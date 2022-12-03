Какие отличия между поколениями Х, У и Z

Вряд ли кто-то станет спорить, что у людей разных возрастов – разные жизненные ценности и приоритетные ориентиры. Пресловутый конфликт «отцов и детей», причем в самом широком смысле этого понятия оказывается весьма логически обоснованным, если рассматривать его через призму теории поколений. Почему она возникла, что собой представляет, и насколько поколения отличаются друг от друга? А главное, чем же грозит нам поколение Z, готовящееся вступить во взрослую жизнь?









Мама уверена, что на даче нужно работать: сажать овощи, ухаживать за ними, сделать заготовки на зиму. Сын не понимает для чего упахиваться все лето, если все овощи можно купить в магазине круглый год. При этом мама не забывает упрекнуть сына, дескать, не хотите помогать, а вот закрутки едят все! Причем последние всучиваются едва ли не силой, мол, берите, я же старалась. На лицо конфликт интересов, хотя правильнее будет сказать, что люди разных поколений просто имеют разные приоритеты и более того, это нормально!







Теория поколений, которая оправдывает многие разногласия между людьми разных возрастов, имеет прямую связь с государственными периодами развития: подъем, устойчивость, спад, кризис, затем выход из кризиса. Мир не стоит на месте, меняются технологии, вместе с ними меняются бытовые привычки поколений, появляются новые специальности, но понятие исторических витков представляет собой константу и не видоизменяется даже при соблюдении всех этих факторов. Все периоды развития оказывают влияние на ценности, присущие людям данного поколения.



История теории поколений и ее особенности

Молчуны и беби-бумеры

Поколение Х или поколение 13

Поколение У, миллениалы или поколение Next

Поколение Z или чего нам ожидать?