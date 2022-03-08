Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Статья безграмотная. Огромный вред организму делают как раз фастфуды с трансжирами, кондитерские изделия и очищенные ...Мифы о снижении в...
  • Александр Николаевич
    "Какой актер умер во мне...!" - Подумала акула отплывая от Титаника с Ди Каприо в животе!😘Самые низкие пост...
  • Людмила Свириденко
    А разве это не песня "Битлз"?«Шизгара»: хит го...

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Первый бразильский карнавал прошел в 1614 году и по сути был обычным балом-маскарадом, ужасно похожим на те, что периодически проводили в Европе. В 1723 году португальские переселенцы привезли с собой новый, немного дикий в своем воплощении обычай — entrudo. Так переселенцы называли праздник перед Великим постом, во время которого положено было отрываться на полную катушку, чтобы потом с чистой совестью «предаваться» ограничениям и строгости. Отмечая entrudo, врожденно буйные португальцы устраивали полный «гарлем шейк»: поливали друг друга водой, посыпали мукой, бросались фасолью и яйцами.

Королевский указ вскоре запретил entrudo, но на смену ему пришли мужские танцы под бразильско-африканскую музыку. В XIX веке Рио наводнили бывшие рабы с кофейных плантаций. Они объединялись в так называемые ranchos — группы, которые собирались на досуге и плясали. А в начале XX века переселенцы и все поклонники entrudo начали танцевать самбу.

На этих снимках туристы и жители Рио-де-Жанейро отправляются на карнавал 1953 года.

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх