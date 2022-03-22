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Фотографии детства и юности знаменитостей

Фотографии детства и юности знаменитостей

Эминем, 12 лет


Фотографии детства и юности знаменитостей

Стив Джобс, 18 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Эми Уайнхаус, 8 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Шон Коннери, 23 года

Фотографии детства и юности знаменитостей

Леди Гага, 8 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Джордж Клуни, 15 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Анджелина Джоли, 11 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Шарлиз Терон, 14 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Клинт Иствуд, 26 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Стивен Кольбер, 22 года

Фотографии детства и юности знаменитостей

Бритни Спирс, 11 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Майкл Стайп, 21 год

Фотографии детства и юности знаменитостей

Леонардо Ди Каприо, 10 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Кристофер Уокен, 22 года

Фотографии детства и юности знаменитостей

Дрю Кэри, 22 года

Фотографии детства и юности знаменитостей

Бейонсе, 7 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Голди Хоун, 19 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Брюс Уиллис, 22 года

Фотографии детства и юности знаменитостей

Райан Сикрест, 13 лет

Фотографии детства и юности знаменитостей

Мадонна, 7 лет

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