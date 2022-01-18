Главное, чтобы ехал: 5 некрасивых, но супервыносливых автомобилей

Не красавцы, но работяги.
Красота занимает большое место в жизни каждого человека. Все мы любим красивые вещи и закономерно хотим, чтобы вокруг нас были исключительно такие. Однако действительность не всегда такова. Особенно, когда речь заходит об автомобилях. Сегодня посмотрим на пятерку авто, которые не могут похвастаться внешней красотой, зато имеют огромное количество других преимуществ.
1. Cadillac Escalade
Протеворечивый, но очень надежный Cadillac Escalade.
Назвать эту машину красивой будет очень сложно: большая, нагроможденная и невыразительная. В тоже время Cadillac Escalade отличается невероятно надежностью и мощностью. Мотор на 6.2 литра мощностью 409 лошадиных сил творит настоящие чудеса на дороге. Впрочем, есть у машины еще один недостаток, а именно запредельная цена.
2. Chevrolet Silverado
Достойный и выносливый Chevrolet Silverado.
Отличный внедорожный пикап. Хотя в России данный вид автомобилей совсем не популярен, на месте многих автомобилистов следовало бы присмотреться к Chevrolet Silverado. Машина с лёгкостью дает фору остальным пикапам и многим полноценным внедорожникам в вопросах надежности.
3. Nissan Navara
Превосходный Nissan Navara можно брать смело.
Еще один пикап, который следует упомянуть и который не боится трудностей. Этот рамный внедорожный пикап пользуется большой популярностью именно благодаря своим характеристикам. Стоит также отметить, что Nissan Navara используется в качестве основы разными компаниями для своих автомобилей, что также говорит в его пользу.
4. Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser сохраняет статус живой легенды.
Данное чудо японского автопрома по праву носит корону лучшего внедорожника в мире. Назвать машину красивой можно только с огромной натяжкой. Но все это и не надо Land Cruiser, потому, как автомобиль был рожден не для всего «этого», а для того, чтобы штурмовать и покорять бездорожье, на котором любой другой автомобиль не смог пройти.
5. Mitsubishi L200
Автомобиль Mitsubishi L200 - это очень надежная машина.
Отличный внедорожник с просторным салоном и огромным запасом надежности. Отличная начинка дополняется еще и тем, что среди перечисленных образцов, Mitsubishi L200 является едва ли не самым доступным автомобилем.
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