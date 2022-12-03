Какие отличия между поколениями Х, У и Z

Вряд ли кто-то станет спорить, что у людей разных возрастов – разные жизненные ценности и приоритетные ориентиры. Пресловутый конфликт «отцов и детей», причем в самом широком смысле этого понятия оказывается весьма логически обоснованным, если рассматривать его через призму теории поколений. Почему она возникла, что собой представляет, и насколько поколения отличаются друг от друга? А главное, чем же грозит нам поколение Z, готовящееся вступить во взрослую жизнь?
Мама уверена, что на даче нужно работать: сажать овощи, ухаживать за ними, сделать заготовки на зиму. Сын не понимает для чего упахиваться все лето, если все овощи можно купить в магазине круглый год. При этом мама не забывает упрекнуть сына, дескать, не хотите помогать, а вот закрутки едят все! Причем последние всучиваются едва ли не силой, мол, берите, я же старалась. На лицо конфликт интересов, хотя правильнее будет сказать, что люди разных поколений просто имеют разные приоритеты и более того, это нормально!
Теория поколений, которая оправдывает многие разногласия между людьми разных возрастов, имеет прямую связь с государственными периодами развития: подъем, устойчивость, спад, кризис, затем выход из кризиса. Мир не стоит на месте, меняются технологии, вместе с ними меняются бытовые привычки поколений, появляются новые специальности, но понятие исторических витков представляет собой константу и не видоизменяется даже при соблюдении всех этих факторов. Все периоды развития оказывают влияние на ценности, присущие людям данного поколения.
История теории поколений и ее особенности
Впервые на цикличность истории обратили внимание Нейл Хоув и Вильям Штраус, именно их принято считать основоположниками теории поколений. Ими были изучены истории различных государств за 5 и более веков. Они пришли к выводу, что один виток составляет 20 лет, причем у каждого государства своя собственная хронология, поэтому где-то в настоящее время кризис, а где-то период стабильности. Если говорить о России, то периоды в ней поделены по временам года, где зима – кризис, весна – подъем, лето – устойчивость, осень – спад. Но и это еще не все, люди, которые рождены в определенный промежуток времени, несут определенный набор качеств, которые позволяют им существовать во время зимы или лета, а главное провоцировать их наступление, за счет своей системы координат ценностей.
Да, не стоит считать, что личность характеризуется лишь поколениями и разницей в них, на ее формирование воздействует огромное количество факторов – это и семья, обстановка, профессия, место обитания. Но, тем не менее, для людей одного поколения характерны некие общие ценности, особенно если вести речь о каких-то фундаментальных и масштабных величинах. На те или иные привычки поколения особенно заметное влияние оказывают значимые исторические события. К примеру, те, кто пережили войну и голод, очень трепетно относятся к еде и не позволяют ее выбрасывать, предпочитают иметь запас продуктов в доме те, кто жил во времена дефицита. Базовые ценности закладываются в человеке до 20-21 года, и они являются базовыми, то есть не меняются на протяжении жизни и во многом определяют сознание.
Молчуны и беби-бумеры
Для того, чтобы понять как работает система, лучше рассмотреть пять последних поколения России, ведь большинству приходилось взаимодействовать именно с теми, кто был рожден за последние 100 лет. Те, кто рождены с 1923 по 1943 год называют поколением молчунов, их поколение относится к периоду «зима» или кризису. Если вспомнить исторические события, то становится понятно, что главной их задачей становится выживание любой ценой. Они были рождены перед самой войной, после революции и смены власти. Именно их семьи страдали от репрессий.
Молчуны, стиснув зубы, пережили все сложности, зная, что вслед за зимой придет весна и их детей ожидает лучшая доля. Так и вышло, поколение 1943-1963 годов или поколение беби-бумеров, весеннее поколение, росло в период идеологического подъема, восстановления после войны и «оттепели». Они уже жили с ощущением того, что они – победители. Советское воспитание вложило в качестве их базовых потребностей чувство коллективизма, желание трудится, негативное отношение к слишком легкой и веселой жизни. Не это ли объясняет ситуацию, описанную в самом начале материала, когда большинство людей старшего поколения живут по принципу «чем бы не занимался – лишь бы заколебался». Причем чувство коллективизма не позволяет им страдать в одиночку, поэтому они рьяно привлекают к труду всех, хотят они того или нет.
