С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Бред "сивой кобылы"....12 ненужных привы...
  • Игорь Овчаренко
    Писал человек не имеющий ни какого представления о временах СССР.   Из потерянных поколениях 90-х12 ненужных привы...
  • Алексей
    При чем тут СССР ??? Автор бредит.12 ненужных привы...

Как выбрать горбушу с икрой

А вы сможете отличить самку горбуши от самца? Ведь это бесплатная натуральная икра, которую можно засолить! Получается очень выгодно и полезно. Выбирайте горбушку только с икрой!


Отличительные признаки самца от самки



У самца горбуши есть ряд отличительных признаков, которые его «выдают». Во-первых, есть характерный горб, которого нет у самки. Во-вторых, его нос загнут крючком, а голова «угловатая», более вытянутая, «хищная».



У самки прямая спина и аккуратная морда. Также у самок горбуши голова меньшего размера, правильной формы, нет крючковатого носа. У неё чёткий треугольный плавник, в то время как у самца он будто бы немного подрезан.
На фото ниже самка — сверху, самец — снизу.



Ориентируйтесь на эти 3 отличительные признака: горб, крючковатый нос и треугольный плавник. И в 9 из 10 случаев у вас выбрать самку вместо самца!


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Горбушасоветы

Картина дня

наверх