Размножение гортензии при помощи яйца и туалетной бумаги

Многие начинающие садоводы боятся самостоятельно размножать растения, считая, что это очень непростая задача.







На самом деле, вырастить новое молодое растение из веточки или черенка под силу каждому. Зная этот необычный способ размножения, для которого необходимо яйцо и туалетная бумага, у каждого получится буквально за 1,5 месяц вырастить молодую и здоровую гортензию из небольшой веточки.



Подготовительный этап

Обработка черенка перед посадкой в землю

Почему яйца используются для размножения растений?

Подготовьте веточку гортензии для размножения. Выбирайте крепкую и здоровую, на которой нет больных листочков.Используя стерильный инструмент, сделайте на нижней части черенка косой срез.Дать черенку гортензии большое количество питательных веществ для активного роста и развития поможет обычное куриное яйцо.Яйцо содержит следующие питательные вещества, которые полезны как для человека, так и для растений:натрий;кальций;железо;магний;фосфор;калий;цинк;селен;биотин;холин;йод;витамины А, В, Е, D, К.Слегка взбейте яйцо и добавьте к нему столовую ложку стимулятора корнеобразования. Поместите в подготовленную смесь черенок гортензии на 45 минут.Заверните черенок в туалетную бумагу и снова смочите его в смеси яйца и стимулятора роста.Помести черенок в плодородный грунт и слегка присыпьте землей. Остатки питательной смеси вылейте в горшок прямо под черенок.Регулярно поливайте черенок, больше никакой уход за ним не потребуется. Ориентировочно через 40 дней черенок отрастит крепкую и здоровую корневую систему, на веточке активно начнет нарастать зеленая масса.После укоренения молодую гортензию можно пересадить в горшочек большего размера, где она продолжит активный рост и развитие.