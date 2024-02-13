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Редкие фотографии начала ХХ века, которые можно считать капсулой времени


Ретро моменты заинтересовавшие всех.

Ретро моменты заинтересовавшие всех.

Есть фотографии которые словно капсулы времени. Такие снимки способные рассказать очень многое о событиях тех лет, узнать о деталях, о которых не пишут в учебниках истории. Эти фотографии могут показаться весьма неожиданными для своего времени, но от этого они не менее интересны.

1. Советская эротика на фоне МГУ


Обнаженная девушка в ГАЗ-12.

Обнаженная девушка в ГАЗ-12.

 

2. Космический корабль Аполло, 1966 год


Экипаж отдыхает после насыщенной тренировки.

Экипаж отдыхает после насыщенной тренировки.

 

3. Окрестности послевоенного Курска, 1943 год


Брошенные Пантеры в летний зной.

Брошенные Пантеры в летний зной.

 

4. Парижский виадук Аутей, 1900 год


Сквозь тучи дыма едва видна Эйфелева башня.

Сквозь тучи дыма едва видна Эйфелева башня.

 

5. Мелани Гриффит, 1975 год


Американская актриса в довольно вызывающем амплуа.

Американская актриса в довольно вызывающем амплуа.

 

6. Робот Оккультус, 1909 год


Уитмен – разработчик данного изобретения.

Уитмен – разработчик данного изобретения.

 

7. Сборная Франции – чемпионы мира, 1988 год


Стадион Стад де Франс, бразильская и французская команды после матча.

Стадион Стад де Франс, бразильская и французская команды после матча.

 

8. Туристическая достопримечательность Норвегии – крейсер «Мурманск»


После шторма 1994 года так и остался в Норвежском море.

После шторма 1994 года так и остался в Норвежском море.

 

9. Стенгазетные лозунги в СССР, 1930 год


Девушки выполняющие задание партии.

Девушки выполняющие задание партии.

 

10. Морг для зрителей в США, 1934 год


Зрители собрались вокруг тела преступника банков Джона Диллинджера.

Зрители собрались вокруг тела преступника банков Джона Диллинджера.

 

11. Станция Салют-7, 1982 год


Водные процедуры космонавтов Анатолия Березового и Валентина Лебедева на борту.

Водные процедуры космонавтов Анатолия Березового и Валентина Лебедева на борту.

 

12. На съёмках фильма о Бэтмене, 1988 год


Джокер (Джек Николсон) и Бэтмен (Майкл Китон).

Джокер (Джек Николсон) и Бэтмен (Майкл Китон).

 

13. Кипр, весна 1965 года


Перекус финских миротворцев.

Перекус финских миротворцев.

 

14. Бездомный аскет с обезьянами, фото начала ХХ века


Приверженец суфизма гармонии с собой.

Приверженец суфизма гармонии с собой.

 

15. Теодор Рузвельт-младший, январь 1944 года


Генерал, который высадился с первой волной войск.

Генерал, который высадился с первой волной войск.

 

16. Баннер в Мадриде во время осады, 1936-1939 годы


Военное время и лозунги войны.

Военное время и лозунги войны.

 

17. Ручное бронирование билетов, 1945 год


Девушка выполняет работу, которую в будущем будут делать компьютеры.

Девушка выполняет работу, которую в будущем будут делать компьютеры.

 

18. Тбилиси, 1990 год


Венчание Иэн Гиллан и его жены Брон.

Венчание Иэн Гиллан и его жены Брон.

 

19. Завод Junkers в Тартуне, Германия, апрель 1945 года


Конвейерное производство истребителей Heinkel He-162.

Конвейерное производство истребителей Heinkel He-162.

 

20. Династия коренных жителей Новой Гвинеи, 1970 год


Фотограф Ирвинг Пенн запечатлил семью от внука до прадеда.

Фотограф Ирвинг Пенн запечатлил семью от внука до прадеда.

 

21. Историческая надпись Лос-Анджелеса, 1930 год


Место взлётов и падений звёзд экрана.

Место взлётов и падений звёзд экрана.

 

22. Скидки и распродажи в 1900 годах


Девушка на роликах рекламирует товары.

Девушка на роликах рекламирует товары.

 

23. Сад дружбы, Москва, июль 1957 года


Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

 

24. Театр на Таганке, 1966 год


Владимир Высоцкий в спектакле «Антимиры».

Владимир Высоцкий в спектакле «Антимиры».

 

25. Капитуляция Германии во Франции, 1945 год


Счастливые французы на Елисейских полях.

Счастливые французы на Елисейских полях.

 

26. Голая правда Роже Вадима, 1971 год


Снимок, который готовы продать за $ 5,50000.

Снимок, который готовы продать за $ 5,50000.

 

27. Командир танка БТ-7, сержант Иван Тимофеевич Аргозов, 1941 год


Знаменательное событие –вступление в партию.

Знаменательное событие –вступление в партию.

 

28. Оплошность во время учебных занятий, 1989 год


Торпеда, которая попала прямо в подводную лодку К-178.

Торпеда, которая попала прямо в подводную лодку К-178.

 

29. Мойор Бубенин и его группа, 1976 год


Бойцы управления КГБ СССР.

Бойцы управления КГБ СССР.

 

30. Съёмки фильма «Человек с планеты X», 1951 год


В главной роли Уильям Шаллерт.

В главной роли Уильям Шаллерт.

 

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