Как выбрать горбушу с икрой

А вы сможете отличить самку горбуши от самца? Ведь это бесплатная натуральная икра, которую можно засолить! Получается очень выгодно и полезно. Выбирайте горбушку только с икрой!







Отличительные признаки самца от самки

У самца горбуши есть ряд отличительных признаков, которые его «выдают». Во-первых, есть характерный горб, которого нет у самки. Во-вторых, его нос загнут крючком, а голова «угловатая», более вытянутая, «хищная».У самки прямая спина и аккуратная морда. Также у самок горбуши голова меньшего размера, правильной формы, нет крючковатого носа. У неё чёткий треугольный плавник, в то время как у самца он будто бы немного подрезан.На фото ниже самка — сверху, самец — снизу.Ориентируйтесь на эти 3 отличительные признака: горб, крючковатый нос и треугольный плавник. И в 9 из 10 случаев у вас выбрать самку вместо самца!