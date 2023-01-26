Насколько советская молодежная мода 60-70-х соответствовала мировым тенденциям и что носили тогда

Стиляги 60-х и бесконечная синтетика

Стиляги носили яркую вызывающую одежду, стараясь выделиться из толпы. /Фото: womenpost.ru

Появление на подиуме моделей Прет-а-порте

В 60-х годах мир моды потряс невероятный скандал.

Естественность хиппи и непонятная эклектика

Хиппи олицетворяли собой полную свободу и расслабление, что отражалось и на их гардеробе. /Фото: i.pinimg.com

Эпоха диско

В конце семидесятых модны были самые разные стили, в том числе диско.