Проверенные рецепты быстрых блюд, которые всегда выручат в случае неожиданного появления гостей

Восемь рецептов быстрых блюд.
Далеко не у всех получается быстро приготовить вкусный ужин, если друзья решили без предупреждения заглянуть на огонёк. Не переживайте! Мы собрали проверенные вкусные рецепты, которые помогут с достоинством выйти из затруднительной ситуации и сохранить репутацию радушной хозяйки.
Салат с куриной печенью
Салат с куриной печенью.
Ингредиенты:
400 г куриной печени; 200 г руколы; 150 г шампиньонов (подойдут также консервированные или вообще любые грибы, которые есть под рукой); Черный перец, соль; Оливковое масло; 1 столовая ложка бальзамического уксуса; Соус Наршараб.
Приготовление:
1. Грибы помыть, порезать пластинками, пожарить на сковороде сразу посолив и поперчив. Так они полностью успевают прописаться солью и перцем.
2. Печень разжарить на раскаленной сковороде до готовности. Посолить и поперчить. На все примерно 5 минут.
Салат с куриной печенью.
3. Смешать печень, руколу, грибы. Добавить масло и уксус.
4. Разложить по тарелкам и полить сверху соусом Наршараб.
Рецепт прислала Татьяна Ковалевская (г. Москва): «Супер простой, быстрый и оригинальный рецепт. Выручает, когда совсем нет времени, а удивить гостей чем-то хочется. Время готовки всего 15 минут.»
Грушевый десерт
Грушевый десерт.
Ингредиенты:
Груша – 3 штуки; Мёд – 3 чайные ложки; Корица; Цветная кокосовая стружка для украшения.
Приготовление:
1. Груши почистить, разрезать пополам, удалить сердцевину.
2. Разложить половинки груш на блюде, в серединку каждой влить по половине чайной ложки мёда, посыпать корицей.
3. Отправить в микроволновку на 1 минуту.
Грушевый десерт.
4. Груши уложить в креманку или небольшую салатницу, формируя цельные груши.
5. Украсить блюдо цветной кокосовой стружкой. Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Рецепт прислала Елена Нестерова (г. Ростов-на-Дону): «Легкий, вкусный и полезный десерт, на приготовление которого уходит всего 5 минут. Приятного аппетита!»
Суп с фасолью и овощами
Суп с фасолью и овощами.
Ингредиенты:
2 банки консервированной фасоли в собственном соку; 1 цукини; 2 небольшие морковки или 1 большая; Сельдерей; Лук; Чеснок; 2 больших помидора; 600 г мяса (у меня было 2 голени индейки).
Приготовление:
1. Поставить вариться мясо.
2. Пока варится мясо, томаты обдать кипятком, очистить от кожуры и порезать кубиками.
3. Лук покрошить и отправить на сковороду. Как он станет золотистого цвета - добавить в него томаты и оставить 5 минут тушиться.
Суп с фасолью и овощами.
4. Сельдерей и морковь помыть, порезать кубиками. Чеснок раздавить прессом.
5. Когда мясо будет готово, добавить все ингредиенты в бульон. Посолить, поперчить и оставить до закипания. После закипания сразу отключить.
Рецепт прислала Инна Богданова (г. Белгород): «Подавать готовое блюдо можно сразу, но если дать немного настояться, будет еще вкуснее. Время приготовления до 40 мин. »
Холодная окрошка
Холодная окрошка.
Ингредиенты:
300 г сметаны; 4 огурца; зелень; 3-4 яйца; 3-4 картофелины среднего размера; 250-300 г вареной колбасы; лимонная кислота – 2/3 чайных ложки; соль по вкусу.
Приготовление:
1.Вскипятить 2-2,5 литра воды в кастрюле, добавить лимонной кислоты и посолить ее по вкусу (я бросаю чуть менее 1 столовой ложки кухонной соли). Затем воду нужно поставить охлаждаться.
2. Огурцы, яйца, картофель и колбасу режем крупными кубиками, не стоит сильно мельчить. Зелень, наоборот, режем достаточно мелко. Я обычно бросаю в окрошку лук и укроп, реже - петрушку.
Хитрость: чтобы получился красивый цвет окрошки, можно яичные желтки не резать кубиками, а отдельно размять и перемешать со сметаной.
Холодная окрошка.
3. В охлажденную воду добавляем сметану и тщательно перемешиваем. Если сметаны недостаточно, добавьте майонез, но не более, чем одну треть.
4. Далее пересыпаем в кастрюльку все нарезанные ингредиенты, перемешиваем и ставим окрошку в холодильник настаиваться.
Рецепт прислал Роман Сухонос (Белгородская обл., пос. Вейделевка): «Весь процесс приготовления окрошки занимает около 20 минут (без учета варки овощей). Это блюдо – именно то, что нужно для разгоряченных с улицы и уставших гостей, которых нужно срочно накормить.»
