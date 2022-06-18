На что копили деньги в СССР?

В наш век изобилия и разнообразия легко можно приобрести любую понравившуюся вещь – технику, предметы интерьера, автомобили и даже жилье. Тем, у кого затруднения с крупными суммами денег, на помощь приходят разнообразные кредиты, займы и рассрочки. А в СССР найти дефицитные вещи было весьма сложно, и на них приходилось копить, откладывая часть денег с каждой зарплаты.







Одно хорошо – цены тогда менялись крайне редко, поэтому можно было собирать накопления длительное время, не переживая, что стоимость товара увеличится. Что же было предметом мечтаний советских граждан? На что они скрупулезно и методично откладывали сбережения?



Сберегательные книжки

Автомобиль

Ковер

Люстра из хрусталя

Цветной телевизор

Сервиз

«Стенка» из Югославии