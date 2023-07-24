Вещи, от которых мы избавляемся без сожалений, а их, оказывается, можно выгодно продать

Существует огромное количество вещей, которые мы выбрасываем, не задумываясь. Но для других людей они могут иметь немалую ценность.

К примеру, пустые баночки из-под косметики, лотки для яиц или бумажная стружка. Это может показаться странным, но существует огромное количество потенциальных покупателей, готовых приобрести вещи, которые нам и даром не нужны.





Флаконы и баночки от косметики

Бумажная стружка

Kоробка от телевизора

Сахар в пакетиках

Вешалки для одежды

Лотки для яиц

Аудиокассеты

Бумажные пакеты

Корковые пробки

Кошачьи лотки

Многие продают сразу много пустых баночек, но есть и те, кто в объявлениях размещает фото только одного флакона. Такие продавцы чаще всего находят своих покупателей среди тех, кто увлекается рукоделием, а иногда и среди блогеров, которым требуется реквизит или фон для съемок.Многим вещам дают вторую жизнь. И бумажная стружка не исключение. Да, цена на абсолютно новую не слишком высока. Однако, вы можете быть полезны человеку, который хочет упаковать лишь один подарок и не нуждается в большом количестве стружки.Кроме того бумажную стружку удобно использовать тем, кто ведет активную торговлю с покупателями из других городов — так хрупкий предмет доедет в целости и сохранности.Если вам больше нет нужды в коробке от телевизора, не спешите ее утилизировать. Ее могут приобрести люди, которым требуется надежная упаковка для транспортировки или хранения различных предметов. Стоимость будет зависеть от размеров коробки и содержимого, которое в ней осталось: это может быть пенопластовый наполнитель, пленка, инструкции. Некоторые даже оставляют подставку для телевизора в комплекте.Если у вас завалялись несколько пакетиков сахара после посещения кафе или какой-нибудь поездки, то не храните их просто так. Есть люди, которые могут купить их у вас. Это cахарологи, которые увлекаются сукрологией — коллекционированием пакетиков сахара. У них существует даже тематические клубы, которые проводят ежегодные встречи на местном или международном уровне, где они торгуют своими коллекциями. Мировой рекорд — 14 502 собранных пакетиков.Бывает так, что в шкафу висит больше вешалок, чем одежды. Почему бы не продать их? Да, целое состояние на них не сколотить, но, возможно, это лучше, чем они будут просто висеть без дела и занимать место.Если так случилось, что у вас накопились яичные лотки и вы не из тех, кто будет применять их не по назначению, то не спешите их выбрасывать. Их тоже можно продать. Да, бешеных денег за них не дадут, но даже обменять на шоколадку и то приятно.У многих до сих пор пылятся в шкафу кассеты. А ведь они еще могут принести радость от прослушивания. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится их особый звук. Они с удовольствием покупают этот популярный винтаж.Да, многое можно сдать на переработку, но есть вещи, которыми еще можно пользоваться. Например, бумажные пакеты экологичнее продать, и они кому-то еще послужат, а вы сможете немного подзаработать.Пустые картриджи для принтеровК счастью, забота об экологии все чаще заставляет пересматривать отношение к опасным отходам. И на то, что нужно правильно утилизировать пустые картриджи от принтеров, указывает их состав: пластмасса, металл и тонер. Для этого существует много специализированных компаний по переработке, а еще есть магазины.Из таких пробок можно сделать массу интересных вещей: от подставок для горячего до скворечников. Однако если у вас скопилось их не так уж много или вы совсем не увлекаетесь поделками, то продать их будет неплохим решением.Вещи, которые приобретались для домашних животных, пользуются на сайтах перепродажи большой популярностью. И неудивительно, ведь очень много людей заводят себе питомцев. Так, продать можно даже кошачий лоток, из которого ваш любимец вырос. Ведь кому-то он придется как раз по размеру.