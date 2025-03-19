Чем, кроме стрижки и бритья, занимались парикмахеры прошлого

Когда парикмахерскими услугами дело не ограничивалось

Цирюльник имел при себе инструмент для кровопускания, а также был готов в любой момент заняться удалением зубов, если клиенту требовалась такая помощь

Какую медицинскую помощь оказывали цирюльники

Цирюльники вырабатывали правила проведения разных манипуляций, а для того, чтобы начать работу, предварительно приходилось учиться. Источник: pinterest.com

Хирургия руками парикмахеров

Впрочем, и в отсутствие хирургических услуг парикмахеры были значимыми членами общества - а становление парикмахерского дела как отдельной профессии началось с XVII века во Франции. Источник: pinterest.com