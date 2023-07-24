От Покахонтас до Аль Капоне: 9 исторических личностей, о которых при жизни были совершенно иного мне

Исторических личностей, о которых при жизни были совершенно иного мнения.
Со временем общественное восприятие известных людей меняется. Причины тому могут быть разные: появляется новая информация об этих людях, существенно меняются некоторые мифы о них и т.д. В некоторых же случаях, если послушать, что говорили о человеке когда-то и сейчас, создается впечатление, что это двое разных людей.
1. Покахонтас
Покахонтас просит о спасении Смита.
Сегодня
Спасительница одного из ранних американских исследователей Джона Смита, которого в 1608 году хотело казнить ее племя. Предполагается, что она способствовала заключению временного перемирия между коренными американцами и их английскими завоевателями. Ее поступок также был символом того, как можно было «договориться» с индейцами и безопасно жить в Америке.
При жизни
Есть немало доказательств того, что, несмотря на то, что она считается «героической спасительницей», Покахонтас отличилась исключительно тем, что стала первой индианкой, вступившей в брак с европейцем. Затем она была просто послом между Британией и Америкой. Девушка приняла христианство и имя Ребекка Рольф, прежде чем отправиться на Британские острова со своим мужем Джоном. А Джон Смит, которого якобы спасла Покахонтас, поведал миру свою историю только через 16 лет после того, как она случилась. К тем порам Покахонтас умерла, заразившись оспой. Такое драматическое событие наверняка стало бы известно раньше, если бы оно было правдой.
2. Конфуций
Конфуций.
Сегодня
Знаменитый древний мыслитель и философ, который систематизировал знания о китайских культах и религиях в своих учениях, известных как «Лунь-Юй». Его мудрость влияла на поколения людей на протяжении тысячелетий, и Конфуция по-прежнему почитают во всем мире.
При жизни
Он не был успешным учителем. Конфуций провел множество лет, бродя между феодальными владениями в поисках богатого покровителя. Несмотря на то, что некоторые «власть имущие» оценили его идеи, при жизни философа никаким конфуцианством и не пахло. Конфуций был настолько небрежен с записями своих учений, что лично не написал в «Лунь-Юй» ничего… все делали его ученики. Легенда гласит, что причина, по которой все сегодня знают Конфуция, - это счастливая случайность, произошедшая спустя столетия после его смерти в 479 году до н.э. «Лунь Юй» был никому не известным трактатом до тех пор, пока одному из императоров не взбрендилось уничтожить все книги по философии. Во время этой «чистки» копия «Лунь Юй» была скрыта в стене. Ее нашли через 60 лет после смерти императора, когда новый правитель был гораздо более терпим к философским писаниям.
3. Король Иоанн Безземельный
Король Иоанн Безземельный
Сегодня
Один из худших правителей в британской истории. Король Иоанн был настолько ужасен, что дворяне заставили его подписать Великую хартию вольностей в 1215 году. Наиболее хорошо его нынешний образ был обрисован в диснеевской версии «Робин Гуда» - хныкающий жадный Лев.
При жизни
Современные историки предполагают, что король Иоанн был намного лучшим правителем, чем предполагает его репутация. Его в свое время знали как щедрого для бедняков человека, который прощал долги, если его подданные не могли заплатить в результате убытков от восстаний (которые были нередки во время правления Иоанна). Его также хвалили за талант командующего и за гуманное отношение к военнопленным. Основной причиной, почему в истории о короле осталось только плохое, является то, что Иоанна в конечном счете отстранили от власти (поэтому его враги стали писать о бывшем короле только негатив). Кроме того, он поссорился с духовенством, обложив церковь налогом.
4. Царь Соломон
Царь Соломон.
Сегодня
В основном, он известен как мудрый правитель. Одним из самых известных событий его царствования стала демонстрация проницательности царя относительно человеческой природы. К Соломону пришли две женщины, каждая из которых утверждала, что является матерью ребенка. Соломон посоветовал разрезать ребенка пополам. Настоящая мать отказалась от своего ребенка, чтобы не навредить ему.
