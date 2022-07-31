С нами не соскучишься!

8 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юпитер
    Меня ничего не заинтересовало!!!15 экстремальных ...
  • валерий лисицын
    Все! Сейчас врут все кому не лень . Безнаказанность .Пять худших заруб...
  • Пенсионер
    Раньше писали, что Китай делает плохие копии « Калаша», а здесь пишут, что копии хорошие. Кто врет?Пять худших заруб...

Чудо средство, которое необходимо каждой орхидее

Иногда взрослые орхидеи приходится разделять. Быстро восстановиться после разделениям растениям поможет одно натуральное чудо-средство — сок подорожника.
Это средство имеет ярко выраженные регенерирующие свойства за счет содержания огромного количества полезных веществ, витаминов и минералов.
Для приготовления сока подорожника промойте листья и измельчите их с помощью погружного блендера.

Чудо средство, которое необходимо каждой орхидее

Поместите измельченные листья в фильтр-пакет или оберните несколькими слоями марли и отожмите сок.

Чудо средство, которое необходимо каждой орхидее

С помощью кисточки смажьте все листья орхидеи соком подорожника, а также налейте небольшое количество сока в центр розетки.

Чудо средство, которое необходимо каждой орхидее

Результат от использования сока подорожника не заставит себя ждать.

Чудо средство, которое необходимо каждой орхидее

Помимо того, что цветок быстро восстановится после деления, орхидея начнет отращивать новые корни, листья и побеги.

Чудо средство, которое необходимо каждой орхидее

Использование такого простого и доступного средства как сок подорожника — гораздо более эффективно, чем применение дорогих препаратов для орхидей.
Подробно о том, как использовать сок подорожника для восстановления орхидеи смотрите в видео:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Орхиднясредство
Обсудить

Картина дня

наверх