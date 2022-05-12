«Терра Нова»: экспедиция на Южный полюс, которая закончилась трагедией

Что такое настоящее разочарование? Как это, ожидать неминуемой смерти в ледяной пустыне? Ответы на эти вопросы оставили в своих дневниках участники британской антарктической экспедиции 1910 – 1913 годов «Терра Нова», которые нашли свой последний покой в снегах Антарктиды.









Ледяной грот.

Герберт Понтинг (1870 – 1935) был официальным фотографом экспедиции «Терра Нова», но в силу возраста (на тот момент ему было 42 года) от него не требовалось участие в изнуряющем походе к Южному полюсу. На Южном полюсе фотосъёмкой занимался участник экспедиции лейтенант Генри Робертсон Бауэрс.

На этом снимке барк «Терра Нова», на котором приплыли участники экспедиции, запечатлённый из ледяного грота. Понтинг и Скотт были поражены цветом льда внутри этого грота, который переливался синими, зелёными и фиолетовыми оттенками. Понтинг считал эту фотографию одной из лучших в своей карьере.







Пингвины Адели на мысе Ройдс.

Фото: Герберт Понтинг.







Палатка Рауля Амундсена на Южном полюсе.

Фото: Генри Р. Бауэрс.

Участников британской экспедиции постигло горькое разочарование, когда они обнаружили, что норвежская экспедиция под руководством Рауля Амундсена опередила их на 34 дня. «Случилось худшее», – писал в своём дневнике Роберт Скотт 17 января 1912 года.

В тот день, спустя два с половиной месяца пути по ледяной пустыне, Скотт и ещё четверо участников экспедиции достигли Южного полюса. Издалека они заметили нечто, напоминавшее снежную насыпь. Сначала Скотт подумал, что это какое-то недоразумение, однако, через полчаса вся команда смогла лицезреть огромный норвежский флаг, развевавшийся на ветру. «Норвежцы опередили нас и первыми побывали на Южном Полюсе. Ужасное разочарование».Упряжка ездовых собак во время передышки возле айсберга.Фото: Генри Р. Бауэрс.Кроме палатки, флага Норвегии и многочисленных следов от лыж, полозьев саней и собачьих лап на снегу участники экспедиции обнаружили письмо, адресованное королю Норвегии Хокону VII, которое Амундсен просил Скотта любезно ему доставить. Также была найдена записка, в которой говорилось, что Амундсен и четверо его спутников достигли Южного полюса 16 декабря 1911 года.Интерьер хижины Скотта.Фотограф: Герберт Понтинг.Участники экспедиции «Терра Нова» на Южном полюсе, 18 января 1912 года.Слева направо, стоя: Эдвард Уилсон (погиб 29 марта), Роберт Скотт (погиб 29 марта), Лоуренс Отс (погиб 17 марта).Слева направо, сидя: Генри Р. Бауэрс (погиб 29 марта), Эдгар Эванс (погиб 17 марта).Фото: Генри Р. Бауэрс.Капитан Скотт пишет дневник.Фото: Герберт Понтинг.Участники экспедиции «Терра Нова» на пути к Южному полюсу.Фото: Генри Р. Бауэрс.Айсберг и крошечная фигура человека справа.Фото: Герберт Понтинг.12 ноября 1912 года поисковой группой была обнаружена палатка, в которой покоились тела Роберта Скотта, Эдварда Уилсона и Генри Бауэрса. Обстоятельства их смерти стали известны после прочтения дневников Скотта. После того, как были собраны дневники и личные вещи, тела погибших участников экспедиции были накрыты палаткой, словно саваном, и погребены под снежной пирамидой, на которой был установлен крест из лыж каюра Йенса Трюгве Граана. Затем группа продолжила продвижение на юг в поисках тела Отса , но ей удалось обнаружить только его спальный мешок.Фото: Герберт Понтинг.Празднование дня рождения капитана Скотта на борту барка «Терра Нова», 6 июня 1911 году. Роберту Скотту исполнилось 43 года, и это был его последний день рождения.Фото: Герберт Понтинг.Возле вулкана Эребус.Фото: Герберт Понтинг.Лейтенант Королевского ВМФ Индии Генри Бауэрс, 29 лет.Фото: Герберт Понтинг.На Южном полюсе.Слева направо: доктор Эдвард Уилсон (тянет за нить, чтобы спустить затвор), капитан Роберт Скотт, квартирмейстер Эдгар Эванс, капитан Лоуренс Отс и лейтенант Генри Бауэрс. Позади них виднеется палатка и снежная насыпь, на которой установлен британский флаг.Айсберг.Фото: Герберт Понтинг.Квартирмейстер Королевского военно- морского флота Великобритании Эдгар Эванс, 35 лет.Фото: Герберт Понтинг.Врач Эдвард Адриан Уилсон, 39 лет . Фото: Герберт Понтинг.Капитан королевского флота Великобритании Роберт Фолкон Скотт, 43 года.Фото: Герберт Понтинг.Капитан 6-го Иннискиллингского драгунского полка Лоуренс Отс.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)