На что копили деньги в СССР?

В наш век изобилия и разнообразия легко можно приобрести любую понравившуюся вещь – технику, предметы интерьера, автомобили и даже жилье. Тем, у кого затруднения с крупными суммами денег, на помощь приходят разнообразные кредиты, займы и рассрочки. А в СССР найти дефицитные вещи было весьма сложно, и на них приходилось копить, откладывая часть денег с каждой зарплаты.
Одно хорошо – цены тогда менялись крайне редко, поэтому можно было собирать накопления длительное время, не переживая, что стоимость товара увеличится. Что же было предметом мечтаний советских граждан? На что они скрупулезно и методично откладывали сбережения?
Сберегательные книжки
«Храните деньги в сберегательной кассе», – говорил герой одного известного фильма. Именно так в СССР и поступали. Сберкнижка имелась в каждой второй семье. Часто их было даже несколько. В зависимости от уровня доходов, на ней могли лежать десятки, сотни или тысячи рублей. На сберкнижки откладывали деньги на покупки, семейные торжества или просто на «чёрный день».
Небольшие суммы откладывали на транзистор или велосипед. Средние по размерам вклады предназначались для покупки чешского гарнитура, холодильника или полушерстяного ковра. Самые весомые накопления делали ради приобретения автомобиля или вступления в кооператив.
Автомобиль
Автомобиль был самым популярным предметом, на который копили жители СССР. По значимости он был даже важнее квартиры, поскольку ее был шанс получить бесплатно, а машину приобретали только за заработанные деньги. Правда, право на покупку нужно было заслужить.
В очереди стояли по 7-10 лет, и попасть в нее мог не каждый. Чаще всего они формировались на предприятиях и следили за ними представители профкомов. Существовали и негласные закономерности – например, инженер завода имел гораздо больше шансов получить авто, чем сотрудник НИИ или работник торговли. Пенсионерам и представителям ряда профессий вообще нельзя было приобретать машины.
В середине 80-х цены на автомобили варьировались в серьёзном диапазоне. Самым доступным был «ЗАЗ-968М» – он стоил 5600 рублей, а самым дорогим «ГАЗ-24», за который нужно было отдать 11200 рублей. Средняя зарплата в то время была в районе 180-200 рублей.
Отстояв очередь и накопив за это время нужную сумму, люди получали открытки из автомагазина и шли забирать свою долгожданную «ласточку».
Ковер
Ковер в квартире советских граждан сочетал в себе несколько функций. Он украшал стену, сохранял тепло, создавал дополнительную шумоизоляцию, был признаком достатка в семье. Порой за ним скрывали нехватку обоев или их недостатки. Если на стене висел ковер, а на столе стоял хрусталь – то можно было смело считать, что жизнь удалась.
Лучшими считались ковры из Туркмении, Азербайджана, Грузии, Армении и Дагестана. Везли их и из-за границы – из Польши, Германии. Изделие из натуральной шерсти можно было приобрести за 60-80 рублей, при среднем доходе в 120 рублей. Самым ценным был ковер с длинным и толстым ворсом. Расцветки были разные, но дизайн идентичен – в центре крупный рисунок, от него расходились повторяющие узоры и контрастная окантовка по краю изделия.
За коврами тоже стояли в очередях. Чем престижнее и богаче был ковер, тем сложнее было его приобрести.
Люстра из хрусталя
Большая люстра из хрусталя с множеством висячих элементов, рожков и деталей была признаком достатка, хорошего вкуса и наличия полезных знакомств. Люстра из богемского стекла была настоящим шиком того времени. Такие люстры ценили, ими хвастались.
С определенной периодичностью этот предмет интерьера разбирали и мыли, после чего бережно возвращали на место. В советских семьях это был целый ритуал, к которому каждый прикладывал свою руку.
Цветной телевизор
Каждая советская семья стремилась обзавестись телевизором. Самым лучшим вариантом был большой, цветной «Рубин-714». Телевизор всегда был в дефиците. В очередь за ним вставали в среднем на 3 года. Черно-белый телевизор стоил в 80-х годах от 200 рублей в зависимости от его класса.
Такой же была и средняя заработная плата в то время. Цветной телевизор «Юность» можно было приобрести за 430 рублей, за 450-470 рублей – переносную модель «Электроника». Ламповый цветной телевизор стоил 700 рублей.
Сервиз
Красивые сервизы на 12 персон были предметом гордости в среднестатистической советской семье. Они выставлялись на стол по большим праздникам и только для дорогих гостей. Самым популярным был сервиз «Мадонна». Привезенные из заграницы, эти сервизы попадали в комиссионки. А дальше – в серванты советских людей.
Интересно, что качество изображений и сами сюжеты оставляли желать лучшего, но при этом сервиз был олицетворением утонченности и изысканности для целой эпохи. Чаще всего сервиз ставили за стеклянные дверцы – чтобы пыль не попадала, но при этом он был всем виден.
«Стенка» из Югославии
Эти шкафы – своеобразный символ того времени. На них копили деньги и стояли в очередях. А уж если «стенку» удавалось приобрести, то счастливые обладатели умудрялись поставить ее даже в самую маленькую квартиру. Быть обладателем югославской мебели очень престижно. Качество, внешний вид и функциональность «стенок» были на высоте, что добавляло им ценности в глазах советских граждан.
Норковая шапка как признак благосостояния.
Также в СССР люди стремились приобрести финскую сантехнику, холодильник «Минск», пылесос «Тайфун». Откладывали деньги и на ювелирные украшения, часы, французскую парфюмерию, радиолы и норковые шапки.
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