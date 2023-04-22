Экспедиция нидерландского мореплавателя Абеля Тасмана открыла новый остров в юго-западной части Тихого океана в XVII веке. Аборигены этих земель — маори — называли свою страну Аотеароа — «страна вечного дня», но моряки окрестили острова Новой Зеландией.
Своё название остров, сейчас известный как Южный, получил в честь одной нидерландской провинции — Зеландии. Её название с нидерландского языка переводится как «морская страна». Поэтому открытый Тасманом остров, чтобы не было неразберихи, стал Новой Зеландией — Neiuw Zeeland на нидерландском. Почти столетие до новых земель никому не было дела. Но в 1769 к ним отправился Джеймс Кук. Мореплаватель весьма тщательно исследовал оба острова, Южный и Северный, и нанёс их береговые линии на карту. Его описания были настолько точными, что в споре на тему того, кто открыл Новую Зеландию, многие называют первооткрывателем Кука, а не Тасмана. Но Кук всего лишь внёс некоторое изменение в название островов, а точнее переделал его на английский манер — New Zeeland. Но раз есть в мире Новая Зеландия, то, значит, где-то на планете должна быть и старая, но где?
Как таковой «Старой Зеландии» не существует. Но задолго до открытия Новой Зеландии название Зеландия носила (и продолжает носить) провинция Нидерландов. Она расположена на юго-западе страны, в основном на мысах и островах в низовье реки Шельды. Также Зеландией издавна назывался самый крупный остров в Балтийском море, принадлежащий Дании.
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Где находится «Старая Зеландия»?
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