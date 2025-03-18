Как сохранить идеальную чистоту в прихожей даже в дождливую погоду

Навести порядок в прихожей не сложно, но вот поддерживать его – задача со звездочкой, особенно если на улице грязь, дождь и слякоть. Надеемся, что весна и лето будут радовать нас солнечными деньками, но все же запасаемся приемами, которые позволят наводить уборку в коридоре гораздо реже. Подробнее о них читайте в нашей статье.

Прием 1: Используйте немаркие цвета

Прием 2: Положите два коврика

Прием 3: Установите подставку под зонт

Прием 4: Уберите вещи с пола

Прием 5: Держите под рукой набор для уборки

Прием 6: Чистите лапы питомцев

Прием 7: Положите теплый пол

Прием 8: Предусмотрите место для грязной обуви

Вместо белого цвета красьте стены в зеленыйЕще одна идея для предстоящего ремонта – использовать в прихожей немаркие цвета, которые сделают пыль и прочие загрязнения менее заметными. Лучше всего для этих целей подойдут серый, коричневый, серо-зеленый, бежевый. Советуем отдавать предпочтение на однотонным покрытиям, а с мелким рисунком – так разводы от воды и другие пятна на полу и стенах будут незаметны.Если же вы хотите добавить в интерьер ярких ноток, используйте цвет для зонирования. Например, входная зона пусть будет исполнена в лаконичных немарких оттенках, а остальное пространство – в красивом насыщенном цвете. Кстати, этот прием является идеальным решением для узких и вытянутых прихожих, так как позволяет скорректировать пропорции комнаты и сделать их визуально более гармоничными.Коврик для обуви и коврик, чтобы вытирать ноги.Для грязи важно создать барьер, чтобы она не выходила за границы отведенной для нее зоны. Самый эффективный помощник в этом вопросе – придверный коврик. Но лучше не ограничиваться одним, как это принято, а постелить сразу два. Разместите их на полу таким образом, чтобы они находились по обе стороны двери – тогда у грязи и пыли не останется никаких шансов.Совсем не обязательно покупать одинаковые коврики – слева можно разместить силиконовый, а справа – с жесткими пластиковыми ворсинками. Самое главное, чтобы изделия были влагоустойчивыми и имели рельефную поверхность, за которую будут цепляться комочки грязи. Также подумайте и об эстетической составляющей – коврики должны вписываться в интерьер прихожей хотя бы по цветовой гамме.Храните зонт на подставке или на крючкеНикто не знает, что нам приготовила погода в этом году, поэтому зонт лучше держать под рукой, а не где-то на антресолях. Чтобы не приходилось каждый раз искать для него место, предусмотрите специальную подставку. Она идеально впишется в свободный угол прихожей, который обычно не используется, и поможет держать зонт в порядке. Плюс, это отличная возможность систематизировать хранение в комнате и сделать его более удобным. Выбирая подставку, обязательно обращайте внимание на то, чтобы у нее был поддон для сбора воды. Если его не будет, вода с зонта будет собираться в огромные лужи на полу и порядка это точно не прибавит.Нет места для подставки? Тогда повесьте банальный крючок – это универсальный способ хранения в прихожей. Форма, размер и дизайн могут быть абсолютно разными – главное, чтобы они вписывались в интерьер прихожей. Кстати, можно повесить сразу несколько крючков, чтобы хранить на них не только зонт, но также дождевики, одежду, ключи. А если у ваших сапог есть соответствующие петли, то получится разместить на стене даже их.На полу не должно быть ничего лишнегоПойдите в прихожую и внимательно осмотрите ее. Что лежит на полу? Грязные кроссовки, домашние тапочки, игрушки вашей собаки, сумка, зонт? Все эти вещи создают не только визуальный шум, но и реальный беспорядок, поэтому каждый раз их нужно убирать на место. Ваша главная задача – максимально освободить пол. Кстати, это не только положительно скажется на ощущении порядка, но также существенно облегчит уборку и предотвратит скопление пыли и грязи на ваших вещах. По этой же причине комод, пуфики, обувницу, декор лучше убрать подальше от входной двери, чтобы они меньше загрязнялись.Одежду вешайте в шкаф, обувь убирайте в обувницу или хотя бы на полку под банкеткой, для мелочей и аксессуаров предусмотрите специальную корзину или красивую коробку. Также по возможности лучше использовать закрытые системы хранения от пола до потолка, чтобы каждый раз не приходилось залазить мыть пол под шкафом и поверхность на нем.Разместите на дверце нужные инструменты и бытовую химию.Так как прихожая является одной из самых грязных зон в квартире, уборку здесь приходится делать часто. Чтобы немного ускорить и облегчить этот процесс, советуем собрать набор из тех инструментов, которые могут вам понадобится при наведении порядка, и держать их под рукой. Например, моющее средство для полов, небольшое ведерко, швабра с отжимом и пр.Выделите для них место в шкафу или в кладовке, чтобы в любой момент вы могли ими воспользоваться. Кстати, целесообразно будет приобрести специальные салфетки для уборки и положить их в ящик. Это очень удобное средство для удаления небольших пятен и загрязнений. Плюс, вам не придется каждый раз доставать из кладовки швабру.Вытирайте лапы собаки прямо в прихожей.Если у вас есть домашние любимцы, с которыми вы каждый день гуляете (и, скорее всего, не один раз), нужно придумать четкий алгоритм, который вы будете соблюдать при возвращении домой. В противном случае питомцы разнесут всю грязь по квартире, а может даже оставят следы на мебели. Чтобы собака не запачкала пол по пути в ванную, сделайте следующее:• Положите в прихожей полотенце для того, чтобы вытереть вашему любимцу лапу сразу при входе в квартиру. Понятно, что такая чистка будет поверхностной, но вы хотя бы сможете убрать основную часть пыли и грязи.• Можно не ограничиваться полотенцем, а сразу принести в прихожую миску с водой, ковшик и тряпку, чтобы мыть лапы прямо на входе.• Если у вас послушная собака, способная выполнять команды, постелите в прихожей специальный коврик и научите питомца ждать на нем, пока вы не выполните все процедуры.Подогрев пола в прихожей.Если в ближайшее время вы планируете делать ремонт в прихожей, задумайтесь о том, чтобы положить здесь теплый пол. Впрочем, его можно сделать и в том случае, если вы не планируете масштабных работ по изменению комнаты – в ассортименте магазинов есть модели, которые не требуют демонтажа напольного покрытия, так как укладываются не в стяжку.Главное преимущество такой конструкции состоит в том, что благодаря равномерному нагреву поверхности, все вещи, которые находятся в прихожей, высыхают гораздо быстрее. И для этого вам не нужно вывешивать их на батарею или полотенцесушитель. А когда влага с одежды, обуви или зонта испарится, вам останется лишь убрать вещи на место, а пол протереть чистой тряпкой или шваброй.Лоток с галькой для грязной обуви в прихожей.Чтобы не разносить грязь по прихожей, для грязной обуви следует предусмотреть отдельное место для хранения (не на полу). Сухие кроссовки и туфли сразу можно убирать в специальную обувницу или на полку в тумбу, а вот для мокрой нужно выделить отдельный коврик или лоток. В последнем случае можно взять любую емкость с невысокими бортиками, чтобы в нее стекала вода. Если есть галька или какие-нибудь мелкие камушки, можете насыпать в лоток для лучшего результата. Только помните, что влагу они в себя впитать не смогут, поэтому воду, которая накопилась в емкости, нужно будет регулярно сливать, а сам лоток мыть.