Чудо средство, которое необходимо каждой орхидее

Иногда взрослые орхидеи приходится разделять. Быстро восстановиться после разделениям растениям поможет одно натуральное чудо-средство — сок подорожника.

Это средство имеет ярко выраженные регенерирующие свойства за счет содержания огромного количества полезных веществ, витаминов и минералов.

Для приготовления сока подорожника промойте листья и измельчите их с помощью погружного блендера.







Поместите измельченные листья в фильтр-пакет или оберните несколькими слоями марли и отожмите сок.







С помощью кисточки смажьте все листья орхидеи соком подорожника, а также налейте небольшое количество сока в центр розетки.







Результат от использования сока подорожника не заставит себя ждать.







Помимо того, что цветок быстро восстановится после деления, орхидея начнет отращивать новые корни, листья и побеги.







Использование такого простого и доступного средства как сок подорожника — гораздо более эффективно, чем применение дорогих препаратов для орхидей.

Подробно о том, как использовать сок подорожника для восстановления орхидеи смотрите в видео:



