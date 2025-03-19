Чем, кроме стрижки и бритья, занимались парикмахеры прошлого

Хорошего парикмахера переоценить невозможно – да и в прежние времена представители этой профессии пользовались заслуженным уважением, а в некоторых культурах любые манипуляции с волосами приравнивались к религиозным церемониям. Навыки, которыми обладали парикмахеры – хороший глазомер, твердая рука – помогали не только при работе над стрижками и прическами.
Когда парикмахерскими услугами дело не ограничивалось
Волосы человека – свои собственные или парики – с древности демонстрировали окружающим его статус, а потому мытье, расчесывание, укладка волос превращались в целый ритуал. Неудивительно, что свое искусство парикмахеры постоянно старались развивать, а профессиональными секретами делиться не с кем попало, а с избранными учениками. Речь идет, разумеется, об обслуживании высокопоставленных или, по крайней мере, обеспеченных клиентов. Но и в среде попроще работа всегда находилась: стричься и бриться приходилось всем мужчинам, причем иногда забота о волосах на голове и на лице регулировалась законодательно.
Например, в Японии в эпоху Эдо (с начала XVII до II половины XIX вв.) мужчины обязаны были брить лоб и макушку, а потому работа для парикмахеров не переводилась. Интересно, что тогда японским властям пришло в голову использовать склонность клиентов вести болтовню во время процедуры – дело в том, что города очень страдали от постоянных пожаров, часто вызываемых поджогами, а кто как не парикмахер, который в курсе всех местных событий и сплетен, может навести на потенциального или реального злоумышленника? Цирюльников и брадобреев обязали докладывать обо всем, что может в этом смысле заинтересовать органы власти.
Цирюльник имел при себе инструмент для кровопускания, а также был готов в любой момент заняться удалением зубов, если клиенту требовалась такая помощь
А в средневековой Европе было даже интереснее. Прежде всего, с XI века всем священнослужителям полагалось избавляться от усов и бород, выбривать на макушке волосы – носить тонзуру. К XII веку в каждом средневековом европейском городе имелась баня, при ней приводили в порядок и волосы. Функции банщика и парикмахера выполнял цирюльник. Во времена позднего Средневековья представители этой профессии, как и многих других, объединялись в цех, а его внутренние правила устанавливали обязанности цирюльников – не только парикмахерские.
Какую медицинскую помощь оказывали цирюльники
В банях делали массаж и ставили банки – и делали другие процедуры, имеющие отношение к человеческому здоровью. К цирюльникам обращались с зубной болью – и с самых давних времен вплоть до XVII века именно они вырывали зубы европейцам, лишенным иных видов стоматологической помощи. В обязанности парикмахеров прошлого входили и вправление вывихов, и перевязки ран, и помощь при переломах – что было явлением нередким, учитывая реалии тех времен – прежде всего объем физического труда, количество конфликтов с применением грубой силы и оружия, разбоев и нападений.
Позже, с изобретением и распространением огнестрельного оружия, потребовалось еще и научиться удалять пули и осколки – и с этим тоже работали цирюльники. По сути, они были хирургами прошлого – в то время как от врачей требовалось несколько иное. Если упростить, то получалось, что парикмахер лечил все, что было на поверхности тела, а доктор занимался тем, что внутри (например, назначал отвары и пилюли). Врачи учились в университетах, получали серьезное образование – теоретическое, а не практическое. Кроме того, некоторым категориям врачей (имевшим духовный сан) запрещалось иметь дело с ранами и вообще человеческой кровью.
Цирюльники вырабатывали правила проведения разных манипуляций, а для того, чтобы начать работу, предварительно приходилось учиться. Источник: pinterest.com
Почему же именно цирюльники оказывали первую медицинскую помощь? Ничего случайного – те навыки, что приобретал мастер парикмахерских дел при работе с волосами, хорошо подходили и для хирургической работы – во всяком случае, уровня прошлых веков: наблюдательность и глазомер, твердая рука и умение владеть инструментами – ножницами и бритвой; помогало и знание человеческой натуры, полученное из постоянного общения с клиентурой. Прибавляем сюда и знание анатомии, которое, пусть и не дотягивало до уровня университетов, все же предполагалось при обучении цирюльников своему ремеслу.
Хирургия руками парикмахеров
С чем еще приходили к цирюльнику – или даже не приходили, а просто попадали, ведь дело часто касалось и серьезных медицинских проблем? На одном из первых по популярности мест находилась процедура кровопускания – очень распространенный до XIX века метод лечения. Чтобы сделать кровопускание, надрезали одну из подкожных вен, давая некоторому количеству крови покинуть организм – считалось, что причиной многих болезней становится застой дурной крови. Процедуру практиковали на протяжении не то что веков – даже тысячелетий, и трудно представить себе, скольким пациентам это стоило жизни.
Современная медицина утверждает, что в подавляющем большинстве случаев кровопускание не то что не полезно, а даже вредно, и лишь при небольшом количестве заболеваний оно действительно показано. Следует добавить и то, что цирюльники и врачи прошлого не имели никакого представления о микробах, никакой дезинфекции не производилось. Существовал, правда, еще один способ избавить человека от «дурной крови», способ менее рискованный и порой более эффективный – пиявки. Гирудотерапией в прошлом занимались все те же парикмахеры.
Впрочем, и в отсутствие хирургических услуг парикмахеры были значимыми членами общества - а становление парикмахерского дела как отдельной профессии началось с XVII века во Франции. Источник: pinterest.com
Можно добавить и еще один впечатляющий штрих к трудовым обязанностям цирюльника – ампутация конечностей. Да, приходилось заниматься и этим тоже. Конечно, в мирной жизни необходимость в такого рода лечении встречалась нечасто, а вот на войне к нему прибегали регулярно. Вообще, военная хирургия была крайне востребована – не случайно цирюльники входили в состав военных подразделений: помимо функции стричь и брить солдат (тоже немаловажной), приходилось и оказывать помощь раненым. В отечественной истории было так же – например, Петр I распорядился о наличии в каждой роте по цирюльнику.
Отделение профессии парикмахера от профессии хирурга произошло в XVII – XVIII веке. Парикмахеры занимались теперь красотой волос и причесок – тем более, что стремительное развитие моды только способствовало постоянному развитию их мастерства. Впрочем, и сейчас на некоторых из представителей этой профессии еще ложатся дополнительные функции: например, в той же Японии с 2010 года существует специальная программа получения парикмахерами психологического образования. Так мастера во время привычной беседы с клиентом могут оказывать влияние на снижение высокого в этой стране уровня суицидов.
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