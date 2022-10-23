Места, куда недопустимо надевать джинсы

Джинсы давно стали той универсальной вещью, которая объединяет гардероб мужчин и женщин, детей и взрослых, богатых и не слишком. Удобно, просто, легко комбинировать – а что ещё нужно? Но как бы мы не любили столь милую сердцу модель, которая тааак хорошо подчеркивает фигуру, джинсы хороши отнюдь не везде. К примеру, посещая места из этого списка, лучше надеть что-нибудь другое. Или вас легко обвинят в невежестве, а то и хамстве.
Да, многие из нас буквально не вылезают из любимых и таких удобных джинсов. Но всему своё место. И вот на этих событиях, даже по размытым правилам современного этикета, джинсы будут совершенно неуместны.
1. Свадьба
Возможно, вы приглашены на самый счастливый день в жизни будущих супругов. Так что самое простое, что вы можете для них сделать – не портить элегантные фотографии своим уж слишком фривольным «луком» в джинсах.
Что надеть вместо этого: костюм или брюки из костюмной ткани для джентльменов и изящное коктейльное платье для леди.
2. Похороны
Полная противоположность предыдущему событию, но всё так же требующая от вас проявления банального уважения. Джинсам тут – не место.
Что надеть вместо этого: чёрные или тёмные брюки, чёрное платье простого дизайна.
3. Крещение детей и другие события ритуального/религиозного характера
Полагаем, тут и разъяснения лишни, но всё же: появляться в храмовых сооружениях в уж слишком подчёркнуто «мирском» одеянии – всё ещё не самая лучшая идея. Особенно, увы, если речь идёт о женщинах и джинсах. Да и, в конечном счёте, вы же отправляетесь на чей-то праздник, правда?
Что надеть вместо этого: аккуратный костюм и изящное светлое платье, длиной хотя бы до колена, будут хорошим выбором.
4. Собеседование
Вы же хотите получить работу, правда? Тогда важно произвести хорошее деловое впечатление. И деталь, которая может его с легкостью разрушить прямиком с порога – джинсы. Особенно, рваные, слишком узкие или щедро декорированные. Но, несмотря на рабочий дресс-код, из любого правила есть свои исключения. К примеру, стараясь устроиться в начинающий старт-ап или контору, связанную с креативной деятельностью, ваш casual или оригинальный творческий образ может быть вполне уместен.
Что надеть вместо этого: стильный костюм и классическое сочетание «брюки+блузка/рубашка» (для леди) всегда уместны. Главное, чтобы одежда была опрятной, как и ваша причёска/макияж.
5. Важная рабочая презентация
Даже, если в будни джинсы и толстовка – вполне приемлемый в вашем офисе дресс-код, на презентации лучше выглядеть чуть более сдержано и по-деловому. Ведь ваша задача – донести мысль до слушателей. А это будет куда проще сделать, если они не станут отвлекаться на вашу «неформальную» одежду.
Что надеть вместо этого: да всё то же, что и на собеседование. Кстати, для женщин даже в строгом наряде будет вполне уместна яркая помада – психологический трюк, который помогает удерживать внимание слушателя.
6. Знакомство с его/её родителями
Всё та же цель, объясняющая причину неуместности джинсов: вам нужно произвести хорошее впечатление. А для представителей старшего поколения джинсы всё ещё могут выглядеть «как-то несерьёзно». И эта «несерьёзность» может быть спроецирована на вашу личность и намеренья.
Что надеть вместо этого: смокинг и бабочка или «скромное» платье до пола – это явно перебор. Оденьтесь просто, но со вкусом: родители будущей «половинки» хотят разглядеть вас, а не ваши наряды.
7. Театр или опера
Джинсы? Это же целое событие и такой отличный повод «выгулять» одежду, которую каждый день явно не наденешь. Используйте её.
8. Заседание суда
Событие вряд ли будет связано с приятным поводом, и тут важно проявить сдержанность и уважение к судебной системе. Да и просто выглядеть «благонадёжно».
Что надеть вместо этого: сдержанные нейтральные цвета (предпочтение – серый, чёрный, белый и тёмно-синий), женщинам – ничего, что бы излишне подчёркивало фигуру. Волосы лучше собрать, а макияж выполнить в «нюд»-гамме.
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