При жизни
Это был ужасный тиран, который ни во что не ставил людей. Чтобы построить себе роскошный дворец, подражая фараонам Египта, он поработил множество иудеев, отправив их на стройку.
5. Иосиф Сталин
Иосиф Сталин.
Сегодня
Диктатор, которого по совершённым злодеяниям сравнивают с Адольфом Гитлером, которое он совершил за время правления. По некоторым оценкам, его «чистки» привели к гибели большего числа людей, чем «Окончательное решение еврейского вопроса» Третьего Рейха. Решение Сталина отделить Восточную Европу «железным занавесом» привело к тому, что Советский Союз на десятилетия оказался закрытым от всего мира.
При жизни
Во время его правления (даже несмотря на пресловутые «чистки») Сталин был любим советским народом. Население СССР большей частью вовсе не винило Сталина в зверствах и репрессиях. Когда он умер, в Москве царила паника, многие люди были в растерянности «как же дальше без вождя».
6. Александр Македонский
Александр Македонский
Сегодня
Гений в плане военных вопросов, администрации и философии. В конце концов, он был учеником Аристотеля. Именно он нашел способ «распутать» Гордиев узел. Наполеон Бонапарт глубоко восхищался талантом Александра.
При жизни
Многие из вещей, которые сделал Александр во время его завоеваний, выглядят просто ужасно. После того, как он завоевал город Тир, он распял 2 000 человек. Кроме того, он продал большую часть женщин в рабство. В городе Газа он привязал командира гарнизона к своей колеснице и пустил лошадей во весь опор. Даже когда он захватил персидскую столицу Персеполис, которая сдалась мирно, начались массовые убийства, и вновь все женщины были проданы в рабство. Александр сделал многое, чтобы оттолкнуть своих даже самых верных последователей. После неудачного завоевания Индии он отправил свою армию домой через прибрежную пустыню. Он утверждал, что это наказание для них за то, что воины не сумели захватить очередную страну. В ходе этого марша две трети войск погибли.
7. Грегор Мендель
Александр Македонский.
Сегодня
Он считается отцом генетических исследований. Работы Менделя также повсеместно хвалят за подтверждение и объяснение способов, с помощью которых произошла эволюция. Не говоря уже о том, как генетика помогла повысить урожайность культур, что спасло немало жизней.
При жизни
Он был аббатом монастыря в Австро-Венгрии. В то время работы Менделя с генетикой совершенно неправильно поняли, и никто не воспринимал их всерьез. Вместо этого Мендель сделал себе имя, работая монахом, и в конце концов был избран аббатом в 1868 году. Только через десять лет после смерти Менделя в 1884 году впервые серьезно обратили внимание на его генетические исследования.
8. Жанна д`Арк
Жанна д`Арк
Сегодня
Национальная героиня, у которой было видение от Бога стать солдатом и привести Францию к чудесной победе. Накануне казни она утверждала перед английским судом, что никогда никого не убивала, даже в разгар битвы. Жанну сделали святой спустя 489 лет после ее казни.
При жизни
Несмотря на легенду, Жанна д`Арк сама хвасталась своими ратными подвигами, рассказывая, как сломала меч о врага. Так что она вовсе не «белая и пушистая», несмотря на свои заслуги перед Францией.
9. Аль Капоне
Аль Капоне.
Сегодня
Один из худших головорезов преступного мира, который поднялся на вершину благодаря торговле спиртными напитками. Люди сегодня верят выдуманным историям, например, про то, что Аль Капоне убил кого-то битой за столом во время обеда.
При жизни
Хотя нет никакого сомнения в том, что Капоне стал причиной множества смертей, он не был монстром. После развала фондового рынка в 1929 году он жертвовал одежду и другие товары обедневшим людям. Также он открыл в Чикаго кухни, где бесплатно раздавали суп всем желающим. Некоторые газеты утверждали, что Капоне делал больше для бедных Чикаго, чем правительство США. Во время опроса студентов Чикагского колледжа в 1927 году Аль Капоне вошел в десятку самых выдающихся людей в мире.
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