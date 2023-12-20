Модные причёски 1980-х на фотографиях того времени: начёсы и модные завитушки

1. Модная прическа 1980-х

1980-е годы – это не только время ярких цветов и броского макияжа, но и пышных причесок с огромным начесом или завивкой.

2. Скромная завивка

Мода на завивку снова вернулась и большинство женщин тех годов не могли вообразить себя без диких пышных кудрей.

3. Кудри для всех!

Популярную перманентную завивку делали как на короткие волосы, так и на среднюю длину.

4. Джинс, кудряшки и сигарета

Но больше всего повезло обладательницам роскошных длинных волос, которые после химической завивки превращались в волны кудрей.

5. «Улучшенный» маллет

Для получения таких мелких кудряшек пряди волос накручивались на специальные шпильки перпендикулярно пробору.

6. Яркое выступление

Полученные таким образом кудряшки выглядели максимум натурально и достаточно эффектно .

7. Челка с начесом

Перманентная завивка кардинально изменяла внешность, а кудри держались до тех пор, пока не отрастали новые волосы.

8. Рыжие завитушки

Перед модницами тех времен стоял один очень непростой выбор – какому размеру кудряшек отдать предпочтение?

9. Модные тенденции 1980-х

При перманентной завивке волос можно было выбрать локоны крупного, среднего и мелкого размера

10. Одинаково модные

А тем, кто был готов к настоящим экспериментам, предлагался вариант «афро» с особо мелкими завитками.

11. Американская «химия»

Многие считали перманентную завивку весьма удобной – ведь часто кудряшки не требовали дополнительных укладок.

12. Всегда в форме

Стойкие и упругие кудри, которые получались после химической завивки, требовали специального ухода, но на что не пойдешь ради красоты!

13. Праздничная прическа

В зависимости от размера выбранных кудряшек даже тонкие волосы приобретали дополнительный объем.

14. Задорные кудряшки

Даже на мокрых волосах перманентная завивка смотрелась впечатляюще, что оценили те девушки, которые любили часто посещать пляж.

15. Перед свиданием

Устоять перед такой красавицей с роскошными черными локонами у кавалера из 1980-х не было ни одного шанса.

16. Любой цвет, любой размер

В то время обладательницам перманентной завивки достаточно было воспользоваться одной заколкой и нарядная прическа готова!

17. Пляжный конкурс

В 1980-х годах «перманент» был популярен не только среди женщин – модники сильного пола тоже носили завитушки!

18. Яркий стиль 1980-х

Несмотря на объем, который давала перманентная завивка волос, девушки часто дополнительно использовали лак для волос с сильной фиксацией.

19. Самая удобная прическа

Сейчас у перманентной завивки, которая была столь популярна в США в 1980-х годах, имеется специальный термин – «американские волны».

20. Модная американская мамочка

Периодически мода на химическую завивку возвращается, но сегодня данная процедура уже не столь «агрессивна» для любимых волос .