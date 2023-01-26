Насколько советская молодежная мода 60-70-х соответствовала мировым тенденциям и что носили тогда

Семидесятые годы прошлого века ознаменовались появлением самых разных стилей в молодежной моде и их смешением. Начался период кардинальных изменений в мире моды. В эпоху дефицита людям приходилось исходить из личных предпочтений. Быть модным означало быть не таким, как все. Читайте в материале, какие этапы проходила мода в СССР, какие стили были самыми востребованными и как девушки создавали неповторимые образы.
Стиляги 60-х и бесконечная синтетика
Стиляги носили яркую вызывающую одежду, стараясь выделиться из толпы. /Фото: womenpost.ru
Первыми яркими модниками стали стиляги, которые порой выглядели очень комично. Юноши надевали слишком широки брюки и пиджаки, расцветки были яркими, попугайскими. Со временем брюки стали узкими, а образ дополнила моднейшая прическа-как как у Элвиса Пресли. Многие парни носили галстук-веревку и никуда не выходили без зонта-трости. В холодную погоду особой популярностью пользовались теплые свитера «с оленями».
У девушек-стиляг своего стиля не было. В ход шли все найденные в модных журналах фасоны. Юбки были разными — от самых пышных, до узких и длинных. Надевали яркие блузки с цветными принтами и туфли, имеющие острый носок. Обязательно рисовали стрелки на глазах, а помаду использовали сочных цветов.
Купить одежду из шерсти или хлопка было по карману только состоятельным особам. В основном все шили из синтетики и не думали о том, «дышит тело» или нет. Длина юбки имела особое значение. Миди было не в моде, дамы предпочитали либо макси, либо ультра-откровенное мини. Так как в стране был дефицит, женщины шили вещи своими руками, ориентируясь в основном на зарубежных киноактрис. Иконами стиля многие считали Софи Лорен и Брижит Бардо, и старались сотворить платье или костюм в точности как у них.
Появление на подиуме моделей Прет-а-порте
В 60-х годах мир моды потряс невероятный скандал.
В 60-х годах мир моды потряс невероятный скандал. Причиной стала «выходка» Пьера Кардена, который предложил целую коллекцию вещей не для избранных посетителей модных показов, а для серийного производства. Любители высокой моды были возмущены. Однако со временем понятие «pret-a-porter», что в переводе «для повседневного ношения» прочно вошло в жизнь. Женщины и мужчины, не располагающими особыми средствами смогли одеваться от кутюр.
Советские женщины также участвовали в этом процессе. Доставая у спекулянтов модные журналы, они старались быть в курсе всех новинок. В 70-х годах моду вошли замшевые вещи, которые удерживались на пике популярности долгие годы.
Приталенные жакеты, юбки с пуговицами, брюки самой разной ширины, шляпы, громоздкие украшения, обувь на деревянной платформе, круглые очки, плащи из кожзама — всего не перечесть. Главное было выглядеть оригинально, стильно. Неважно, что в одном образе были смешаны несколько направлений. Ну и, конечно, все времени и пространства оставались синие джинсы, сарафаны, пиджаки и платья. Обязательно с двойной строчкой, а иногда и с красивыми аппликациями.
Естественность хиппи и непонятная эклектика
Хиппи олицетворяли собой полную свободу и расслабление, что отражалось и на их гардеробе. /Фото: i.pinimg.com
Семидесятые — эпоха хиппи с их свободным стилем, который отличался отсутствием каких-либо рамок и сочетанием несочетаемого. Рубахи яркой расцветки с бабочками, цветами и южными пейзажами, с оригинальными аппликациями из другого материала. Конечно же, обязательный элемент — джинсы, лучше всего сильно потертые и рваные на коленях. Девушки с удовольствием надевали длинные легкие платья из индийского хлопка с национальным орнаментом. Когда холодало, молодежь утеплялась при помощи кожаных курток и жилеток, часто эти вещи расписывались вручную, наносились интересные рисунки и символы, взятые из буддизма. Ну и обязательным аксессуаром была бандана или повязка на голову, которая удерживала длинные волосы.
Стиль хиппи не предполагал стеснения или комплексов. И худые, и полные дамы надевали экстра-мини или макси до пят. Купив в магазине недорогой хлопковый материал и несколько мотков тесьмы и кружев, девушки шили длинные цветастые юбки, мастерили шали с бахромой, надевали блузки в стиле «этника».
К концу семидесятых стал невероятно моден стиль сафари. Использовались натуральные материалы, в основном лен и хлопок. Расцветки стали более естественными. Одежда украшалась перламутровыми, деревянными или роговыми пуговицами. Плащи предполагали погончики, кокетки и клапаны.
В моду входила и эклектика, то есть невероятное смешение всех стилей. Например, деловой стиль со спортивным. У эклектики не было четких правил, потому, чтобы выглядеть элегантно и оригинально, приходилось подходить к процессу создания имиджа творчески.
Эпоха диско
В конце семидесятых модны были самые разные стили, в том числе диско.
Конец семидесятых можно назвать эпохой диско. Мужчины начали надевать батники, у которых талия была заужена очень сильно. Джинсы-клеш стали обязательным атрибутом. Часто низ брюк украшался монетами. Пестрые рубахи с острым длинным воротником, вещи из кожи и замши, женские топики, открывающие живот, обилие ткани «металлик», клеш от колена или бедра, сабо на высокой гейше — все это радовало глаз. Туфли и ботинки вытеснялись лаковыми сапогами-чулками и ботфортами, нарядные женские туфли предполагали либо шпильку, либо толстый каблук. Стали все чаще носить удобные платья-халаты, длиной миди и макси, модели из велюра.
Мужчины надевали рубашки из нейлона. Услуги химчисток по окраске белого материала в любой цвет стали настоящей сенсацией. Но самым востребованным материалом для пошива одежды был кримплен. Он подходил для всего. Платья и полупальто, мужские костюмы и плащи, брюки и жилетки, жакеты и юбки: везде был кримплен. Советские модники старались не отставать от всего мира. Правда, в тот момент чаще всего можно было купить югославские вещи. Потому Югославия была самой продвинутой в моде страной с социалистическим строем.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии