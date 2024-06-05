10 самых необычных ингредиентов, которые используют для создания парфюма

Из чего делают парфюм.
Человек ещё на заре цивилизации использовал самые различные ароматы, чтобы улучшить запах в своём жилище, угодить богам и избавиться от неприятного запаха собственного тела. Древние парфюмеры использовали натуральные ингредиенты, и только к концу 19-го века к ним начали добавлять химические вещества.
1. Мускус кабарги
Запах оленьего гона.
У некоторых семейств оленевидных есть железы, которые вырабатывают мускус — сильно пахнущее вещество, которое используется для привлечения особей противоположного пола. Более 1000 лет назад было обнаружено, что мускус (запах которого сам по себе неприятен) усиливает запах духов. К сожалению, железы у кабарг нельзя извлечь, не убив животное.
Несмотря на это, ранее мускус настолько ценился, что использовался практически во всех духах вплоть до 1970 - х годов, когда его применение было, наконец, ограничено Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры.
2. Бобровая струя
Запах дерева и кожи.
Бобровая струя представляет собой секрецию препуциальных желез бобров, которые расположены рядом с анусом животного. Бобер использует эту секрецию, чтобы пометить свою территорию, а фактически это вещество очень похоже на мускус.
Запах струи напоминает дерево и кожу, поэтому его часто используют в парфюмерии, чтобы добавить эти нотки в духи. Хотя в большинстве современных духов в настоящее время струя не используется, она по-прежнему считается жизненно важным компонентом в элитной парфюмерии.
3. Диметилсульфид
Запах серы и лука.
Диметилсульфид является одним из самых сильных химических веществ в парфюмерии. Он имеет очень сильный отталкивающий запах серы и лука. Неудивительно, что в природе этот аромат можно найти в луке, спарже, фруктах дуриан и лилиях мертвой лошади. Несмотря на мерзкий запах, этот аромат также неожиданно обнаружился в розах и герани. Диметилсульфид используется в парфюмерии для обогащения розовой нотки в масле герани, а также чтобы воспроизвести запах моря.
4. Масло костуса
Запах мокрых волос собаки.
Масло костуса также недавно было запрещено к использованию в парфюмерии из-за того, что этот ингредиент может вызвать аллергию. Однако ранее эфирное масло, которое получалось из высушенных корней растения костус, было очень распространенным ингредиентом в классической парфюмерии и использовалось в некоторых из самых известных духов для мужчин. Запах костуса похож на... запах мокрых волос собаки, при этом он невероятно сильный.
В сочетании с другими ингредиентами животного происхождения он образует аромат незрелых арбузов и ирисов. Сегодня существуют синтетические заменители костуса, но никому пока не удалось полностью имитировать натуральное масло.
5. Фенолы
Группа едких ароматов.
Фенолы составляют довольно большую семью ароматов в парфюмерии. Они естественным образом вырабатываются многими растениями в качестве защитного механизма против насекомых и окружающей среды в целом. Наиболее часто используемыми фенолами в парфюмерии являются крезолы, которые были названы так потому, что они были первоначально синтезированы из креозота, побочного продукта производства каменноугольной смолы. Как и их эта смола, они имеют характерный едкий запах креозота.
Но что самое странное, многие из них также имеют дополнительное сходство с запахом лошадиной и человеческой мочи. Это может показаться ужасно странным запахом для духов, но фенолы играют важную роль в воссоздании некоторых цветочных запахов, таких как нарциссы, иланг-иланг, сирень и гиацинт. Интересно, что салициловая кислота, которая является основной составляющей аспирина , также является фенолом.
6. Амбра
Кишечная секреция кашалотов.
Амбра - кишечная секреция кашалотов. Ученые до сих пор не совсем уверены, откуда именно кашалоты выделяют наружу амбру, но парфюмерная амбра должна провести годы в водах океана, чтобы стать таковой. Свежая амбра (которую можно найти в пищеварительном тракте убитого кашалота) не стоит ничего для парфюмеров, поскольку имеет невероятно неприятный запах.
После длительной выдержки амбра теряет большую часть своего отталкивающего запаха и приобретает слегка цветочный аромат. В основном она применяется в парфюмерии в качестве закрепителя - даже мельчайшая капля этого вещества приводит к тому, что запах духов держится на коже в течение нескольких дней. По этой причине амбру добавляли почти во всех духи в прошлом.
В современных духах ее используют намного реже из-за невероятно высокой стоимости (от $ 26000 за килограмм в зависимости от качества). Цена настолько высока, потому что большинство амбры находят случайно на пляжах. В прошлом амбра также использовалась богатыми людьми в качестве пищевой добавки, к примеру король Карла II регулярно ел ее с яичницей.
7. Индол
Фекальный запах.
Индол - химическое вещество, содержащееся в природе во многих цветах (в основном, белого цвета, таких как жасмин и лилии). Это очень мощное химическое вещество с сильным фекальным запаха. Его применение в парфюмерии — исключительно в качестве добавки для создания цветочных ароматов. Синтетическая эссенция жасмина не будет по- настоящему пахнуть жасмином, пока не добавить к ней небольшое количество этого зловонного вещества.
Наиболее увлекательным является тот факт, что индолы образуются из химического вещества, имеющего схожее действие с серотонином, который взаимодействует с рецепторами в мозгу, заставляя человека испытывать удовольствие. К примеру, LSD является алкалоидом индола.
8. Мускус циветы
Запах гнили.
Мускус циветы представляет собой густую секрецию из желез виверры (или циветы), млекопитающего, которое наиболее часто встречается в Африке и Индии. Наиболее ценится мускус циветы, который происходит от разводимых в Эфиопии животных. Это вещество обладает чрезвычайно мощным запахом гнили, но оно при этом оно длительное время использовалось в парфюмерии, а также в качестве пищевой добавки.
Большинство духов вплоть до конца 20 го века включали в себя мускус циветы в следовых количествах. Даже сегодня этот ингредиент можно встретить в дорогих духах.
9. Меркаптаны
Запах гниющей капусты.
Меркаптаны - группа химических веществ с ужасающим запахом. Их запах обладает явным сернистым оттенком и больше всего похож на запах гниющей капусты. В парфюмерии используются различные типы меркаптанов. Например, меркаптан черной смородины используется для создания запаха черной смородины, в то время как фурфуриловый меркаптан — для кофейного запаха. Меркаптаны, наряду с диметилсульфидом, упомянутым выше, содержатся в газах кишечника человека.
10. Скатол
Запах каменноугольной смолы.
Запах скатола крайне отталкивающий, даже в крайне разведенном состоянии. Но при сочетании его с другими соединениями, образуется цветочный запах. Скатол представляет собой соединение , которое в естественных условиях встречается в фекалиях и каменноугольной смоле. При этом, он также встречается (в микроскопических количествах) в многих цветах, таких как жасмин и цветы апельсина.
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