Поколение Х или поколение 13
Годы – 1963-1983 (+- несколько лет).
Родители представителей этого поколения восстанавливали страну после войны, потому их дети во многом были предоставлены сами себе или воспитывались в детских садах, школах или улицах. Иксы рано стали самостоятельными, они ставят перед собой масштабные, но простые цели и ценности – учеба, затем работа и семья. Готовы много работать, для того чтобы получить желаемое. Хотя те, кто родился в этот период, отличаются и некоторой инфантильностью, поскольку их базовые потребности закладывались в период лета и относительной стабильности. Уверенность в завтрашнем дне сделала их весьма требовательными. Для них были бюджетные места в учебных заведениях, трудоустройство по распределению после учебы, предоставление жилья. Это было для них минимумом и базой, которой особо и гордиться то нечего. Тем более, что для этого то всего лишь следовало быть добропорядочным гражданином.
Но в то же время именно в этот период намечается волна распространения наркотиков, говорят о ВИЧ и СПИДе, оставляет свой след Афганская война. Причем если после Великой Отечественной пошел подъем, то здесь такого не было. Все это неизменно сказывается на институте семьи, женщины стремятся развестись и не хотят сохранять семьи, все чаще дети воспитываются в неполных семьях. Этот и другие факторы привели к сокращению рождаемости. Поколение иксов очень самостоятельны и все стараются держать под контролем, особенно достается детям. Вероятно, что они помнят собственное детство, которое они провели весело на улице, за гаражами и на стройках, пока родители поднимали страну, а потому не склонны доверять и собственным детям, чрезмерно их опекая. Хотя с другой стороны, они справедливо полагают, что детям нужно главное – внимание родителей и щедро дарят то, чего когда-то недополучили сами. Кстати, именно это желание дарить кому-то свою любовь отчасти оправдывает рост числа разводов, люди стремились создать семью, и мало внимания уделяли выбору партнера, спешив заключить брак с первым, кто казался подходящей партией. Характер: трудолюбивы, самостоятельны, карьеристы. В отличие от их родителей не склонны верить в то, что будущее будет светлым и радужным, их беспокоит не коллективизм (хотя полностью избавиться от него все равно не получилось), а исключительно собственное благосостояние и успех, консервативны. Готовы соблюдать правила и жить по ним, ценят свое время и высоко ценят статус.
Поколение У, миллениалы или поколение Next
Годы – 1983 – 2000 (+- несколько лет).
Если их родители существовали на трех столпах – доме, карьере и семье, то миллениалы разрушают эти стереотипы и для них жизнь в ритме «дом-работа, работа-дом» - сродни тюрьме. Они уже не так зависят от государства как их родители и не ждут от него поддержки, в них гораздо больше личного, чем коллективного. 90-е, распад страны, терроризм, иранская и чеченская войны, экономический кризис вкупе с развитием поп-культуры, мобильной связи и интернета, породившего целые культуры стало частью их базовых ценностей. В отличие от родителей игреки готовы учиться всю свою жизнь, для них новые знания доступны на порталах и сайтах, они проще относятся к этому, поскольку им не приходится выискивать в библиотеках нужную информацию. Они не воспринимают учебу как что-то тяжелое и обязательное, для них это модное и необходимое «саморазвитие», остановиться в котором – значит потерять себя как личность.
При этом игреки куда проще относятся к образованию в принципе, они уходят из институтов, когда понимают, что ошиблись в выборе. Вообще они не готовы заниматься тем, что им не нравится и работать в профессии, которая не доставляет удовольствия. Игреки не боятся менять сферу деятельности, именно среди них появились свободолюбивые художники – мастера, работающие на самих себя: фотографы, кондитеры, портные, визажисты, музыканты и другие. Их родители слишком высоко ценили пресловутую стабильность, для того чтобы променять завод на любимое занятие. А их дети так не хотят. Они больше склонны работать по гибкому графику и такой же системе оплата труда, очень свободолюбивы и ценят собственный комфорт. В отличие от иксов, игреки не спешат рано обзаводиться семьей, этому же способствует нестабильность, если молодой семье негде жить, ведь государство уже сняло с себя эту обязанность, то зачем торопиться становиться родителями?
