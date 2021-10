12 сумасшедших суеверий со всего мира

Суеверия настолько плотно вошли в нашу жизнь, что наверняка многие даже не замечают, как ищут что-то деревянное, чтобы постучать три раза, или отказываются передавать соль за столом. Самое интересное, что каждой культуре присущи свои уникальные суеверия и предрассудки, сохранившиеся со времен Средневековья. Поэтому некоторые суеверия кажутся по-настоящему безумными, особенно людям, которые не выросли в той стране, где местные жители впитали это буквально с молоком матери.

Итак, мы предлагаем подборку самых сумасшедших суеверий со всего мира.

Не поднимать бокал с водой за здоровье

В Германии существует поверье, что если кто-то в компании друзей поддержит тост с бокалом воды, то он желает смерти всем присутствующим. Довольно жутко, не так ли? Правда, нам кажется, что это еще один способ заставить своего друга присоединиться к компании пьющих. Ведь никто же не хочет, чтобы все считали его маньяком-убийцей.

Удачно вляпаться в кучку собачьих фекалий

Само по себе наступить на результат собачьей прогулки малоприятно для любого человека. А вот во Франции считается, что, если вы вляпались в экскременты, причем левой ногой, это к счастью. Но если не дай бог вы попали туда правой ногой, то все зря — это дурной знак.

Нельзя садиться на подушку

Иногда подложить подушку для большего комфорта просто необходимо, но в Малайзии не стоит так делать, ведь там верят, что вы навлечете на свое мягкое место прыщи и другие кожные неприятности. Хотя, возможно, это просто меры предосторожности, чтобы можно было спокойно положить голову на подушку, не задумываясь о том, кто и каким местом на ней сидел.

Съесть виноград в полночь

В Испании принято съедать ровно 12 виноградин в полночь, таким образом обеспечивая себя счастьем и процветанием на все последующие 12 месяцев будущего года. Свое начало суеверие берет от верования, согласно которому 12 виноградин защитят от ведьм и злых сил.

Не наступать на трещину

Все дети, выросшие в Северной Америке, знают, что ни в коем случае нельзя наступать на трещину в асфальте. Это суеверие сопровождается жутковатой присказкой про то, что если наступить на трещину, то что-нибудь случится со спиной твоей мамы (в оригинале «Don’t step on a crack, or you’ll break your mother’s back»).

Избегать цифры четыре

В Китае и Японии четверка часто ассоциируется со смертью. Корни происхождения суеверия тянутся из китайского языка, так как иероглифы, обозначающие слова «смерть» и «четыре», очень похожи в произношении. Суеверие настолько распространено, что в больничных лифтах вы не увидите кнопку с номером четыре.

Нельзя жевать жвачку вечером

В Турции вас резко осудят, если увидят жующим жвачку вечером, после ужина к примеру. Турки верят, что, если вы жуете жвачку с приходом темноты, это означает, что вы на самом деле пережевываете плоть мертвецов. Пожалуй, после такого жвачку не захочется жевать и днем.

Прятать большие пальцы, проходя мимо кладбища

В Японии верят, что если не спрятать большие пальцы во время прогулки мимо кладбища, то вы не сможете попрощаться со своими родителями на их смертном одре. Довольно странно, не правда ли? Возможно, все дело в том, что в японском языке слово «большой палец» буквально переводится как «родительский палец».

Пятница, 17‑е

О крайне неудачном дне, пятнице, 13‑м, знают уже, наверное, все. Считается, что суеверие пошло от того факта, что на последнем ужине Иисуса присутствовало 13 учеников. Однако в Италии боятся именно пятницы, 17-го. Все потому, что римскую цифру 17 (XVII) можно переделать в латинское слово VIXI, что означает «моя жизнь закончена».

Пронести новорожденного ребенка над коркой сыра

Происхождение этого суеверия относится к далекому Средневековью. В те времена беременные женщины делали так называемый «стонущий сыр» в самом начале срока. В течение девяти месяцев сыр созревал, как рос и ребенок. Когда приходило время рожать, вся семья собиралась и съедала «стонущий сыр», оставляя лишь верхнюю корку. Через эту корку ребенка проносили в день крещения, что сулило долгую и счастливую жизнь.

Когда же можно сходить в душ?

В Индии суеверные люди соблюдают расписание, если они хотят, к примеру, помыться. Так как считается плохой приметой, если вы помыли голову или постриглись в четверг или субботу. А если вы хотите постричь ногти, то убедитесь, что сегодня не вторник или воскресенье, так как это тоже плохая примета. Ах да, и не делайте этого вечером. Старайтесь совершить свой туалет до захода солнца.

Вентилятор или кондиционер вас убьет

В Южной Корее верят, что если уснуть и оставить работать вентилятор в закрытой комнате, то это вас убьет. Избежать этого можно, только открыв окно. В Японии, кстати, есть похожее суеверие — многие верят, что если не выключить кондиционер на ночь, то это приведет к болезни. Хотя данное суеверие нельзя назвать странным, оно вполне обоснованно.