Провальный макияж голливудских знаменитостей

Быть знаменитостью – не простая работа, камера смотрит прямо в лицо, и от неё не скроешь свои недостатки. То ли визажисты устроили забастовку, то ли знаменитости совсем потеряли вкус и чувство меры. Решать вам.
Анджелина Джоли
На одной из премьер своего фильма Анджелина пришла с тонной пудры на лице. Такое ощущение, как будто она ехала прямиком из Колумбии.
Эшли Джадд
Она снялась в 47 фильмах, и за это время могла бы научиться пользоваться косметикой. Снова пудра.
Дрю Берримор
Дрю всегда выглядит мило и прекрасно, но иногда даже у нее случаются конфузы., что она только что выбралась из снежной бури.
Николь Кидман
Видимо Николь вместе с предыдущими успела сгонять в Колумбию.
И снова коксик
Аврил Лавин
Всё ещё находясь в образе 16-ти летнего подростка, Аврил поражает нас своим выбором макияжа. Но стоит заметить, что она уже не подросток, а взрослая женщина …
Кристина Агилера
В 2000-Х годах она была самой знаменитой певицей мира, и видимо это отложила на неё отпечаток. Одно время Кристина красилась просто ужасно, но слава богам, сейчас она выглядит хорошо, и главное естественно.
Деми Ловато
Кукольная внешность – не всегда хорошо. Слишком яркие губы, и бледная кожа делают Деми похожей на фарфоровую куклу.
Ева Лонгория
Ничего вам это не напоминает? Очень уж похоже на белую повязку черепашек ниндзя …
Дженнифер Лоуренс
В последнее время Дженни становиться всё известнее, и ей пора бы уже начать следить за своим внешним видом. Появляться с таким макияжем на публике, да ещё и с розовой помадой – это дурной тон.
Дженифер Лопес
Безусловно она очень красива, но было такое время, когда она несколько месяцев подряд появлялась на публике с ресницами, накрашенными очень странным образом. Во-первых на каждом глазу получилось по 9 ресничек. Ровно. Во вторых, опять эта розовая помада.
Келли Осборн
Дочь великого Оззи никогда не отличалась привлекательностью, но в последнее время опять таки пристрастилась к ярко-розовой помаде.
Ресницы Ким выглядят как репейник, прилипший к векам.
Ларк Вурхис
Вурхис знакома всем, кому уже есть 25, так как в середине девяностых она была довольно популярна. Недавно она получила небольшую роль в телевизионном сериале, и ходят слухи, что ее гример затеял саботаж.
Лейтон Мистер
Синяки под глазами в принципе идут не всем, а нарисованные тем более.
Лил Ким
Известная рэпперша Лил Ким стала еще более известной тем, что сделала много пластических операций. Но вместе с утерянной чувствительностью лица она, судя по всему, потеряла и способность делать макияж – в последний раз она отметилась розовой помадой, красными щеками и абсолютно белыми веками.
Линдси Лохан
У Линдси непростая жизнь – проблемы с наркотиками, законом и, как итог, – невозможность даже привести в порядок свое лицо. В некоторых случаях ее макияж напоминает грим персонажа из сериала «Ходячие мертвецы»
Миша Бартон
Бартон всегда выглядела прекрасно, как на экране, так и в реальной жизни, но в последнее время складывается ощущение, что она постоянно мучается от простуды.
Сара Джессика Паркер
Все знают о шутках про лошадей в адрес Сары Джессики Паркер и ее черт лица. Однако она очень талантливая и привлекательная актриса и не заслуживает такого отношения к себе – разве что за определенные ошибки, которые она совершает в вопросе макияжа.
Шэрон Стоун
Сложилось ощущение, что Шэрон помогал краситься сумасшедший енот, который и давал ей советы о применении пудры, подводки и теней для глаз.
Тараджи Хенсон
Она выглядит замечательно, но даже с ней могут случиться провалы в вопросе макияжа. Например, однажды она использовала слишком много белой пудры под глазами, из-за чего сложилось впечатления, что у нее там два белых мешка.
Тони Брэкстон
Брэкстон обычно выглядит очень привлекательно и прекрасно справляется со своим макияжем, но однажды и у нее случился провал – она использовала слишком много осветлителя вокруг глаз, а красноватая подводка для бровей не сочеталась вообще ни с чем на ее лице.
Известная супер-модель появилась на показе с розовыми губами, и чернейшими веками. И без того выразительный взгляд стал похож на взгляд сумасшедшей.
Айшвара Рай
Индийская красавица не умеет подбирать цвет помады.
Эмма Уотсон
Ещё один любитель енотиков в нашей поборке.
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