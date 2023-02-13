15 доказательств того, что Италия – лучшее место на Земле

Эта страна в форме сапога дала миру множество незаменимых вещей: пиццу и пасту, феррари и ламборджини, горгонзолу и джелато. А вспомните ее древнюю и насыщенную историю! А культура? Леонардо да Винчи, Микеланджело, Галилей, Федерико Феллини, Софи Лорен… Италия прекрасна вся, целиком, от Рима до последней деревушки, и каждая деревушка или городок по-своему уникальны. Италия – это целая вселенная и лучшее место в мире.









Итальянские мужчины плачут

Еда

Сыр

Алкоголь

Вы должны есть и пить, соблюдая правила

Люди

Они виртуозно ругаются

Достопримечательности

Климат

Отдых очень важен

Искусство

Государство в государстве

Римляне

Мода

Леонардо да Винчи