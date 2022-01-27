25 фотографий, которые напомнят, как выглядели звезды эстрады и знаменитости в «лихих 90-х»

Звезды эстрады и знаменитости «лихих» 90-х.
Имена многих их тех, кто запечатлён на этих фотографиях, сегодня известны всем. Впрочем, и в 1990-х они были популярны и известны. Вот только были ещё совсем молодыми. Сегодня эти фотографии кажутся немного наивными, хотя чего удивляться - с того времени прошло уже около четверти века.
1. Ксения Собчак с Владом Сташевским и подругой
В юности Ксения была поклонницей Орфея 90-х, как называли молодого романтического певца Влада Сташевского.
2. Группа «На-На» и юная Ксения Собчак
Знаменитая группа была создана музыкальным продюсером Бари Алибасовым в 1989 году на основе строгого конкурсного отбора.
3. Наташа Королева с сестрой Ириной и Ксенией Собчак
Будущая телеведущая рядом с уже состоявшимися молодыми певицами.
4. Игорь Николаев и Наташа Королева
Разница в возрасте знаменитой пары «дельфина и русалки» составляла 14 лет.
5. Филипп Киркоров и Лолита Милявская
Яркий и очаровательный Филипп в голубых брюках с молодой Лолитой и страшно дефицитной видеокамерой.
6. Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Выступление знаменитой звездной пары на международном песенном конкурсе «Славянский базар» в 1994 году.
7. Федор Бондарчук
26-летний Бондарчук у микрофона на церемонии вручения музыкальных премий "Овация-93".
8. Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и Леонид Агутин
Всем знаменитостям на этом снимке уже за 30, но Охлобыстина с усами смогут опознать только истинные поклонники.
9. Владимир Пресняков и Леонид Агутин
Этой фотографии, где запечатлены молодые и знаменитые друзья, уже 21 год.
10. Гоша Куценко и диджей Михаил Венгеров
В 1990-х Куценко – «четкий парень» со всеми соответствующими признаками, такими как спортивный костюм и «фингал» под глазом.
11. Гоша Куценко и Лера Кудрявцева
В 1995 году 28-летний Куценко и 24-летняя Кудрявцева были ведущими молодежной передачи «Партийная зона».
12. Владимир Жириновский среди рок-музыкантов
Александр «Чача» Иванов («НАИВ»), 46-летний политик, Александр Минаев и Валерий Ефремов (барабанщик «Машины времени») в 1992 году
13. Владимир Путин и Анатолий Собчак
Скромные болельщики на матче футбольного клуба «Зенит».
14. Владимир Винокур, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Лев Лещенко
Уютные посиделки хороших друзей - певцов и политиков.
15. Олег Газманов с сыном Родионом
Выступление семейного дуэта.
16. Лариса Долина
Певица не раз становилась призёром и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов.
17. Богдан Титомир, Дима Маликов и Сергей Лемох
Группа «Кар-мэн» и молодой Маликов в кожаных рокерских куртках.
18. Сергей Жуков и Алексей Потехин
Мегапопулярная музыкальная поп-группа «Руки вверх» в первоначальном составе.
19. Сергей Зверев и Богдан Титомир
Сейчас не так просто узнать в этом скоромном пареньке с ножницами известного стилиста и дизайнера.
20. Сергей Лазарев
В 1997 году 14-летний Сергей стал победителем в вокальном туре музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда».
21. Элтон Джон и Кристина Орбакайте
19-летняя дочь Аллы Пугачевой в компании звезды мирового уровня во время поездки в Лондон.
22. Иван Ургант
18-летний парень с задорной прической.
23. Сильвестр Сталлоне
Зарубежные знаменитости тоже умели привлекать к себе немало внимания.
24. Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп
Главные звезды фильма «Что гложет Гилберта Грейпа», снятого в 1993 году, - 19-летний Лео и 30-летний Депп.
25. Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Алексей Ягудин с тренером
Будущая суперзвезда фигурного катания на групповой фотографии с Алексеем Мишиным – «Доктором ледовых наук».
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