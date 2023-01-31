Кто такие психопаты и социопаты, чем отличаются и как определить их среди знакомых

Психопат и социопат — два термина, которые в популярной психологии используют для описания людей с антисоциальным расстройством личности. Между ними есть различия.







Но сначала о том, что их объединяет. Общая особенность соципата и психопата — игнорирование безопасности других людей, их чувств и прав, склонность к обману и манипулированию. Впрочем, вопреки распространенному мнению, такие люди не всегда вспыльчивы и расположены к насилию.



Диагноз может быть установлен, если у человека, кроме общих критериев расстройства личности, наблюдается не менее трех из следующих симптомов:





Регулярно нарушает законы и пренебрегает социальными нормами.



Постоянно лжет и обманывает других людей.



Импульсивен, не способен планировать заранее.



Раздражителен и агрессивен, склонен к частым дракам.



Мало заботится о безопасности окружающих.



Безответствен, не способен выполнять финансовые обязательства.



Не испытывает угрызений совести или раскаяния, причиняя вред другим людям.



Особенности психопата

Примеры психопатов в современной культуре

Особенности социопата

Примеры социопатов в кино

Кто из них более опасен?