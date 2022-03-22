Фотографии детства и юности знаменитостей
Эминем, 12 лет
Стив Джобс, 18 лет
Эми Уайнхаус, 8 лет
Шон Коннери, 23 года
Леди Гага, 8 лет
Джордж Клуни, 15 лет
Анджелина Джоли, 11 лет
Шарлиз Терон, 14 лет
Клинт Иствуд, 26 лет
Стивен Кольбер, 22 года
Бритни Спирс, 11 лет
Майкл Стайп, 21 год
Леонардо Ди Каприо, 10 лет
Кристофер Уокен, 22 года
Дрю Кэри, 22 года
Бейонсе, 7 лет
Голди Хоун, 19 лет
Брюс Уиллис, 22 года
Райан Сикрест, 13 лет
Мадонна, 7 лет
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