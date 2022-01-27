25 фотографий, которые напомнят, как выглядели звезды эстрады и знаменитости в «лихих 90-х»

Звезды эстрады и знаменитости «лихих» 90-х.

1. Ксения Собчак с Владом Сташевским и подругой

В юности Ксения была поклонницей Орфея 90-х, как называли молодого романтического певца Влада Сташевского.

2. Группа «На-На» и юная Ксения Собчак

Знаменитая группа была создана музыкальным продюсером Бари Алибасовым в 1989 году на основе строгого конкурсного отбора.

3. Наташа Королева с сестрой Ириной и Ксенией Собчак

Будущая телеведущая рядом с уже состоявшимися молодыми певицами.

4. Игорь Николаев и Наташа Королева

Разница в возрасте знаменитой пары «дельфина и русалки» составляла 14 лет .

5. Филипп Киркоров и Лолита Милявская

Яркий и очаровательный Филипп в голубых брюках с молодой Лолитой и страшно дефицитной видеокамерой.

6. Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Выступление знаменитой звездной пары на международном песенном конкурсе «Славянский базар » в 1994 году.

7. Федор Бондарчук

26-летний Бондарчук у микрофона на церемонии вручения музыкальных премий "Овация-93".

8. Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и Леонид Агутин

Всем знаменитостям на этом снимке уже за 30, но Охлобыстина с усами смогут опознать только истинные поклонники.

9. Владимир Пресняков и Леонид Агутин

Этой фотографии, где запечатлены молодые и знаменитые друзья, уже 21 год.

10. Гоша Куценко и диджей Михаил Венгеров

В 1990-х Куценко – «четкий парень» со всеми соответствующими признаками, такими как спортивный костюм и «фингал» под глазом

11. Гоша Куценко и Лера Кудрявцева

В 1995 году 28-летний Куценко и 24-летняя Кудрявцева были ведущими молодежной передачи «Партийная зона».

12. Владимир Жириновский среди рок-музыкантов

Александр «Чача» Иванов («НАИВ»), 46-летний политик, Александр Минаев и Валерий Ефремов (барабанщик «Машины времени») в 1992 году

13. Владимир Путин и Анатолий Собчак

Скромные болельщики на матче футбольного клуба «Зенит».

14. Владимир Винокур, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Лев Лещенко

Уютные посиделки хороших друзей - певцов и политиков.

15. Олег Газманов с сыном Родионом

Выступление семейного дуэта.

16. Лариса Долина

Певица не раз становилась призёром и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов.

17. Богдан Титомир, Дима Маликов и Сергей Лемох

Группа «Кар-мэн» и молодой Маликов в кожаных рокерских куртках.

18. Сергей Жуков и Алексей Потехин

Мегапопулярная музыкальная поп-группа «Руки вверх» в первоначальном составе.

19. Сергей Зверев и Богдан Титомир

Сейчас не так просто узнать в этом скоромном пареньке с ножницами известного стилиста и дизайнера.

20. Сергей Лазарев

В 1997 году 14-летний Сергей стал победителем в вокальном туре музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда».

21. Элтон Джон и Кристина Орбакайте

19-летняя дочь Аллы Пугачевой в компании звезды мирового уровня во время поездки в Лондон.

22. Иван Ургант

18-летний парень с задорной прической.

23. Сильвестр Сталлоне

Зарубежные знаменитости тоже умели привлекать к себе немало внимания.

24. Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп

Главные звезды фильма «Что гложет Гилберта Грейпа», снятого в 1993 году, - 19-летний Лео и 30-летний Депп.

25. Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Алексей Ягудин с тренером

Будущая суперзвезда фигурного катания на групповой фотографии с Алексеем Мишиным – «Доктором ледовых наук».