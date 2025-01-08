Провальный макияж голливудских знаменитостей

Быть знаменитостью – не простая работа, камера смотрит прямо в лицо, и от неё не скроешь свои недостатки. То ли визажисты устроили забастовку, то ли знаменитости совсем потеряли вкус и чувство меры. Решать вам.









Анджелина Джоли

Эшли Джадд

Дрю Берримор

Николь Кидман

Аврил Лавин

Кристина Агилера

Деми Ловато

Ева Лонгория

Дженнифер Лоуренс

Дженифер Лопес

Келли Осборн

Ларк Вурхис

Лейтон Мистер

Лил Ким

Линдси Лохан

Миша Бартон

Сара Джессика Паркер

Шэрон Стоун

Тараджи Хенсон

Тони Брэкстон

Айшвара Рай

Эмма Уотсон