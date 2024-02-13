Редкие фотографии начала ХХ века, которые можно считать капсулой времени

Ретро моменты заинтересовавшие всех.

1. Советская эротика на фоне МГУ

Обнаженная девушка в ГАЗ-12.

2. Космический корабль Аполло, 1966 год

Экипаж отдыхает после насыщенной тренировки.

3. Окрестности послевоенного Курска, 1943 год

Брошенные Пантеры в летний зной.

4. Парижский виадук Аутей, 1900 год

Сквозь тучи дыма едва видна Эйфелева башня.

5. Мелани Гриффит, 1975 год

Американская актриса в довольно вызывающем амплуа.

6. Робот Оккультус, 1909 год

Уитмен – разработчик данного изобретения.

7. Сборная Франции – чемпионы мира, 1988 год

Стадион Стад де Франс, бразильская и французская команды после матча.

8. Туристическая достопримечательность Норвегии – крейсер «Мурманск»

После шторма 1994 года так и остался в Норвежском море.

9. Стенгазетные лозунги в СССР, 1930 год

Девушки выполняющие задание партии.

10. Морг для зрителей в США, 1934 год

Зрители собрались вокруг тела преступника банков Джона Диллинджера.

11. Станция Салют-7, 1982 год

Водные процедуры космонавтов Анатолия Березового и Валентина Лебедева на борту.

12. На съёмках фильма о Бэтмене, 1988 год

Джокер (Джек Николсон) и Бэтмен (Майкл Китон).

13. Кипр, весна 1965 года

Перекус финских миротворцев.

14. Бездомный аскет с обезьянами, фото начала ХХ века

Приверженец суфизма гармонии с собой.

15. Теодор Рузвельт-младший, январь 1944 года

Генерал, который высадился с первой волной войск.

16. Баннер в Мадриде во время осады, 1936-1939 годы

Военное время и лозунги войны.

17. Ручное бронирование билетов, 1945 год

Девушка выполняет работу, которую в будущем будут делать компьютеры.

18. Тбилиси, 1990 год

Венчание Иэн Гиллан и его жены Брон.

19. Завод Junkers в Тартуне, Германия, апрель 1945 года

Конвейерное производство истребителей Heinkel He-162.

20. Династия коренных жителей Новой Гвинеи, 1970 год

Фотограф Ирвинг Пенн запечатлил семью от внука до прадеда.

21. Историческая надпись Лос-Анджелеса, 1930 год

Место взлётов и падений звёзд экрана.

22. Скидки и распродажи в 1900 годах

Девушка на роликах рекламирует товары.

23. Сад дружбы, Москва, июль 1957 года

Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

24. Театр на Таганке, 1966 год

Владимир Высоцкий в спектакле «Антимиры».

25. Капитуляция Германии во Франции, 1945 год

Счастливые французы на Елисейских полях.

26. Голая правда Роже Вадима, 1971 год

Снимок, который готовы продать за $ 5,50000.

27. Командир танка БТ-7, сержант Иван Тимофеевич Аргозов, 1941 год

Знаменательное событие –вступление в партию.

28. Оплошность во время учебных занятий, 1989 год

Торпеда, которая попала прямо в подводную лодку К-178.

29. Мойор Бубенин и его группа, 1976 год

Бойцы управления КГБ СССР.

30. Съёмки фильма «Человек с планеты X», 1951 год

В главной роли Уильям Шаллерт.

Есть фотографии которые словно капсулы времени. Такие снимки способные рассказать очень многое о событиях тех лет, узнать о деталях, о которых не пишут в учебниках истории. Эти фотографии могут показаться весьма неожиданными для своего времени, но от этого они не менее интересны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: