Редкие фотографии начала ХХ века, которые можно считать капсулой времени

Ретро моменты заинтересовавшие всех.
Есть фотографии которые словно капсулы времени. Такие снимки способные рассказать очень многое о событиях тех лет, узнать о деталях, о которых не пишут в учебниках истории. Эти фотографии могут показаться весьма неожиданными для своего времени, но от этого они не менее интересны.
1. Советская эротика на фоне МГУ
Обнаженная девушка в ГАЗ-12.
2. Космический корабль Аполло, 1966 год
Экипаж отдыхает после насыщенной тренировки.
3. Окрестности послевоенного Курска, 1943 год
Брошенные Пантеры в летний зной.
4. Парижский виадук Аутей, 1900 год
Сквозь тучи дыма едва видна Эйфелева башня.
5. Мелани Гриффит, 1975 год
Американская актриса в довольно вызывающем амплуа.
6. Робот Оккультус, 1909 год
Уитмен – разработчик данного изобретения.
7. Сборная Франции – чемпионы мира, 1988 год
Стадион Стад де Франс, бразильская и французская команды после матча.
8. Туристическая достопримечательность Норвегии – крейсер «Мурманск»
После шторма 1994 года так и остался в Норвежском море.
9. Стенгазетные лозунги в СССР, 1930 год
Девушки выполняющие задание партии.
10. Морг для зрителей в США, 1934 год
Зрители собрались вокруг тела преступника банков Джона Диллинджера.
11. Станция Салют-7, 1982 год
Водные процедуры космонавтов Анатолия Березового и Валентина Лебедева на борту.
12. На съёмках фильма о Бэтмене, 1988 год
Джокер (Джек Николсон) и Бэтмен (Майкл Китон).
13. Кипр, весна 1965 года
Перекус финских миротворцев.
14. Бездомный аскет с обезьянами, фото начала ХХ века
Приверженец суфизма гармонии с собой.
15. Теодор Рузвельт-младший, январь 1944 года
Генерал, который высадился с первой волной войск.
16. Баннер в Мадриде во время осады, 1936-1939 годы
Военное время и лозунги войны.
17. Ручное бронирование билетов, 1945 год
Девушка выполняет работу, которую в будущем будут делать компьютеры.
18. Тбилиси, 1990 год
Венчание Иэн Гиллан и его жены Брон.
19. Завод Junkers в Тартуне, Германия, апрель 1945 года
Конвейерное производство истребителей Heinkel He-162.
20. Династия коренных жителей Новой Гвинеи, 1970 год
Фотограф Ирвинг Пенн запечатлил семью от внука до прадеда.
21. Историческая надпись Лос-Анджелеса, 1930 год
Место взлётов и падений звёзд экрана.
22. Скидки и распродажи в 1900 годах
Девушка на роликах рекламирует товары.
23. Сад дружбы, Москва, июль 1957 года
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
24. Театр на Таганке, 1966 год
Владимир Высоцкий в спектакле «Антимиры».
25. Капитуляция Германии во Франции, 1945 год
Счастливые французы на Елисейских полях.
26. Голая правда Роже Вадима, 1971 год
Снимок, который готовы продать за $ 5,50000.
27. Командир танка БТ-7, сержант Иван Тимофеевич Аргозов, 1941 год
Знаменательное событие –вступление в партию.
28. Оплошность во время учебных занятий, 1989 год
Торпеда, которая попала прямо в подводную лодку К-178.
29. Мойор Бубенин и его группа, 1976 год
Бойцы управления КГБ СССР.
30. Съёмки фильма «Человек с планеты X», 1951 год
В главной роли Уильям Шаллерт.
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