Миллениумы не хотят стареть, именно им свойственно стремление к вечной молодости любой ценой. С одной стороны это желание оттянуть момент взросления и ни в коем случае не становится похожими на своих родителей, которых не интересует ничего кроме работы и каких-то бытовых моментов. Гораздо проще относятся к еде, в отличие от их родителей и гораздо больше знают о ней. Иксы вряд ли бы могли разложить на калораж свой обед, тогда как многие игреки не видят в этом ничего сложного. Говоря о поколении Некст, невозможно не затронуть социальные сети, именно они первыми принялись их осваивать и именно они создали те или иные нормы общения в виртуальном мире. Они могут примерять на себя чужие образы, которые создают в сети, позиционировать себя как совершенно иного человека, создавая себе иную систему ценностей в глазах окружающих.
Характер: не боятся перемен и считают их благом, легкие на подъем, больше путешествуют, легко отказываются от прежних привычек (но в определенных моментах могут быть крайне консервативны, называя какие-то бытовые моменты признаками вечных ценностей). Практически все представители имеют хобби и уделяют ему время и ресурсы, тогда как их родители такую роскошь себе позволить не могли. Хотят получать от жизни удовольствие и удовлетворение, а не просто отживать свой срок, отыгрывая родительский сюжет. Ценят свою личность гораздо больше, чем коллективизм.
Поколение Z или чего нам ожидать?
Годы: 2000 – по настоящее время.
Поскольку зеты еще не вышли на арену в полной своей красе, в силу слишком юного возраста, уже можно делать предположения о том, какие люди вольются не только в трудовые коллективы, но и выйдут на политическое и общественное поле интересов. И старшие, и младшие представители поколения родились в период глобализации, как принято говорить «со смартфоном в руках», то, что для представителей двух предыдущих поколений было новым этапом обучения, для них просто привычный гаджет, который был всегда, с самого их рождения. Немудрено, что у них нет страха в управлении ими, многое они умеют и знают чисто интуитивно, не имея страха «нажать куда-то не туда». Что мы еще знаем о зетах, кроме того, что они научились разблокировать телефоны раньше, чем говорить? Вероятнее всего, они меньше предыдущего поколения командные игроки, а типичные индивидуалисты, для них проще работать в одиночку, выполняя весь объем работы, чем делая ее часть, являться элементом системы. Они могут усваивать огромные объемы информации, легко учатся всему новому, но совершенно не понятно, что является для них главное жизненной ценностью. Дом-семья-карьера как для иксов? Удовольствия и впечатления как для игреков? Скорее, нет. Понятно одно, что они еще более свободолюбивы, чем игреки и растут в период разрушения ценностей. Разрушение стереотипов, размытие гендеров и бодипозитив не могут не оказать влияния на их базовые ценности, с большой долей вероятности, они будут уважительно относиться к чужим особенностям и предпочтениям. Они креативны и многозадачность для них не является для них стрессовой. При этом эгоистичны и капризны, именно представители этого поколения активно пользуются селфи-палками (чтобы удобнее фотографировать себя-любимого), скачивают и пользуются приложениями, где нужно снимать себя и двигаться под музыку. Понятно то, что поколение Z очень восприимчиво к мнению окружающих и будет постоянно требовать одобрения и поддержки, не зря же они с самого детства ведут странички в социальных сетях, где политика «много лайков – значит ты лучший», а блогерство считают профессией. Характер: любопытны, а скорее даже любознательны, также как и предыдущее поколение ценят знания и саморазвитие, эгоцентричны, пытаются выразить свою личность через внешние атрибуты, в равенстве не видят уравниловки, многие уверены, что приносить пользу миру в целом и обществу и есть высшая цель. Они очень привязаны к благам цивилизации и их пугает финансовая нестабильность, хуже разве что нестабильный вафай. Универсальный ответ на все: «погугли» как нельзя лучше выражает их отношение к проблемам – где-то должно быть уже готовое решение, нужно только хорошо поискать. Теория поколений отлично работает, когда нужно обратиться к целевой аудитории примерно одного возраста, проработать рекламный проект или внедрить какой-то товар или услугу. Об этом же желательно помнить руководителям крупных коллективов, разделяя задачи. А главное, помнить о том, что мы разные в силу своего возраста нужно близким и родным, мягче относясь к каким-то мелочам бытового характера. Сделать это куда проще, когда изначально принимается разница. От икса нельзя требовать навыков зета, а игрек, вряд ли сможет стать иксом.
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