Фаршированные половинки перца с сыром
Фаршированные половинки перца с сыром.
Ингредиенты:
Фарш – 600 гр.; Сыр твердый - 200 гр.; Лук – 2 шт.; Перцы трех цветов, по 3 шт. каждого; Соль и черный перец.
Приготовление:
1. Перцы разрезаем пополам и вычищаем серединку.
2. Равномерно выкладываем перцы на противень, застеленный пергаментом.
3. Нарезаем мелко лук и добавляем в фарш, также можно добавить зелени. После этого фарш перчим и солим.
Фаршированные половинки перца с сыром.
4. Половину фарша раскладываем в перцы, затем кладем по кусочку сыра и сверху выкладываем оставшийся фарш.
5. Оставшийся сыр натираем на мелкой терке и посыпаем им перцы сверху. Полуфабрикаты готовы.
6. Ставим блюдо в разогретую духовку на 25-30 минут. (Выбирая время готовки, лучше ориентироваться на специфику работы своей духовки).
Рецепт прислала Анна Крамаренко (г. Сатка): «Вкусная и сытная мясная закуска порадует даже самых привередливых гостей. Приятного аппетита! »
Палочки-выручалочки
Палочки-выручалочки.
Ингредиенты:
Филе куриное - 250 грамм; Палочки крабовые - 200 грамм; Соевый соус – 6 столовых ложек; Сухари панировочные – 100 грамм; Стружка кокосовая 50 грамм; Сыр твердый – 50 грамм; Масло растительное для жарки – 100 грамм; Соль, перец, паприка по вкусу.
Приготовление:
1. Куриное филе моем, подсушиваем с помощью салфетки и режем на кусочки длиной 5-7 см.
2. Поместить кусочки филе в глубокую тарелку, добавить 3 ст. ложки соевого соуса, соль, перец, паприку по вкусу, перемешать.
3. Крабовые палочки сложить в глубокую тарелку, добавить 3 ст. ложки соевого соуса, перемешать.
4. Натереть твердый сыр, смешать его с кокосовой стружкой.
5. Разогреть на сковороде растительное масло.
Палочки-выручалочки.
6. Куриное филе запанировать в сухарях, обжарить по 2 минуты с каждой стороны.
7. Крабовые палочки запанировать в кокосовой стружке, смешанной с сыром, обжарить на сковородке по 1 минуте с каждой стороны.
8. Размещаем на одной тарелке жаренные крабовые палочки. На другой – куриные.
9. В качестве гарнира к куриным палочкам подаем помидор, к крабовым – огурец.
Рецепт прислал Юрий Рыжов (г. Ростов-на-Дону): «Рецепт не зря носит название «Палочка-выручалочка». Время его приготовления с данным количеством продуктом варьируется от 10 до 15 минут. Свежее, лёгкое блюдо подходит как для романтического ужина, так и для угощения гостей. Отлично сочетается с белым сухим вином и радует домочадцев всех возрастов.»
Картофельный соус
Картофельный соус.
Ингредиенты:
Очищенные креветки - 350 г; Макароны - 300 г; Салатный микс - 100 г; Оливковое масло; Чеснок; Соль.
Приготовление:
1. Разжарить в мультиварке лук.
2. Добавить к луку мясо. Жарить ещё 10 минут до образования золотистых корочек.
3. Томат облить кипятком, очистить от кожуры и порезать.
Картофельный соус.
4. Картофель почистить и порезать кубиками. Добавить картофель и томаты к мясу, посолить, приправить.
5. Влить стакан воды и поставить тушиться на 50 минут.
6. По готовности добавить зеленый горошек и подавать.
Рецепт прислала Владимир Герасин (с. Ильинское, Орловская обл.): «Вкусный рецепт настоящего мужского блюда, на которое не нужно тратить много сил и времени. Пища просто готовится в мультиварке, не требуя никакого внимания к себе, пока накрываешь на стол и общаешься с гостями.»
Макароны с креветками
Макароны с креветками.
Ингредиенты:
Очищенные креветки - 350 г; Макароны - 300 г; Салатный микс - 100 г; Оливковое масло; Чеснок; Соль.
Приготовление:
1. Отварить макароны.
2. Чеснок порезать мелко и пожарить на оливковом масле.
Макароны с креветками.
3. Как чеснок станет золотистым, добавить в него креветки. Жарить еще 5 минут.
4. Готовые макароны перемешать с креветками, салатными листьями и можно подавать к столу.
Рецепт прислала Ирина Титова (г. Белгород): «Время приготовления 20 минут. Это вкусное, оригинальное и быстрое блюдо. Приятного аппетита!»
Конкурс рецептов быстрых блюд Joseph Joseph
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