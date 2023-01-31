Кто такие психопаты и социопаты, чем отличаются и как определить их среди знакомых

Психопат и социопат — два термина, которые в популярной психологии используют для описания людей с антисоциальным расстройством личности. Между ними есть различия.
Но сначала о том, что их объединяет. Общая особенность соципата и психопата — игнорирование безопасности других людей, их чувств и прав, склонность к обману и манипулированию. Впрочем, вопреки распространенному мнению, такие люди не всегда вспыльчивы и расположены к насилию.
Диагноз может быть установлен, если у человека, кроме общих критериев расстройства личности, наблюдается не менее трех из следующих симптомов:
- Регулярно нарушает законы и пренебрегает социальными нормами.
- Постоянно лжет и обманывает других людей.
- Импульсивен, не способен планировать заранее.
- Раздражителен и агрессивен, склонен к частым дракам.
- Мало заботится о безопасности окружающих.
- Безответствен, не способен выполнять финансовые обязательства.
- Не испытывает угрызений совести или раскаяния, причиняя вред другим людям.
Эти симптомы начинают проявляться в возрасте 15 лет, а лет десять спустя человек уже на полпути к серьезному личностному расстройству. В чем же все-таки разница между психопатом и социопатом?
Особенности психопата
1. Психопатия, скорее всего, врожденное расстройство — к появлению таких свойств личности есть генетическая предрасположенность. Исследования показывают, что у психопатов недостаточно развиты те отделы мозга, которые обычно отвечают за регулирование эмоций и контроль импульсов.
2. Как правило, психопатам трудно создавать надежную эмоциональную привязанность в отношениях с другими людьми. Вместо этого они выстраивают искусственные, поверхностные отношения, чтобы манипулировать близкими с наибольшей для себя выгодой. Люди для них — просто пешки, предназначенные для реализации их личных целей. И какой бы вред они не причиняли окружающим, психопаты крайне редко чувствуют раскаяние по поводу собственных действий.
3. Как ни странно, в глазах окружающих они выглядят обаятельными, надежными, порядочными людьми, с нормальной, стабильной работой. У некоторых из них даже есть семьи и внешне вроде бы прочные отношения с партнером.
4. Довольно часто они хорошо образованы, многому могут научиться самостоятельно. Оказавшись замешанным в какой-то криминальной истории, психопат сделает все, чтобы минимизировать риск наказания. Он тщательно спланирует дело и предусмотрит все возможные варианты развития событий.
Примеры психопатов в современной культуре
Декстер (герой американского сериала «Декстер», 2006–2013); Антон Чигур (герой Хавьера Бардема в одноименном фильме братьев Коэнов, 2007); Патрик Бейтмен в «Американском психопате» Мэри Хэррон (2000).
Особенности социопата
5. Социопатия — результат влияния определенных факторов среды, например разрушающей семейной атмосферы, в которой рос ребенок, физического или эмоционального насилия или какой-то другой детской травмы. Социопаты ведут себя еще более эксцентрично и непредсказуемо, чем психопаты.
6. Имея те же проблемы с формированием привязанностей, некоторые из них, тем не менее, могут поддерживать с кем-то личную связь или ощущать себя своим в группе единомышленников. Но они неспособны подолгу удерживаться на одной и той же работе или демонстрировать миру хотя бы видимость нормальной семейной жизни.
7. Совершая преступление, социопаты действуют необдуманно и импульсивно. Их легко разгневать, вывести из себя, что чревато вспышкой насилия. В силу этих особенностей опасный поступок социопата проще предусмотреть.
Примеры социопатов в кино
Джокер в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана (2008); Алекс в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика (1971).
Кто из них более опасен?
И тот и другой представляют собой опасность для общества, по крайней мере до тех пор, пока не будут стараться совладать со своим расстройством. Но психопаты все же более опасны, потому что они не испытывают ни малейшего чувства вины за свои поступки. Они способны эмоционально отстраняться от совершаемых действий. А для человека, лишенного сопереживания, чужие страдания просто не имеют никакого смысла. Многие известные серийные убийцы были психопатами. Но далеко не все психопаты и социопаты были или будут убийцами.
Психпатия и социопатия — две разные грани антисоциального расстройства личности, которое диагностируется примерно у 1–3% населения. Оно чаще встречается у мужчин и преимущественно у людей, страдающих алкоголизмом, нарко- и токсикоманией. Психопаты более манипулятивны и обаятельны, им легче создавать видимость нормальной жизни и минимизировать свое участие в противозаконных действиях. Социопаты более эксцентричны, легко впадают в бешенство и неспособны вести сколько-нибудь нормальную жизнь. Они творят зло безрассудно и не задумываясь о последствиях.
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