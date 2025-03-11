Садовая мебель из габиона

Садовая мебель — это неотъемлемая часть пространства на загородном участке. Она дополняет его ландшафт и прекрасно подходит для того, чтобы проводить на свежем воздухе как можно больше времени, общаться с близкими и отдыхать.







Такая мебель бывает разная и выполненная из разных материалов, она может быть переносной, так и полностью не разборной, которая переживает зиму на улице.

Одна из интересных идей и направлений в дизайне — это уличная мебель с элементами габиона. Она максимально гармонично впишется в любой современный ландшафт и придаст уникальность участку.ГабионГабион представляет из себя конструкцию выполненную из проволоки, которая заполнена натуральными камнями или другими искусственными материалами. Это могут быть щебень, стекло или крупные камни. Весь этот проволочный каркас используется а ландшафтном дизайне в основном для укрепления склонов или создания декоративных ограждений как с внешней стороны участка, так и при делении его на зоны. И даже для создания и формирования малых архитектурных форм. Но в последнее время габион открылся для дизайнеров с новой стороны, он отлично подошел как новое видение в создании садовой мебели.Изначально габион был предназначен для военных нужд, там он берёт свои корни. Это были корзины, которые заполнялись камнями и были использованы, чтобы защитить солдат от пуль и осколков гранат. Такие конструкции и правда спасали много жизней и обеспечивали надёжное укрытие во время боевых действий. Конечно же со временем габион стали изготавливать из металла, что привлекло внимание строителей и инженеров. Конструкции были прочными и устойчивыми, они стали прекрасным инструментом для укрепления склонов, берегов рек и других важных элементов ландшафта, который могли быть подвержены эрозии. Они продолжили обеспечивать надёжную защиту и способствовали стабилизации почвы, став незаменимыми в строительстве.Обычно габион служит опоройОднако, в современном мире габионам нашли и новое применение, прекрасно вписавшись в современное видения о ландшафтном дизайне. Они, будучи не просто функциональными, но и долговечными, а также эстетически привлекательными, начали добавлять уникальности на любой участок. Садовая мебель из габиона может получиться любая: скамейки, кресла, столы, ограждения и даже некоторые декоративные элементы.У такой мебели много преимуществ и первое из них, конечно же экологичность. Ведь габион создаётся из натуральных, прочных материалов, которые прослужат много лет и не будут подлежать утилизации. Они безопасны для эксплуатации в садах и на территориях возле жилого дома. Они очень прочны к внешним воздействиям окружающей среды, не боятся снега, морозов, влаги, солнца, а также перепадов температур. И конечно же у них очень стильный и пока не приевшийся большинству дизайн. Такая мебель может сочетать в себе также дерево и стекло, и камень. И подойдёт для любой территории, как маленького садика, так и большого загородного участка. Благодаря тому, что в конструкции много камней, такая мебель будет меньше подвержена вероятности механического повреждения и износу, по сравнению с обычной мебелью.Садовая мебель из габионаВ целом габион служит опорой для столов или скамеек, выполняя роль ножек, а покрытие как столешница или сидение могут быть выполнены из любых материалов. Габион, заполненный камнями, способен выдерживать очень большие нагрузки, потому он становятся всё более подходящим и идеальным для использования в качестве опор. Кроме этого, скамейки сделанные из габиона могут использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве интересного и оригинального элемента ограждения. Например, если есть необходимость ограничить доступ к территории перед участком от чужих автомобилей. Такая скамейка для этой цели отлично подойдёт и будет выглядеть красиво, не нарушая природный ландшафт. Она может быть также подражанием подпорной конструкции, располагаясь рядом со склоном или частью забора, приделанной прямо к нему.Благодаря своей массе её будет практически невозможно сдвинуть с места и это также стоит учитывать при планировке её расположения на участке. Даже на зимний период убрать такую мебель не получится, материалы используемые под столешницу или сидение, должны быть защищены дополнительно от морозов или влаги.Очаг из габионаТакже габион может быть выполнен в разнообразных цветах и в разной форме, а также стилях. Камни могут быть разноцветными или железными, из стекла и перекрашены в другой цвет. Также в магазинах или на маркетплейсах можно найти специальные цветные камни, которые будут светиться в темноте, это будет дополнительное освещение на участке, и украшение габиона в ночное время. При комбинации стекла и камней можно добиться интересных бликов на участке в солнечный день. Это не только практичное, но и очень современное решение, для создания интересного пространства на даче. Такая скамейка отлично будет сочетаться и с цветниками, которые можно расположить прямо на ней. Для этого подойдут прикрепленные к стене горшки, подвесные сады или просто плетущиеся растения, которые со временем приживутся на сетке, сделав её более привлекательной.Также интересно может выглядеть очаг выполненный в форме габиона, окруженный похожими лавочками. Камень устойчив к такому перепаду температур и сможет прослужить долго. Камни придадут более уютный вид, сделав пространство идеальным для отдыха с друзьями или родными.Ему можно найти много примененийНо даже при выборе такой мебели стоит учитывать некоторые факторы. Во-первых, это размер будущей мебели. Габион из-за своей тяжелой формы может смотреться очень массивно и грубовато на небольшом участке и перегружать маленькие пространства такой мебелью или декоративными элементами не стоит. Будет достаточно одной лавочки или очага. Также стоит помнить о стилизации мебели из габиона, чтобы она всё-таки не выбивались из стиля всего сада. Если добавить немного цветных элементов вид лавочек или стола станет более мягким и приятным. Это касается и высаживания рядом растений, они могут сделать камень менее грубым.Если же после создания такого габиона самостоятельно остаются неиспользованные камни, им тоже можно найти применение. Яркое и оригинальное. Например, сделать из них садовые скульптуры. Именно камни в этом случае смотрится выигрышнее всего, они делают сад дороже, придают ему богатый, эстетичный вид. А также благодаря каменным скульптурам будет создана гармония с мебелью из габиона. Кроме того, металлическая проволока может служить не только внешним каркасом, но и находиться внутри этой опоры, создавая так называемый экзоскелет. Он может делить конструкции на отсеки, где каждый будет заполнен своим материалом. Создать такую мебель будет сложнее, но зато смотреться она будет в разы оригинальнее обычной. Тоже самое касается и ограждений из габиона.Удобно и долговечноСоздать габион не так сложно как может показаться, но для этого потребуется много камней и точное понимание того, как именно должна выглядеть будущая мебель. Она не обязательна должна иметь острые углы, например, круглый столик или диванчик со скруглёнными углами будет прекрасно гармонировать с острым и тяжелым наполнением. Стоит лишь добавить немного креативности в свой проект. Благодаря ему получится отдельная зона отдыха, которая задаст тон всему ландшафтному дизайну участка и не будет выбиваться из его общего стиля.Габион с цветником