...

Молодые монахи зажигают свечи, чтобы помолиться.

8. Татуированное лицо

Татуировка в виде паутины паука.

9. Буддийские монах

Буддийские монахи не должны иметь волос на голове и лице.

10. Буддистские монахи-новички

На лицах монахов читается тотальное отсутствие эмоций и смирение.

11. Сбор подаяний

Каждое утро монахи обходят окрестности монастыря, собирая в чаши подаяние.

12. Туманное утро

Природа способна создавать головокружительные шедевры.

13. Портрет старушки из Мьянмы

Бирманская леди.

14. Кое-Тхаунг храм

Монах во время молитвы.

15. Медитирующий монах

Медитация для максимального очищения разума от заблуждений и иллюзий.

16. На уроке

Воробей, залетевший во время школьного процесса

17. Мост У-Бейн, Мьянма

Тиковый мост У-Бейн в лучах заката считается самым длинным деревянным мостом в мире.

18. Три послушника

Молодые монахи привыкают к строгому режиму дня и повседневному труду в рамках монастырского уклада и распорядка.

19. Курение самодельной сигары

Жители Мьянмы курят не обычные сигареты, а толстые сигары.

20. Заготовка древесины тика

Весьма трудоёмкий процесс.

21. Арка храма

К светлому будущему!