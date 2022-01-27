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25 фотографий, которые напомнят, как выглядели звезды эстрады и знаменитости в «лихих 90-х»


Звезды эстрады и знаменитости «лихих» 90-х.

Звезды эстрады и знаменитости «лихих» 90-х.

Имена многих их тех, кто запечатлён на этих фотографиях, сегодня известны всем. Впрочем, и в 1990-х они были популярны и известны. Вот только были ещё совсем молодыми. Сегодня эти фотографии кажутся немного наивными, хотя чего удивляться - с того времени прошло уже около четверти века.

1. Ксения Собчак с Владом Сташевским и подругой


В юности Ксения была поклонницей Орфея 90-х, как называли молодого романтического певца Влада Сташевского.

В юности Ксения была поклонницей Орфея 90-х, как называли молодого романтического певца Влада Сташевского.

 

2. Группа «На-На» и юная Ксения Собчак


Знаменитая группа была создана музыкальным продюсером Бари Алибасовым в 1989 году на основе строгого конкурсного отбора.

Знаменитая группа была создана музыкальным продюсером Бари Алибасовым в 1989 году на основе строгого конкурсного отбора.

 

3. Наташа Королева с сестрой Ириной и Ксенией Собчак


Будущая телеведущая рядом с уже состоявшимися молодыми певицами.

Будущая телеведущая рядом с уже состоявшимися молодыми певицами.

 

4. Игорь Николаев и Наташа Королева


Разница в возрасте знаменитой пары «дельфина и русалки» составляла 14 лет.

Разница в возрасте знаменитой пары «дельфина и русалки» составляла 14 лет.

 

5. Филипп Киркоров и Лолита Милявская


Яркий и очаровательный Филипп в голубых брюках с молодой Лолитой и страшно дефицитной видеокамерой.

Яркий и очаровательный Филипп в голубых брюках с молодой Лолитой и страшно дефицитной видеокамерой.

 

6. Алла Пугачева и Филипп Киркоров


Выступление знаменитой звездной пары на международном песенном конкурсе «Славянский базар» в 1994 году.

Выступление знаменитой звездной пары на международном песенном конкурсе «Славянский базар» в 1994 году.

 

7. Федор Бондарчук


26-летний Бондарчук у микрофона на церемонии вручения музыкальных премий "Овация-93".

26-летний Бондарчук у микрофона на церемонии вручения музыкальных премий "Овация-93".

 

8. Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и Леонид Агутин


Всем знаменитостям на этом снимке уже за 30, но Охлобыстина с усами смогут опознать только истинные поклонники.

Всем знаменитостям на этом снимке уже за 30, но Охлобыстина с усами смогут опознать только истинные поклонники.

 

9. Владимир Пресняков и Леонид Агутин


Этой фотографии, где запечатлены молодые и знаменитые друзья, уже 21 год.

Этой фотографии, где запечатлены молодые и знаменитые друзья, уже 21 год.

 

10. Гоша Куценко и диджей Михаил Венгеров


В 1990-х Куценко – «четкий парень» со всеми соответствующими признаками, такими как спортивный костюм и «фингал» под глазом.

В 1990-х Куценко – «четкий парень» со всеми соответствующими признаками, такими как спортивный костюм и «фингал» под глазом.

 

11. Гоша Куценко и Лера Кудрявцева


В 1995 году 28-летний Куценко и 24-летняя Кудрявцева были ведущими молодежной передачи «Партийная зона».

В 1995 году 28-летний Куценко и 24-летняя Кудрявцева были ведущими молодежной передачи «Партийная зона».

 

12. Владимир Жириновский среди рок-музыкантов


Александр «Чача» Иванов («НАИВ»), 46-летний политик, Александр Минаев и Валерий Ефремов (барабанщик «Машины времени») в 1992 году

Александр «Чача» Иванов («НАИВ»), 46-летний политик, Александр Минаев и Валерий Ефремов (барабанщик «Машины времени») в 1992 году

 

13. Владимир Путин и Анатолий Собчак


Скромные болельщики на матче футбольного клуба «Зенит».

Скромные болельщики на матче футбольного клуба «Зенит».

 

14. Владимир Винокур, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Лев Лещенко


Уютные посиделки хороших друзей - певцов и политиков.

Уютные посиделки хороших друзей - певцов и политиков.

 

15. Олег Газманов с сыном Родионом


Выступление семейного дуэта.

Выступление семейного дуэта.

 

16. Лариса Долина


Певица не раз становилась призёром и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов.

Певица не раз становилась призёром и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов.

 

17. Богдан Титомир, Дима Маликов и Сергей Лемох


Группа «Кар-мэн» и молодой Маликов в кожаных рокерских куртках.

Группа «Кар-мэн» и молодой Маликов в кожаных рокерских куртках.

 

18. Сергей Жуков и Алексей Потехин


Мегапопулярная музыкальная поп-группа «Руки вверх» в первоначальном составе.

Мегапопулярная музыкальная поп-группа «Руки вверх» в первоначальном составе.

 

19. Сергей Зверев и Богдан Титомир


Сейчас не так просто узнать в этом скоромном пареньке с ножницами известного стилиста и дизайнера.

Сейчас не так просто узнать в этом скоромном пареньке с ножницами известного стилиста и дизайнера.

 

20. Сергей Лазарев


В 1997 году 14-летний Сергей стал победителем в вокальном туре музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда».

В 1997 году 14-летний Сергей стал победителем в вокальном туре музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда».

 

21. Элтон Джон и Кристина Орбакайте


19-летняя дочь Аллы Пугачевой в компании звезды мирового уровня во время поездки в Лондон.

19-летняя дочь Аллы Пугачевой в компании звезды мирового уровня во время поездки в Лондон.

 

22. Иван Ургант


18-летний парень с задорной прической.

18-летний парень с задорной прической.

 

23. Сильвестр Сталлоне


Зарубежные знаменитости тоже умели привлекать к себе немало внимания.

Зарубежные знаменитости тоже умели привлекать к себе немало внимания.

 

24. Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп


Главные звезды фильма «Что гложет Гилберта Грейпа», снятого в 1993 году, - 19-летний Лео и 30-летний Депп.

Главные звезды фильма «Что гложет Гилберта Грейпа», снятого в 1993 году, - 19-летний Лео и 30-летний Депп.

 

25. Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Алексей Ягудин с тренером


Будущая суперзвезда фигурного катания на групповой фотографии с Алексеем Мишиным – «Доктором ледовых наук».

Будущая суперзвезда фигурного катания на групповой фотографии с Алексеем Мишиным – «Доктором ледовых наук».

 

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25 фотографий, которые напомнят, как выглядели звезды эстрады и знаменитости в «лихих 90-х»

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25 фотографий, которые напомнят, как выглядели звезды эстрады и знаменитости в «лихих 90-х»Подписаться на мой Instagram
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