Роман с Мэрлин Монро, 6 браков и 6 детей главного плейбоя Голливуда Тони Кёртиса

А так все начиналось

Тони Кёртис во время службы на флоте.

Тони Кёртис в молодые годы.

Тони Кёртис - начинающий актер Голливуда.

«Тарас Бульба» (1962). В американской версии «Тарас Бульба» по одноименной повести Н. В. Гоголя. актер сыграл роль сына Тараса Бульбы - Андрея.

Тони Кёртис.

Звездный роман

Тони Кёртис - любимец женщин.

Тони Кёртис и Мэрлин Монро.

Кадр из фильма «В джазе только девушки».

Тони Кёртис и Мэрлин Монро.

Брак с Джанет Ли

Джанет Ли и Тони Кёртис.

Джанет Ли и Тони Кёртис с дочерями.

Джанет Ли и Тони Кёртис с дочерями.

Кристин Кауфман - вторая жена актера

Кристин Кауфман и Тони Кёртис.

Брак с Лесли Ален.

Тони Кёртис и Лесли Ален.

Тони Кертис и Лесли Ален с сыновьями.

Брак с Андреа Савио.

Андреа Савио и Тони Кёртис.

Брак с Лизой Дойч.

Последний брак с Джилл Ванденберг

Тони Кёртис и Джилл Ванденберг.

Тони Кёртис и Джилл Ванденберг.

Тони Кёртис и Джилл Ванденберг.